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ఇది తిరుమల క్యూ లైన్ అనుకునేరు, హైదరాబాద్ వర్షం దెబ్బకు మెట్రోకి క్యూ, వీడియో
హైదరాబాదులో కురిసిన వర్షానికి నగరజీవులు గంటలకొద్దీ ట్రాఫిక్ జాంలో ఇరుక్కుపోయారు. మరికొంతమంది తమ వాహనాలను రోడ్లపైనే వదిలేసి మెట్రో రైలు కోసం బారులుతీరారు. వేలమంది ఒక్కసారిగా మెట్రోకి తరలిరావడంతో అక్కడ జనసందోహం భారీగా కనిపించింది. దీన్ని వీడియోలో చూపిస్తూ ఓ నెటిజన్... ఇది తిరుమల క్యూ లైన్ అని పొరపాటు పడవద్దు. హైదరాబాదులో పడిన వర్షానికి మెట్రోలో వెళ్లడానికి ప్రయాణికులు కట్టిన క్యూ ఇది అని పేర్కొన్నాడు.
తిరుమల క్యూ లైన్ అని పొరపాటు పడొద్దు ... ఈరోజు హైదరాబాద్ లో పడిన వర్షానికి మెట్రో లో వెళ్ళడానికి ప్రయాణికులు కట్టిన క్యూ ఇది #Hyderabad #Rain pic.twitter.com/wSSC0GKiQU— Vamsi Krishna Kagitha (@VamsiKKagitha) June 9, 2026
మీ ఆంధ్రోళ్ల వల్లే డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ సరిగ్గా లేకుండా రోడ్స్ వేసారు, SM మీమ్స్
మంగళవారం నాడు హైదరాబాద్ నగరాన్ని వర్షం ముంచెత్తింది. ఈ వర్భ బీభత్సంతో నగరంలోని ప్రధాన కూడళ్లన్నీ జలాశయాలను తలపించాయి. వాహనదారులు తీవ్ర ఇక్కట్లు పడ్డారు. గంటలకొద్దీ ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది. ఇదిలావుంటే ఇటీవలే కల్వకుంట్ల కవిత ఆంధ్ర రాజధాని అమరావతి గురించి మాట్లాడుతూ... మీ నగరం మునిగిపోతుంది, సీఎం కుర్చీ కింద నీళ్లు వస్తున్నాయి, ముందు అది చూసుకో పవన్ అంటూ వ్యాఖ్యలు చేసారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై సోషల్ మీడియాలో మీమ్స్ పడుతున్నాయి.
ఓ నెటిజన్ స్పందిస్తూ.... హైదరాబాద్ డెవల్మెంట్ అయింది బ్రో. జస్ట్ డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లమ్ అంతే. మీ ఆంధ్రవాళ్లు జాబ్స్ చేయడం వలెనే డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లంకి పరిష్కారం దొరకట్లేదు. మీ ఆంధ్రోళ్ల వల్లే డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ సరిగ్గా లేకుండా రోడ్స్ వేసారు. పవన్ కల్యాణ్ తెలంగాణకు రాకుండా వుంటే డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ మా కేసీఆర్, మా రేవంత్ రెడ్డి, మా కవితక్క, కేటీఆర్ అన్న సరిగ్గా చేసేవాళ్లు అంటూ సెటైర్ వేసాడు.
హైదరాబాద్ డెవలప్మెంట్ అయింది బ్రో— Vijay kalyan cult (@VijayKalyanCult) June 9, 2026
జస్ట్ డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లమ్ అంతే
మీ ఆంధ్ర వాల్లు జాబ్స్ చేయడం వలెనే డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లెమ్ కి పరిష్కారం దొరకట్లేదు
మీ ఆంధ్ర వాళ్ళే డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ సరిగ్గా లేకుండా రోడ్స్ వేశారు
పవన్ కళ్యాణ్ ఆంధ్ర కి రాకుండా ఉంటే డ్రైనేజీ సిస్టమ్ మా కెసిఆర్,… pic.twitter.com/4jX9R1NeEy
Priya Bhavani Shankar: ఇరుముడి లో ఎన్నో మధుర జ్ఞాపకాలు : ప్రియా భవాని శంకర్
ఇరుముడి చిత్రం షూటింగ్ పూర్తిచేసుకున్న తర్వాత కథానాయిక ప్రియా భవాని శంకర్ ఇన్ స్ట్రాలో తన అనుభవానలుు పంచుకుంది. ఇప్పుడు... మేము కొన్ని సన్నివేశాలను చిత్రీకరించాము, ఎన్నో మధుర జ్ఞాపకాలను మూటగట్టుకున్నాము, మా మధ్య మాత్రమే అర్థమయ్యే కొన్ని సరదా జోకులు పంచుకున్నాము, అసలు నవ్వు తెప్పించని విషయాలకు కూడా నవ్వుకున్నాము, మొత్తానికి ఎలాగోలా ఒక సినిమాని పూర్తి చేశాము అంటూ పేర్కొంది.
Nag Aswin: సింగ్ గీతం విడుదల మార్పు- సెన్సార్ పూర్తి- క్లీన్ యూ సర్టిఫికేట్
‘సింగ్ గీతం’ ఒక ఫాంటసీ, సూపర్నేచురల్ ప్రపంచాన్ని ఆవిష్కరించే చిత్రం. ఇందులో సంగీతంతో పాటు విజువల్స్ కూడా కథనంలో అత్యంత కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ప్రేక్షకులను ఆ ప్రపంచంలో పూర్తిగా లీనం చేసే అనుభూతిని కలిగించాలనే ఉద్దేశంతో, చిత్ర బృందం ఫైనల్ అవుట్పుట్ను మరింత పర్ఫెక్ట్ చేయడానికి అదనపు సమయం కేటాయిస్తోంది. థియేటర్లలోకి తొందరపడి తీసుకురావడం కంటే అత్యుత్తమ నాణ్యతతో అందించాలనే ఆలోచనతోనే ఈ ఒకరోజు వాయిదా నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
పల్లె ప్రజల జీవనం - ప్రేమానుబంధాలు చూపించడంలో దిట్ట : పవన్ కళ్యాణ్
Pawankalyan: భారతీరాజా గారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలి : పవన్ కళ్యాణ్, కె రాఘవేంద్రరావు
ప్రముఖ దర్శకులు శ్రీ భారతీరాజా గారి మ్రుతిపట్ల సినీ ప్రముఖులు తమ సంతాపాన్ని తెలియజేశారు. పవన్ కళ్యాణ్, కె రాఘవేంద్రరావు తోపాటు చిరంజీవి, బాలక్రిష్ణ, మోహన్ రాజా పలువురు తమ సానుభూతి వ్యక్తం చేశారు. పవన్ కళ్యాణ్ ట్విట్టర్ లో సంతాపాన్ని ప్రకటిస్తూ, శ్రీ భారతీరాజా గారు కన్నుమూశారని తెలిసి చింతించాను. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాను. తమిళ, తెలుగు చిత్రాలపై శ్రీ భారతీరాజా గారు తనదైన ముద్ర వేశారు. గ్రామీణ నేపథ్యం, పల్లె ప్రజల జీవనం, ప్రేమానుబంధాలను, టీనేజర్స్ కి ఉండే ఆకర్షణలు లాంటివి చూపించడంలో ఆయన శైలి ప్రత్యేకమైనది.
దిగ్గజ దర్శకుడు భారతీరాజా ఇకలేరు... అనారోగ్యంతో ఇంట్లో మృతి
భారతీయ చలన చిత్ర పరిశ్రమలో దిగ్గజ దర్శకుడుగా గుర్తింపు పొందిన భారతీరాజా ఇకలేరు. గత కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయన బుధవారం ఉదయం తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆయన వయసు 84. 1941 జులై 17న జన్మించిన భారతీరాజా 1977లో వచ్చిన తమిళ మూవీ '16 వయథినిలే' (తెలుగులో పదహారేళ్ల వయసు)తో దర్శకుడిగా మారారు. కొత్త జీవితాలు సినిమాతో తెలుగు ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టారు.