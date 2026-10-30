హైదరాబాదులో అండాలను అమ్ముకుంటున్న యువతులు, పోలీసుల అదుపులో 13 మంది
తీవ్రమైన ఒత్తిడి జీవితం. తెల్లారి లేచిన దగ్గర్నుంచి ఉరుకులు పరుగులు. రాత్రి డ్యూటీలు, సుదీర్ఘ పనిగంటలు... వెరసి పెళ్లయ్యాక కొత్త జంటలకు పిల్లలు పుట్టాలంటే చుక్కలు కనబడుతున్నాయి. ఫెర్టిలిటీ సెంటర్లు చుట్టూ తిరుగుతూ లక్షలకు లక్షలు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది. ఐటీ ఇండస్ట్రీలో పనిచేసే యువతీయువకుల సంగతి ఇక వేరే చెప్పక్కర్లేదు.
ప్రతీకాత్మక చిత్రం
పెళ్లయ్యాక పిల్లల కోసం వారు చేయని ప్రయత్నం వుండటంలేదంటే పరిస్థితి ఎలా వుందో అర్థమవుతుంది. దీన్ని ఆసరా చేసుకుని నగరంలో కొన్ని ఆస్పత్రులు యువతుల అండాలతో వ్యాపారం చేస్తున్నట్లు పోలీసుల దృష్టికి వచ్చింది. హైదరాబాద్ బేగంపేటలోని ప్రకాష్ నగర్ లోని ఓ అపార్టుమెంటులో 13 మంది యువతులను వుంచి వారి అండాలను సేకరించి వివిధ ఆస్పత్రులకు సరఫరా చేస్తున్నట్లు సమాచారం అందింది.
దీనితో పోలీసులు తనిఖీ చేయగా బీహార్, ఉత్తరప్రదేశ్, ఒడిశా రాష్ట్రాలకు చెందిన 13 మంది యువతులు పట్టుబడ్డారు. వీరితో ముందుగానే ఒప్పందం కుదుర్చుకుని వారి అండాలను సేకరించి ఫెర్టిలిటీ కేంద్రాలకు తరలిస్తున్నట్లు తేలింది. ఐతే ఏయే సెంటర్లకు సరఫరా చేస్తున్నారు... ఇందులో ఎవరి హస్తం వున్నదన్న దానిపై పోలీసులు మరింత లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.