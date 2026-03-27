నల్గొండలో దారుణం.. ఇద్దరు పిల్లలను కత్తితో పొడిచిన మహిళ
నల్గొండలో దారుణం జరిగింది. భోగింగర్ మండలం, యాదగిరిలో గురువారం రాత్రి ఓ మహిళ ఇద్దరు పిల్లలను కత్తులతో దాడి చేసింది. ఆపై ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడింది. వివరాల్లోకి వెళితే. యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా, భువనగిరి మండలం, తొక్కాపురంలో గురువారం రాత్రి నీలిమ అనే మహిళ ఇద్దరు పిల్లలను కత్తితో పొడిచిందని ఆపై తన ఇంట్లోనే ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించింది.
ఈ ఘటనలో ఆమె కుమార్తె కృతిక అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, ఆమె కుమారుడి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. ప్రస్తుతం ఆ బాలుడు భువనగిరిలోని ఒక ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. నీలిమ మానసిక పరిస్థితి సరిగా లేదు. ఈ ఘటనకు గల కారణాలు ఇంకా తెలియరాలేదు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి కేసు నమోదైంది.