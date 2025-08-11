వరంగల్ యువత రోడ్ల ప్రవర్తన మార్చడంలో ముందడుగు
వరంగల్: హోండా మోటార్సైకిల్- స్కూటర్ ఇండియా తెలంగాణలోని వరంగల్లో రోడ్డు భద్రత అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. హనుమకొండ, హనుమకొండలోని గ్రీన్వుడ్ హై స్కూల్లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో 'రోడ్ సేఫ్టీ ఛాంపియన్స్'గా మారడం ద్వారా జాగ్రత్తగా డ్రైవింగ్ చేయడం, తెలివైన నిర్ణయాలు, పరస్పర బాధ్యత యొక్క ప్రాముఖ్యతను చర్చించారు. HMSI శిక్షణ పొందిన రోడ్డు భద్రతా బోధకుల మార్గదర్శకత్వంలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో 2500 మందికి పైగా పాల్గొన్నారు.
ఇండియా రవాణా, మౌలిక వసతుల రంగాల్లో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతూనే ఉన్నా, పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ దట్టత కేవలం నైపుణ్యం ఉన్న రైడర్లకే కాకుండా బాధ్యతాయుతమైన రైడర్ల అవసరాన్ని కూడా మరింత పెంచింది. యువత ఉత్సాహానికి తగ్గట్టుగా రూపుదిద్దుకున్న ఈ కార్యక్రమంలో, ఆటలు, ప్రశ్నోత్తరాలు, రెండు చక్రాల వాహన భద్రత, ట్రాఫిక్ నిబంధనలు, బాధ్యతాయుతమైన రహదారి ప్రవర్తనపై సెషన్లు వంటి ఇంటరాక్టివ్ లెర్నింగ్ ఉన్నాయి. హెల్మెట్ ధరించడం, బ్లైండ్ స్పాట్స్ గుర్తించడం వంటి విషయాల్లో పాల్గొన్నవారు ప్రాక్టికల్గా అనుభవించారు. సందేశం ఒక్కటే భద్రత మన ఆలోచనా విధానాన్ని మార్చుకోవడం నుంచి మొదలవుతుంది.
రోడ్డు భద్రతను కేవలం నియమాలు, జరిమానాలు కంటే ఎక్కువగా చర్చించారు. ఇది ఒక్కరినే కాకుండా చుట్టుపక్కల ఉన్న వారందరినీ రక్షించే జీవన నైపుణ్యంగా పరిచయం చేశారు. ఇది HMSI యొక్క విస్తృతమైన రోడ్ సేఫ్టీ ప్రయత్నాల్లో భాగం. చిన్నప్పటినుంచే రోడ్ సేఫ్టీ అలవాట్లు పెంపొందించాలనే ఉద్దేశ్యంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. మనసులో మార్పు తీసుకురావడంపై దృష్టి సారించడం ద్వారా, ప్రతి ఒక్కరూ మార్పుకు రాయబారులుగా మారి తమ కుటుంబం, స్నేహితులు, సమాజంపై ప్రభావం చూపుతారని HMSI ఆశిస్తోంది. ఇది ఒక్క ఈవెంట్కే పరిమితం కాదు. రోడ్ సేఫ్టీ అనేది ఒకసారి నేర్చుకునే పాఠం కాదు. జీవితాంతం కొనసాగాల్సిన అలవాటు అని భావనను నాటడం లక్ష్యం. ఆ అలవాటు చిన్నప్పుడే పాతుకుపోతే, రేపటి రహదారులు ఇవాళివి కాకుండా భిన్నంగా ఉంటాయి