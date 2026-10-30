మొబైల్ ఫోన్ వాడకం.. 14 ఏళ్ల కుమార్తెను హత్య చేసి.. ఉరేసిన తల్లి.. ఎక్కడ?
మొబైల్ ఫోన్ వాడకం విషయంలో జరిగిన వాగ్వాదం అనంతరం, తన 14 ఏళ్ల కుమార్తెను హత్య చేసి, దానిని ఆత్మహత్యగా చిత్రీకరించేందుకు ప్రయత్నించిన ఆరోపణలపై కొత్తూరు పోలీసులు 34 ఏళ్ల ముయ్యడి విజయ లక్ష్మిని అరెస్టు చేశారు.
బాలిక మృతదేహానికి నిర్వహించిన పోస్ట్మార్టం పరీక్షలో గొంతు నులిమి, ఉరి వేసుకున్నట్లు తేలడంతో, పోలీసులు ఈ మృతిని అనుమానాస్పద హత్యగా దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. వైద్య నివేదికలు, దర్యాప్తు ఆధారంగా పోలీసులు కేసును హత్యగా మార్చి లక్ష్మిని అరెస్టు చేశారు.
పోలీసుల కథనం ప్రకారం, బాలిక మొబైల్ ఫోన్ వాడకం విషయంలో తల్లి, కూతురు తరచుగా వాగ్వాదానికి దిగేవారు.
మంగళవారం జరిగిన మరో వాగ్వాదంలో నిందితురాలు తన కుమార్తె గొంతు నులిమినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
ఈ కేసును షాద్నగర్ డీసీపీ సి. శిరీష రాఘవేంద్ర, షాద్నగర్ ఏసీపీ పి. లక్ష్మీనారాయణల పర్యవేక్షణలో దర్యాప్తు చేశారు. కొత్తూరు పోలీస్ స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ బి. నాగార్జున రెడ్డి కూడా దర్యాప్తు బృందంలో భాగంగా ఉన్నారు.