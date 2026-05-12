భర్తతో విడాకులు.. కుమారుడితో జీవిస్తోంది.. అయినా మానసిక వేదన.. ఆత్మహత్య
హైదరాబాద్లోని తన నివాసంలో ఒక మహిళ ఆత్మహత్య చేసుకుంది. మియాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని మదినగూడలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. మృతురాలిని మాధురిగా గుర్తించారు. భర్తతో విడాకులు తీసుకుని విడిపోయిన తర్వాత, ఆమె తన కుమారుడితో కలిసి నివసిస్తున్నట్లు సమాచారం. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, వ్యక్తిగత సమస్యల కారణంగా ఆ మహిళ తీవ్ర మానసిక వేదనకు గురవుతున్నట్లు తెలిసింది.
ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో ఆమె ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు భావిస్తున్నారు. ఆమె తండ్రి పదేపదే ఫోన్ ద్వారా ఆమెను సంప్రదించడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ ఎటువంటి స్పందన రాకపోవడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఆయన ఇరుగుపొరుగువారికి సమాచారం అందించగా, వారు ఇంట్లోకి వెళ్లి చూడగా ఆమె మరణించి ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
సమాచారం అందుకున్న మియాపూర్ పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం పరీక్ష నిమిత్తం తరలించారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని, ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.