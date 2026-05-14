  4. Women to Operate Heavy Dumpers in SCCL for First Time in 130 Years
Written By సెల్వి
Last Updated : Thursday, 14 May 2026 (17:59 IST)

130 ఏళ్ల చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారి... హెవీ డంపర్ ఆపరేటర్లుగా మహిళలు

130 ఏళ్ల చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా, సింగరేణి కాలరీస్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (ఎస్‌సీసీఎల్) ఓపెన్‌కాస్ట్ గనులలో హెవీ డంపర్ ఆపరేటర్లుగా మహిళలను నియమించడానికి సన్నద్ధమవుతోంది. మహిళా సాధికారతను బలోపేతం చేయాలన్న ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి, ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క మల్లుల ఆశయానికి అనుగుణంగా, గనుల రంగంలో లింగ సమానత్వం దిశగా సింగరేణి ఒక విప్లవాత్మక అడుగు వేసింది. సిరిసిల్లలోని టైడ్స్ కేంద్రంలో 13 మంది మహిళా ఉద్యోగులు భారీ వాహనాల నిర్వహణ శిక్షణను విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్నారు.
 
వీరు ఇప్పుడు సింగరేణి గనులలో 60 నుండి 100 టన్నుల బరువు కలిగిన భారీ డంపర్లను నడపడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్యాంశాలలో తొలిసారిగా మహిళలను హెవీ డంపర్ ఆపరేషన్లలోకి ప్రవేశపెట్టడం, సింగరేణి ద్వారా ఉచిత హెవీ వెహికల్ శిక్షణ అందించడం, సవాలుతో కూడిన మైనింగ్ ఉద్యోగాలలో సమాన అవకాశాలు కల్పించడం వంటివి ఉన్నాయి. 
 
ఈ కార్యక్రమం బ్లాస్టింగ్, రెస్క్యూ ఆపరేషన్లలో రాణించడానికి మాకు దోహదపడింది. అంతేకాకుండా, సాంకేతిక రంగాలలో భవిష్యత్తులో మరిన్ని అవకాశాలను సృష్టించింది. ప్రస్తుతం అంతరిక్షం నుండి మైనింగ్ వరకు ప్రతి రంగంలోనూ రాణిస్తున్నామని శిక్షణ పొందిన మహిళా ఆపరేటర్లు గర్వంగా చెప్పారు. ఇది తెలంగాణ మైనింగ్ పరిశ్రమలో మహిళల నేతృత్వంలోని పరివర్తనకు ఒక కొత్త శకానికి నాంది పలుకుతుంది.
