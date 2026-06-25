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  4. Yes, I am indeed a Gumpu maistry: CM Revanth Reddy (Video)
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Thursday, 25 June 2026 (21:22 IST)

ఔను... నేను గుంపు మేస్త్రీనే: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, వీడియో

Revanth Reddy
BY: ఐవీఆర్
Publish: Thu, 25 Jun 2026 (21:22 IST) Updated: Thu, 25 Jun 2026 (21:24 IST)
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నన్ను చాలామంది గుంపుమేస్త్రి అని అవహేళన చేస్తుంటారు, నిజమే నేను గుంపుమేస్త్రీనే అని అన్నారు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి. ఆయన పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలతో మాట్లాడుతూ... నన్ను గుంపుమేస్త్రీ అని ఎంతమంది అవహేళన చేసినా పట్టించుకోను. ఎందుకంటే నేను నిజంగానే గుంపుమేస్త్రీని. మంత్రులు, ప్రజలతో కూడిన గుంపుకి నేను మేస్త్రీని. ఈ గుంపే నాకు బలం.
 
కార్యకర్త స్థాయి నుంచి వార్డ్ మెంబర్, జిల్లాస్థాయి ఇలా ఒక్కో మెట్టు ఎక్కుతూ వచ్చాను. నన్ను అందరూ రేవంతన్న అంటారు. ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి అయినంత మాత్రాన నేనేమి మారలేదు. నేను గుంపుమేస్త్రీనే. కొందరు గొప్పలు చెప్పుకుంటుంటారు. తాము దొరలమని అంటుంటారు. ఐతే నాలో అలాంటి పోకడలు లేవు అన్నారు రేవంత్.
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ఐవీఆర్

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