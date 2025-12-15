ఒకే ఒక్క ఓటు ఆమెను గెలిపించింది.. కోడలు కోసం ఆయన వేసిన ఓటు..?
నిర్మల్ జిల్లాలోని లోకేశ్వరం మండలంలోని బాగపూర్ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఆదివారం ఒకే ఒక్క ఓటు ఒక మహిళ అదృష్టాన్ని మార్చివేసి, ఆమెను సర్పంచ్గా గెలిపించింది. ఎన్నికల్లో గెలవడానికి ప్రతి ఓటు ఎంత విలువైనదో చెప్పడానికి ఈ ఎన్నికల ఫలితం ఒక చక్కటి ఉదాహరణ.
ప్రతి ఎన్నికల్లోనూ పట్టణ విద్యావంతులైన ఓటర్లు పోలింగ్ బూత్కు వెళ్లి ఓటు వేయడంలో ఆసక్తి చూపటం లేదు. దీంతో వల్ల ఓటింగ్ శాతం తక్కువగా ఉంటోంది. అయితే, అమెరికాలో నివసిస్తున్న ముత్యాల ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి నాలుగు రోజుల క్రితం నిర్మల్కు వచ్చి, గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో తన కోడలు ముత్యాల శ్రీదేవకు మద్దతుగా తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు.
గ్రామ పంచాయతీలో మొత్తం 426 ఓట్లకు గాను 378 ఓట్లు పోలయ్యాయి. శ్రీదేవకు 189 ఓట్లు రాగా, ఆమె ప్రత్యర్థి హరశశ్వతికి 188 ఓట్లు వచ్చాయి. అయితే ఒక ఓటు చెల్లనిదిగా ప్రకటించబడింది. శ్రీదేవకు మద్దతుగా ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి వేసిన ఓటు ఆమె ఎన్నికల్లో గెలవడానికి సహాయపడింది.