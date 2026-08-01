సైబరాబాద్లో వర్షాలు, అమలులో ఎల్లో అలెర్ట్.. జర జాగ్రత్త
సైబరాబాద్ ప్రాంతంలో శనివారం మధ్యాహ్నం నుండి రాత్రి వరకు అక్కడక్కడా వర్షం, బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తూ, సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులకు శనివారం వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. దీని ప్రకారం ఉదయం నుండి మధ్యాహ్నం వరకు వాతావరణం పొడిగా ఉంటుందని అంచనా.
Yellow Alert
అయితే, మధ్యాహ్నం, రాత్రి వేళల్లో ఒకటి రెండు చోట్ల స్వల్పం నుండి మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. పగలు, రాత్రి వేళల్లో అప్పుడప్పుడు గంటకు 50-60 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 30°C నుండి 31°C మధ్య, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 23°C నుండి 24°C మధ్య నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఉదయం, మధ్యాహ్న సమయాల్లో ఎటువంటి వాతావరణ హెచ్చరిక జారీ చేయనప్పటికీ, మధ్యాహ్నం నుండి రాత్రి వరకు అక్కడక్కడా స్వల్పకాలిక వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున 'ఎల్లో అలర్ట్' అమలులో ఉంటుంది.
వాహనదారులు నిర్ణీత వేగ పరిమితులకు లోబడి వాహనాలు నడపాలని, లో విజిబిలిటీ ఉన్నప్పుడు హెడ్లైట్లు వాడాలని, సీట్ బెల్టులు ధరించాలని, గొడుగు లేదా రెయిన్కోట్ వెంట ఉంచుకోవాలని, తడి రోడ్లపై అకస్మాత్తుగా బ్రేకులు వేయడం మానుకోవాలని సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు సూచించారు.