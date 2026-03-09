ఆటోను ఢీకొన్న ట్రక్కు.. ఇద్దరు కుమారులతో పాటు ఓ తల్లి మృతి.. ఎక్కడ?
నల్గొండలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదం ఓ మహిళతో పాటు ఆమె ఇద్దరు కుమారులను బలిగొంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. యాదాద్రి-భోంగిర్ జిల్లా భువోంగిర్ మండలం వాడపర్తి శివార్లలో సోమవారం సాయంత్రం ఈ రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. మృతులను తిమ్మాపూర్ గ్రామానికి చెందిన డొంకెన కేతమ్మ (60), ఆమె కుమారులు డొంకెన సురేష్ (32), డొంకెన నరేష్ (30)గా గుర్తించారు. నరేష్ వైకల్యం ఉన్న వ్యక్తి, సురేష్ టీజీఎస్సార్టీసీ అద్దెకు తీసుకున్న బస్సులో డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నాడు.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, భువనగిరిలో కిరాణా సామాగ్రిని కొనుగోలు చేసి వారి గ్రామానికి ఆటోరిక్షాలో తిరిగి వస్తుండగా, ఎదురుగా వస్తున్న ట్రక్కు వాహనాన్ని ఢీకొట్టింది. ట్రక్కు డ్రైవర్ మరో వాహనాన్ని ఓవర్టేక్ చేయడానికి ప్రయత్నించి సురేష్ నడుపుతున్న ఆటోరిక్షాను ఢీకొట్టడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది.
ఈ ఘటనలో తీవ్రగాయాలతో నరేష్ అక్కడికక్కడే మరణించగా, సురేష్ భువనగిరిలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. తదుపరి చికిత్స కోసం హైదరాబాద్లోని ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా కేతమ్మ మరణించింది. ట్రక్కు డ్రైవర్ అతివేగం, నిర్లక్ష్యంగా నడపడం వల్లే ప్రమాదం జరిగిందని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు సభ్యులు ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో తిమ్మాపూర్ గ్రామంలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి.