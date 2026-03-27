Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 27 మార్చి 2026 (17:06 IST)

నల్గొండలో దారుణం.. ఇద్దరు పిల్లలను కత్తితో పొడిచిన మహిళ

నల్గొండలో దారుణం జరిగింది. భోగింగర్ మండలం, యాదగిరిలో గురువారం రాత్రి ఓ మహిళ ఇద్దరు పిల్లలను కత్తులతో దాడి చేసింది. ఆపై ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడింది. వివరాల్లోకి వెళితే. యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా, భువనగిరి మండలం, తొక్కాపురంలో గురువారం రాత్రి నీలిమ అనే మహిళ ఇద్దరు పిల్లలను కత్తితో పొడిచిందని ఆపై తన ఇంట్లోనే ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించింది. 
 
ఈ ఘటనలో ఆమె కుమార్తె కృతిక అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, ఆమె కుమారుడి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. ప్రస్తుతం ఆ బాలుడు భువనగిరిలోని ఒక ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. నీలిమ మానసిక పరిస్థితి సరిగా లేదు. ఈ ఘటనకు గల కారణాలు ఇంకా తెలియరాలేదు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి కేసు నమోదైంది. 

Ravipudi: వెంకటేష్, కళ్యాణ్ రామ్, అనిల్ రావిపూడి చిత్రం రాబోయే సంక్రాంతికి ఫిక్స్

Ravipudi: వెంకటేష్, కళ్యాణ్ రామ్, అనిల్ రావిపూడి చిత్రం రాబోయే సంక్రాంతికి ఫిక్స్విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్, హిట్ మిషన్ అనిల్ రావిపూడి కొలాబరేషన్ లో విజయవంతమైన నిర్మాణ సంస్థ 'షైన్ స్క్రీన్స్' ఇటీవల ఒక భారీ సినిమాటిక్ కొలాబరేషన్ ను ప్రకటించింది. భారీ పండుగ వినోదాత్మక చిత్రంగా రూపొందుతున్న ఈ సినిమా (#VenkyAnil5 & #NkrAR2), 2027 సంక్రాంతికి ఘనంగా విడుదల కావడానికి సిద్ధమవుతోంది. 'షైన్ స్క్రీన్స్' బ్యానర్‌పై సాహు గారపాటి ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను నిర్మించనున్నారు.

Ram Charan Cake cutting : పెద్ది షూటింగ్ సెట్లో రామ్ చరణ్ పుట్టినరోజు వేడుక

Ram Charan Cake cutting : పెద్ది షూటింగ్ సెట్లో రామ్ చరణ్ పుట్టినరోజు వేడుకమెగాపవర్‌స్టార్ రామ్‌చరణ్ తన 41వ పుట్టినరోజు వేడుకను కేక్ కట్ చేసి ఈరోజు పెద్ది బృందంతో హైదరాబాద్‌లో పెద్ది షూటింగ్ సెట్లో జరుపుకున్నారు. చిత్ర నిర్మాత, దర్శకులు, టీమ్ అంతా పాల్గొని రామ్ చరణ్ కు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈరోజు విడుదలైన పహెల్మాన్ పెద్ది గింప్ల్స్ గురించి ప్రశంసలు కురిపించారు. మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. మైత్రీ మూవీస్ అధినేతలు, సుకుమార్ టీమ్ కూడా వేడుకలో వున్నారు.

Naga Shaurya: అమ్మవారి ముందు పిడికిలి బిగించి గన్ పట్టిన బ్యాడ్ బాయ్ కార్తిక్ ఎందుకు?

Naga Shaurya: అమ్మవారి ముందు పిడికిలి బిగించి గన్ పట్టిన బ్యాడ్ బాయ్ కార్తిక్ ఎందుకు?హీరో నాగ శౌర్య యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్ 'బ్యాడ్ బాయ్ కార్తిక్'తో అలరించబోతున్నారు. శ్రీ వైష్ణవి ఫిల్మ్స్ బ్యానర్‌పై శ్రీనివాస రావు చింతలపూడి నిర్మాణంలో, నూతన దర్శకుడు రామ్ దేశిన (రమేష్) దర్శకత్వంలో ఈ చిత్రం రూపొందుతోంది. ఈ సినిమా మ్యూజిక్ ప్రమోషన్స్ ఇప్పటికే భారీ బజ్‌ను సృష్టించాయి. విడుదలైన ప్రతి పాట చార్ట్‌బస్టర్‌గా నిలిచింది. హై-వోల్టేజ్ సన్నివేశాలు మాస్ యాటిట్యూడ్‌తో నిండిన ఈ సినిమా టీజర్, చిత్రంపై ఉన్న అంచనాలను మరింత పెంచింది.

Chiranjeevi Donates: బసవతారకం తోపాటు ఐదు సంస్థలకు విరాళం ఇచ్చిన చిరంజీవి

Chiranjeevi Donates: బసవతారకం తోపాటు ఐదు సంస్థలకు విరాళం ఇచ్చిన చిరంజీవిఇటీవల తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేతుల మీదుగా పది లక్షల నగదు బహుమతితో పాటు ఎన్టీఆర్ అవార్డును అందుకున్న చిరంజీవి, ఆ మొత్తాన్ని తన చిరకాల సామాజిక సంక్షేమ లక్ష్యానికి అనుగుణంగా ఉన్న ఐదు స్వచ్ఛంద సంస్థలకు విరాళంగా ఇచ్చారు.

Sharwa : జీవితంలో ముగ్గురిని మాత్రం మర్చిపోకండి అంటూ శర్వా పాఠాలు

Sharwa : జీవితంలో ముగ్గురిని మాత్రం మర్చిపోకండి అంటూ శర్వా పాఠాలుబైకర్ మూవీ కథానాయకుడు సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా మదనపల్లిలోని మిట్స్‌లో ఈవెంట్‌ను నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన వారికి స్పూర్తి కలిగించే మాటలు మాట్లాడారు. తన అనుభవంలోంచి తెలుసుకున్న విషయాలుగా అవి అనిపించాయి. జీవితంలో ముగ్గురిని మాత్రం మర్చిపోకండి: ఒకరు మీ కష్టంలో మీతో ఉన్న వాళ్లును మర్చిపోకండి. రెండు.. మీరు కష్టంలో ఉన్నప్పుడు వదిలేసిన వాళ్లని, మూడు.. మిమ్మల్ని కష్టంలోకి నెట్టిన వాళ్లను అస్సలు మరిచిపోకండి అంటూ ఆవేశంగా అన్నారు.

పచ్చి కూరగాయల్లో తినకూడనివి ఏవి?

పచ్చి కూరగాయల్లో తినకూడనివి ఏవి?అనేక మంది ఆరోగ్యానికి మంచిదని భావించి పచ్చికూరగాయాలను ఆరగిస్తుంటారు. ఇలా ఆరగించడం వల్ల కొన్ని పోషకాలు శరీరానికి అందే మాట నిజమే. అయితే, వీటిలో కొన్నింటిని మాత్రమే ఆరగించవచ్చు. మరికొన్నింటిని ఆరగించరాదు. అలా ఆరగించడం వల్ల కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రాణాపాయం కూడా జరగొచ్చు. అలాగే, కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలకు దారితీయొచ్చు. దీనిపై అగాహన ఎంతో అవసరం. అందుకే పచ్చి కూరగాయల్లో తినకూడని ఏవో ఓ సారి పరిశీలిద్ధాం.

మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే...

మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే...గ్రీన్ టీ. కొవ్వు కరిగించుకోవాలని చాలామంది ఈ టీని ఇటీవలి కాలంలో తాగుతున్నారు. ఐతే మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే అది అనారోగ్యకరమైన ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. గ్రీన్ టీలో ఉండే కెఫిన్ కారణంగా, అధికంగా తాగడం వల్ల శరీరంలో డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది. గ్రీన్ టీలో టానిన్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి, అవి వాంతులు, వికారాన్ని కలిగించవచ్చు. ఎక్కువగా గ్రీన్ టీ తాగడం వల్ల నిద్ర దినచర్యకు అంతరాయం ఏర్పడి అది నిద్రలేమికి కారణం కావచ్చు. గ్రీన్ టీ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల ఎముకల ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం ఉంటుంది. గ్రీన్ టీలో ఉండే కెఫిన్ మైగ్రేన్‌ నొప్పికి కారణమవుతుంది.

సిప్లా నుంచి మసాలా జామ రుచితో ప్రోలైట్‌ ఓఆర్ఎస్‌ పోర్ట్‌ఫోలియో

సిప్లా నుంచి మసాలా జామ రుచితో ప్రోలైట్‌ ఓఆర్ఎస్‌ పోర్ట్‌ఫోలియోప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (W.H.O.) సిఫార్సు చేసిన ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ సాల్ట్(ORS) ఫార్ములేషన్ ప్రోలైట్ ORS తయారు చేసే సిప్లా హెల్త్ లిమిటెడ్ సరికొత్త మసాలా జామకాయ ఫ్లేవర్‌ విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. భారతీయ వినియోగదారులను ప్రధానంగా దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించిన ఈ కొత్త రకం ఓఆర్‌ఎస్‌ (ORS) నిరూపితమైన సామర్థ్యాన్ని భారతీయ రుచులతో మేళవించి హైడ్రేషన్‌ను కేవలం సమర్థవంతంగానే కాకుండా ఆనందదాయకంగా కూడా చేస్తుంది. శాస్త్రీయ ఆధారిత ఉపశమనాన్ని, సుపరిచితమైన రుచిని రెండింటినీ అందిస్తుంది.

వెన్ను నొప్పి పారదోలే చిట్కాలు

వెన్ను నొప్పి పారదోలే చిట్కాలువెన్ను నొప్పి. ఈ సమస్యతో నేడు చాలామంది ఇబ్బందిపడుతున్నారు. దీనికి కారణాలు ఎన్ని వున్నప్పటికీ ఈ సమస్యను వదిలించుకునేందుకు చిన్నచిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే సమస్య నుంచి దూరం కావచ్చు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ఐస్ ప్యాక్ వెన్నునొప్పి నివారిణిగా ఉత్తమంగా పనిచేస్తుంది. సరైన భంగిమ అంటే, మీ పాదాలను నేలపై పూర్తిగా ఆనించి కుర్చీలో కూర్చోవాలి. వీపు భాగంపై మర్దన చేస్తుంటే వెన్నునొప్పి నుండి ఉపశమనం పొందడమే కాకుండా ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుంది.

వన్‌చెఫ్‌ను విడుదల చేసిన ఫిలిప్స్

వన్‌చెఫ్‌ను విడుదల చేసిన ఫిలిప్స్భారతీయ గృహాలకు పాకశాస్త్ర అవకాశాల ప్రపంచాన్ని ఆవిష్కరిస్తూ, రోజువారీ వంటను సులభతరం చేయడానికి రూపొందించిన వినూత్నమైన ఆల్-ఇన్-వన్ స్మార్ట్ కుకింగ్ ఉపకరణం అయిన ఫిలిప్స్ వన్‌చెఫ్‌ను విడుదల చేస్తున్నట్లు ఫిలిప్స్ హోమ్ అప్లయన్సెస్ వెల్లడించింది. ముంబైలో, రణ్‌వీర్ బ్రార్ పర్యవేక్షణలో జరిగిన ఒక అనుభవపూర్వకమైన చెఫ్స్ టేస్టింగ్ టేబుల్ కార్యక్రమంలో ఈ ఆవిష్కరణ జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో అతిథులను లైవ్ టేస్టింగ్స్, ఇంటరాక్టివ్ ఫుడ్ స్టేషన్ల ద్వారా భారతదేశంలోని విభిన్న వంట రుచులను అన్వేషించడానికి ఆహ్వానించారు.
