నాలా వద్ద మహిళ మృతదేహం.. వరదల్లో కొట్టుకుపోయిందా?
చందానగర్లోని నాలా దగ్గర ఒక మహిళ మృతదేహాన్ని గురువారం ఉదయం సైబరాబాద్ పోలీసులు కనుగొన్నారు. బాధితురాలిని చందానగర్ నివాసి యాదమ్మ (45) గా పోలీసులు గుర్తించారు.
ఆమె శేరిలింగంపల్లిలో పారిశుధ్య కార్మికురాలిగా పనిచేస్తోంది. ఆమె ఇల్లు నాలా వద్ద ఉండటంతో, ఆమె ప్రమాదవశాత్తు భారీ వర్షాలతో ఏర్పడిన వరదల కారణంగా కొట్టుకుపోయిందని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.
స్థానికులు మృతదేహాన్ని గమనించి పోలీసులకు సమాచారం అందించడంతో ఈ సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. వారు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని శవపరీక్ష కోసం గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు.