పండంటి మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది.. కానీ ఇడ్లీ తిని ఓ బాలింత మృతి
ఇడ్లీ తిని ఓ బాలింత ప్రాణాలు కోల్పోయింది. కామారెడ్డి జిల్లా బాన్సువాడ ఏరియా ఆసుపత్రిలో శుక్రవారం తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. ప్రసవం అయిన కొద్ది సేపటికే కుటుంబ సభ్యులు ఇడ్లీ తీసుకొచ్చి పిట్లం మండలం బండపల్లి గ్రామానికి చెందిన అర్చన (21)కు తినిపించారు.
ఈ క్రమంలో ఇడ్లీ గొంతులో ఇరుక్కోవడంతో ఊపిరాడక ఇబ్బంది పడింది. వెంటనే డాక్టర్లు ట్రీట్మెంట్ చేసినప్పటికీ ఫలితం లేకపోవడంతో అర్చన చనిపోయింది.
సుఖ ప్రసవం జరిగి పండంటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన ఆమె, కొద్దిసేపటికే మృత్యువాత పడటం స్థానికులను కలచివేసింది. చిన్నారి పుట్టిన కొద్దిసేపటికే తల్లి చనిపోవడం కుటుంబంలో విషాదాన్ని నింపింది.