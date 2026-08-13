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  4. Woman Alleges Harassment, Threats by Man after Engagement Called Off
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 13 August 2026 (15:00 IST)

పెళ్లికి ముందే వరకట్నం ఇచ్చేయమన్నాడు.. రూ.15లక్షలు మోసం.. యాసిడ్ పోస్తానని..?

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Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (15:00 IST)
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హైదరాబాద్, వనస్థలిపురానికి చెందిన 33 ఏళ్ల బీమా సంస్థ డిప్యూటీ మేనేజర్ ఒకరు, డేటింగ్ యాప్ ద్వారా పరిచయమైన తిరుపతికి చెందిన వ్యక్తి తనను రూ.15 లక్షలు మోసం చేశాడని, ఆ తర్వాత వేధించి బెదిరించాడని ఆరోపించారు. రొమ్ము క్యాన్సర్ మందుల తయారీకి సంబంధించి అమెరికాలో సాఫ్ట్‌వేర్ కంపెనీని ఏర్పాటు చేయాలనే సాకుతో అతను ఆ డబ్బు తీసుకున్నాడని ఆమె పేర్కొన్నారు. వీరిద్దరికీ ఏప్రిల్‌లో నిశ్చితార్థం జరిగింది. అయితే కట్నం మొత్తాన్ని ముందే చెల్లించాలని అతను ఒత్తిడి చేయడంతో ఆమె ఆ సంబంధాన్ని రద్దు చేసుకున్నారు. 
 
నిశ్చితార్థం రద్దయిన తర్వాత, అతను తన కార్యాలయానికి అపవాదులు మోపే ఈమెయిల్‌లు పంపాడని, అలాగే తనపై యాసిడ్ పోస్తానని లేదా చంపేస్తానని బెదిరించాడని, దీనివల్ల తాను ఇంటికే పరిమితం కావాల్సి వచ్చిందని ఆ మహిళ ఆరోపించింది. 
 
జూన్‌లోనే ఆమె పోలీసులను ఆశ్రయించినప్పటికీ, వేధింపులు కొనసాగాయని ఆమె పేర్కొంది. ఆగస్టు 4న, సదరు వ్యక్తి ఆమెపై తిరుపతి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా, వారు కేసు నమోదు చేశారు. తన వాదన వినకుండానే తనపై కేసు నమోదు చేశారని ఆరోపిస్తూ, మరుసటి రోజే ఆమె వనస్థలిపురం పోలీసులను ఆశ్రయించింది. పోలీసులు ఇరువర్గాల ఫిర్యాదులపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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