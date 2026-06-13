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  4. Woman dies after falling from sixth-floor of apartment in Miyapur; infant daughter survives
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 13 June 2026 (10:32 IST)

ఆరో అంతస్తు నుంచి బిడ్డతో దూకిన తల్లి (వీడియో)

esha saahu
BY: ఠాగూర్
Publish: Sat, 13 Jun 2026 (10:32 IST) Updated: Sat, 13 Jun 2026 (10:32 IST)
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హైదరాబాద్ నగరంలోని మియాపూర్‌లో గుండెలవిసే విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. మయూరి నగర్‌లోని ఓ అపార్టుమెంట్‌లో నివాసం ఉంటున్న ఈషా సాహు (37) అనే మహిళ తన ఆరు నెలల కుమార్తెతో కలిసి ఆరో అంతస్తు నుంచి దూకేసింది. ఈ మహిళ ఓ ప్రైవేట్ కంపెనీలో పనిచేస్తుంది. కుటుంబ కలహాలో, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవో ఏంటే తెలియదుగానీ, తన ముక్కుపచ్చలారని ఆరు నెలల కుమార్తెతో కలిసి ఆరో అంతస్తు నుంచి కిందకు దూకేసింది. 
 
ఈ ఘోర ప్రమాదంలో ఈషా సాహు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోగా, ఆరు నెలల చిన్నారి మాత్రం అదృష్టవశాత్తు చిన్నారి స్వల్ప గాయాలతో ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడింది. కింద ఉన్న ఫెన్సింగ్ తలకు బలంగా తగలడం వల్లే ఆ పరిప్రామం నిలిచినట్టు తెలుస్తోంది. అయితే, ఆ చిన్నారి తీవ్రంగా గాయపడటంతో ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతోంది. ఈ ఘటనపై స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు. 

 
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ఠాగూర్

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