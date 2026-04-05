స్కూటీని ఢీకొన్న డీసీఎం.. కిలోమీటరు దూరం ఈడ్చుకెళ్లింది.. మహిళ మృతి
హైదరాబాద్లో స్కూటీని డీసీఎం వాహనం ఢీకొట్టి, సుమారు కిలోమీటరు దూరం ఈడ్చుకెళ్లడంతో ఒక మహిళ మరణించగా, ఆమె భర్త గాయపడ్డాడు. ఈ ఘటన శనివారం రాత్రి మాదాపూర్ ఐటీ హబ్లో జరిగింది. మృతురాలిని హానియా అయేషా (22)గా గుర్తించారు. ఆమె భర్త అబ్దుల్ బాసిత్ (26) తీవ్రంగా గాయపడగా, అతడిని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేర్చారు.
మైండ్స్పేస్ వద్ద వాహనం స్కూటీని ఢీకొట్టింది. అబ్దుల్ బాసిత్ రోడ్డు పక్కన పడిపోగా, ఆ మహిళను స్కూటీతో పాటు వాహనం సుమారు కిలోమీటరు దూరం ఈడ్చుకెళ్లింది. డీసీఎం వాహనం స్కూటీతో పాటు మహిళను ఈడ్చుకెళ్లడాన్ని గమనించిన అటుగా వెళ్తున్నవారు దానిని వెంబడించి అడ్డగించారు.
అయితే, డీసీఎం డ్రైవర్ తప్పించుకోగలిగాడు. కానీ స్థానికులు క్లీనర్ను పట్టుకుని చితకబాది, ఆ తర్వాత పోలీసులకు అప్పగించారు. ఇద్దరినీ ఏఐజీ ఆసుపత్రికి తరలించగా, అయేషా అప్పటికే మరణించినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు. ఇక అబ్దుల్ బాసిత్ తీవ్ర గాయాలతో చికిత్స పొందుతున్నాడు.
కేరళకు చెందిన ఈ దంపతులు మలబార్ గోల్డ్ స్టోర్లో పనిచేస్తున్నారు. కూకట్పల్లిలో సినిమా చూసి మహేశ్వరంలోని తమ ఇంటికి తిరిగి వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. పోలీసులు మహిళ మృతదేహాన్ని పోస్ట్మార్టం పరీక్ష కోసం తరలించారు. మాదాపూర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. పోలీసులు డీసీఎం డ్రైవర్ కోసం గాలిస్తున్నారు. ఈ వాహనం కర్ణాటకలో రిజిస్టర్ చేయబడింది.