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  4. Woman Held after Attempt to Kill Mother-in-Law in Chilkalaguda
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 23 July 2026 (13:57 IST)

ఆస్తి వివాదం.. అత్తను కూరగాయలు కోసే కత్తితో హత్య చేసిన కోడలు

crime scene
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (13:57 IST)
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సికింద్రాబాద్‌లోని చిల్కలగూడలో ఆస్తి వివాదం కారణంగా అత్తను హత్య చేయడానికి ప్రయత్నించిన 33 ఏళ్ల మహిళను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. కుటుంబ ఆస్తికి సంబంధించిన వివాదం నేపథ్యంలో, తన అత్త పద్మావతి (57)ని హత్య చేయడానికి ప్రయత్నించినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న డి. విజయలక్ష్మి (33)ని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మంగళవారం ఉదయం 9 గంటల సమయంలో, చిల్కలగూడలోని ఎరుకల బస్తీలో ఉన్న తన ఇంటి మొదటి అంతస్తులో పద్మావతి ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు, విజయలక్ష్మి కూరగాయలు కోసే పదునైన కత్తితో ఆమెపై దాడి చేసినట్లు సమాచారం. 
 
ఆమె బాధితురాలి జుట్టు పట్టుకుని, బలవంతంగా ఇంట్లోకి లాక్కెళ్లి, చంపాలనే ఉద్దేశంతో ఆమె మెడ, వేళ్లపై కత్తితో తీవ్రమైన గాయాలు చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. బాధితురాలి ఆర్తనాదాలు విని, పొరుగింటివారు ఆమెను రక్షించడానికి పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చారు. 
 
గాయపడిన బాధితురాలిని వెంటనే గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించగా, అక్కడ ఆమెకు అత్యవసర వైద్య చికిత్స అందించారు. ఇంటి యాజమాన్య హక్కుల విషయంలో నిందితురాలికి, బాధితురాలికి మధ్య చాలా కాలంగా వివాదాలు ఉన్నాయని పోలీసుల విచారణలో తేలింది. ఈ వివాదాల కారణంగానే ఈ దాడి జరిగిందని భావిస్తున్నారు. పోలీసులు BNS సెక్షన్ 109 కింద కేసు నమోదు చేసి, విజయలక్ష్మిని అరెస్టు చేశారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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