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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 14 November 2026 (10:20 IST)

ఎమ్మెల్సీ చింతపండు నవీన్ పాదయాత్ర.. కాన్వాయ్‌ని ఢీకొట్టిన లారీ.. మహిళ మృతి

road accident
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 14 Nov 2026 (10:20 IST)
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యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా మోత్కూరు మండలం అనాజిపురం గ్రామం సమీపంలో, శుక్రవారం నాడు ఎమ్మెల్సీ చింతపండు నవీన్ చేపట్టిన పాదయాత్రలో ఆయన కాన్వాయ్‌ను వెనుక నుంచి వేగంగా వచ్చిన ఒక లారీ ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఒక మహిళ మరణించగా, ఆమె భర్త పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. మరికొందరు గాయపడ్డారు. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో ఎమ్మెల్సీ అక్కడ లేకపోవడంతో ఆయన సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. 
 
మరణించిన మహిళను తిరుమలగిరికి చెందిన మేడబోయిన చందన (23)గా గుర్తించారు. ఆమె భర్త మేడబోయిన శ్రీనాథ్ పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. అందిన సమాచారం ప్రకారం, మోత్కూరు నుండి తిరుమలగిరి వైపు అనాజిపురం మీదుగా పాదయాత్ర సాగుతుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది.
 
చౌటుప్పల్ మండలానికి చెందిన ఒక లారీ (TS 30 T 7596) వేగంగా వచ్చి, ఎమ్మెల్సీ కాన్వాయ్‌లో భాగంగా ప్రయాణిస్తున్న టయోటా ఫార్చ్యూనర్ (TS 30 L 444) కారును ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాద తీవ్రతకు ఫార్చ్యూనర్ కారు అదుపు తప్పి, ఎదురుగా వస్తున్న మరో కారును (TS 04 8919) ఢీకొట్టింది. 
 
ఈ ఘటనలో రెండు వాహనాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. రెండో కారులో ప్రయాణిస్తున్న నలుగురికి గాయాలయ్యాయి. మేడబోయిన శ్రీనాథ్, ఆయన భార్య చందన, వారి రెండేళ్ల కుమారుడు తీవ్రంగా గాయపడటంతో, వారిని చికిత్స నిమిత్తం నార్కెట్‌పల్లిలోని కామినేని ఆసుపత్రికి తరలించారు.
 
కారు డ్రైవర్ సురేష్‌కు కూడా గాయాలవ్వడంతో, అతడిని మరో వాహనంలో ఆసుపత్రికి తరలించారు. మల్లన్నకు చెందిన ఫార్చ్యూనర్ కారులో ప్రయాణిస్తున్న బన్నీ, రంగన్న అనే వ్యక్తులు కూడా గాయపడ్డారు. ఈ ప్రమాదంలో ఫార్చ్యూనర్ కారు పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో నవీన్ (ఎక్కువగా 'తీన్మార్ మల్లన్న'గా సుపరిచితులు) ఆ వాహనంలో లేరు.
 
ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు, గాయపడిన దంపతుల పరిస్థితి విషమంగా ఉందని తెలిపారు. పాదయాత్ర జరుగుతున్న సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరగడం ఆందోళనకు దారితీసింది. అంతేకాకుండా, ఈ ఘటన జరిగిన పరిస్థితులపై అనుమానాలు కూడా వ్యక్తమవుతున్నాయి. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, ప్రమాదానికి గల అసలు కారణాలను తెలుసుకోవడానికి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. లారీని పోలీసులు తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నట్లు సమాచారం.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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