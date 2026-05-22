భర్త వేధింపులు.. మహిళ ఆత్మహత్య.. షెడ్డులో ఉరికి వేలాడుతూ..
ఖమ్మం జిల్లాలో భర్త వేధింపుల (గృహ హింస) కారణంగా ఒక మహిళ ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు పోలీసులు శుక్రవారం తెలిపారు. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, సదరు 29 ఏళ్ల మహిళను ఆమె భర్త గతంలో కొట్టాడని, ఆ ఘటనను వారి ఇద్దరు కుమారులలో ఒకరు వీడియో తీశాడని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
అయితే, ఆ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను తాము ఇంకా ధృవీకరించుకోవాల్సి ఉందని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. పోలీసులు ప్రస్తుతం ఆ మహిళ భర్తను కూడా విచారిస్తున్నారు. శుక్రవారం ఉదయం, జిల్లాలోని తిరుమలాయపాలెంలో ఉన్న వారి ఇంటి ముందున్న ఒక షెడ్డులో ఆ మహిళ మృతదేహం ఉరికి వేలాడుతూ కనిపించింది.
పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన మృతురాలి తల్లి, తన అల్లుడికి వేరొక మహిళతో వివాహేతర సంబంధం ఉందని, గతంలో అతను తన కుమార్తెను పలుమార్లు కొట్టాడని ఆరోపించారు. తన అల్లుడే తన కుమార్తెను హత్య చేశాడా, లేక అతని వేధింపుల కారణంగా ఆమె ఆత్మహత్య చేసుకుందా అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవాలని ఫిర్యాదుదారు కోరారు.
ఈ ఫిర్యాదు ఆధారంగా, గృహహింస నిరోధక చట్టం కింద, ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించిన నేరం కింద పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. గురువారం రాత్రి తన భర్తతో గొడవపడిన ఆ మహిళ, తాను ఇంటిని విడిచి వెళ్లిపోతున్నట్లు అతనికి చెప్పింది.
ఆమె వెళ్లిపోయిన తర్వాత, భర్త తలుపులు మూసేశాడు. ఆ తర్వాత ఆమె సమీపంలోనే ఉన్న తన సోదరి ఇంటికి వెళ్లిందని, అక్కడి నుంచి వచ్చాకనే ఆమె ఈ తీవ్రమైన నిర్ణయం తీసుకుందని పోలీసులు తెలిపారు.
కేన్స్లో దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసే ఘటన చోటుచేసుకుంది. కేన్స్లో మిస్ వెనిజులా ఆండ్రీ డెల్ వాల్పై ఆమె స్టైలిస్ట్ జియోవన్నీ లగునా కత్తెరతో దాడి చేసిన ఘటన సినీ లోకాన్ని షాక్కు గురిచేసింది. ముఖానికి రక్తపు మరకలతో ఆమె వీడియో తీసి ఎస్ఎంలో పోస్ట్ చేయగా వైరల్ అవుతోంది. రెడ్ కార్పెట్పై ప్రదర్శనకు ముందు హోటల్ రూమ్లో ఈ ఘటన జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. నిందితుడు లగునా లాటిన్ అమెరికాలో పాపులర్ సెలబ్రిటీ స్టైలిస్ట్. బాధితురాలి ఫిర్యాదుతో పోలీసులు అతడిని అరెస్ట్ చేసి, దాడికి గల కారణాలపై దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో రెహమాన్ లైవ్ ప్రదర్శన ఇవ్వనుండగా, ప్రియాంక చోప్రా దీనిని 'ఫైర్!' అని అభివర్ణించారు. అమెరికాలో అడ్వాన్స్ బుకింగ్లు $393,000 డాలర్లకు చేరుకున్నాయి. పహిల్వాన్ పెద్ది పాత్ర కోసం చరణ్ నిజమైన స్టంట్స్ చేస్తూ కండలు పెంచారు. ఈ చిత్రం జూన్ 3న ప్రీమియర్తో ప్రారంభం కాగా, జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఐమాక్స్ మరియు డాల్బీ సినిమాలలో విడుదల కానుంది.
జీ5 తెలుగు నుంచి ''మేము కాప్'లం'' అనే మరో ఒరిజినల్ సిరీస్ వచ్చింది. రా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ (ప్రొడక్షన్ నెం. 3) బ్యానర్పై బి.వి.ఎస్. రవి నిర్మించిన సిరీస్కు 'వికటకవి' ఫేమ్ ప్రదీప్ మద్దాలి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సిరీస్లో నాగబాబు కొణిదెల ప్రధాన పాత్రను పోషించారు. గెటప్ శ్రీను, రవి తేజ నన్నిమాల వంటి ప్రముఖ తారాగణం నటించారు.
వైవిధ్యమైన చిత్రాల్లో నటించే సత్యదేవ్ తన 16వ సినిమా సమవర్తి పేరుతో రాబోతున్నాడు. ఈ రోజు ఈ చిత్ర టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ సినిమాను రుద్ర పిక్చర్స్ బ్యానర్ & పంచభూత ప్రొడక్షన్స్, స్ పై శివచరణ్ రెడ్డి జక్కిడి, శశిధర్ రెడ్డి పడమటి నిర్మిస్తున్నారు. అజయ్ నాగ్. వి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఎకోలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా త్వరలోనే తెలుగుతో పాటు తమిళ, కన్నడ, మలయాళంలో గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.
ఆర్ఎక్స్ 100 చిత్రం యువతలో పెద్ద చర్చకు తావిచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అందులో తన నటనలోని మరో కోణాన్ని పాయల్ రాజ్ పుత్ ఆవిష్కరించింది. ఆ తర్వాత అదే దర్శకుడుతో మంగళవారం సినిమా చేసింది. అందులోనూ ప్రేమ కోసం రగిలిపోయే పాత్రను పోషించింది. ఇలా తెలుగులో పలు పాత్రలలో కనిపించిన ఆమె పంజాబీలో తేరా మేరా సాథీ అనే సినిమాలో నటించింది. అందులో నటించిన శౌరవ్ తో ప్రేమ సన్నివేశాల్లో జీవించిందనే చెప్పాలి.