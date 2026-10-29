నా మెడలో పుస్తెల తాడునే లాగుతారా? దొంగలకు దేహశుద్ధి చేసిన మహిళ, వీడియో
బంగారం ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. దీనితో చైన్ స్నాచర్లు బెడద కూడా పెరిగిపోతోంది. సంగారెడ్డి జిల్లాలో ఇద్దరు యువకులు పొలంలో పనిచేసుకుంటున్న మహిళ మెడలో పుస్తెల తాడును కొట్టేసేందుకు ప్రయత్నించారు. ఆమె కేకలు వేయడంతో సమీపంలోని పొలాల్లో పనిచేస్తున్న ఇతర రైతులు వారిని వెంబడించి పట్టుకున్నారు.
ఇంతలో అక్కడికి వచ్చిన కిష్టమ్మ తన వద్దనున్న కర్రతో నిందితులిద్దరికీ దేహశుద్ధి చేసింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు యువకులిద్దర్నీ అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీరు హత్నూరు మండలం ముచ్చర్లకు చెందిన సాయిలు, అరవింద్గా గుర్తించారు.
పుస్తెల తాడు ఎత్తుకెళ్లిన దొంగల్ని పట్టుకుని పొట్టు పొట్టు కొట్టింది! సంగారెడ్డి జిల్లాలో చైన్ స్నాచింగ్ యత్నం.. ఇద్దరు నిందితులు అరెస్ట్ జిన్నారం మండలం సోలక్పల్లి గ్రామంలో పొలంలో పనిచేస్తున్న కిష్టమ్మ మెడలోని పుస్తెలతాడును లాక్కునేందుకు ఇద్దరు వ్యక్తులు యత్నించారు. ఆమె కేకలు వేయడంతో సమీప పొలాల్లోని రైతులు వారిని పట్టుకుని పోలీసులకు అప్పగించారు. నిందితులు హత్నూర మండలం ముచ్చర్లకు చెందిన వడ్డే సాయిలు, మీనంపల్లికి చెందిన అరవింద్గా గుర్తించారు. వీరిపై గతంలోనూ కేసులు ఉన్నాయని జిన్నారం సీఐ నాగార్జున రెడ్డి తెలిపారు. ఇద్దరినీ అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించారు.— TNews Telugu (@TNewsTelugu) October 29, 2026