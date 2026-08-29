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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 29 August 2026 (10:41 IST)

కన్నీరుమున్నీరవుతూ.. సోదరుడి మృతదేహానికి రాఖీ కట్టిన సోదరి

Rakhi
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (10:41 IST)
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Rakhi
భద్రాద్రి-కొత్తగూడెం జిల్లాలోని మణుగూరులో, రాఖీ పండుగ రోజున ఒక మహిళ తన సోదరుడి అంత్యక్రియలకు ముందు అతని మృతదేహానికి రాఖీ కట్టి హృదయవిదారక రీతిలో వీడ్కోలు పలికింది. మణుగూరులోని గాంధీ బొమ్మ సెంటర్ ప్రాంతానికి చెందిన 28 ఏళ్ల సింహాద్రి శివ కుమార్, పాత కక్షల కారణంగా ఏడుగురు సభ్యుల ముఠా దాడిలో గాయపడి గురువారం మరణించాడు. 
 
శుక్రవారం అతని అంత్యక్రియలు జరిగాయి. మృతదేహాన్ని శ్మశానవాటికకు తరలించే ముందు, అతని సోదరి పల్లవి కన్నీరుమున్నీరవుతూనే అతని చేతికి రాఖీ కట్టి వీడ్కోలు పలికింది. ఆ సోదరి కన్నీరుమున్నీరవుతూ పాడెపై ఉన్న తమ్ముడి చేతికి రాఖీ కట్టి, ఆఖరి వీడ్కోలు పలికిన దృశ్యం అక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరినీ కంటతడి పెట్టించింది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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