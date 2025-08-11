మంగళవారం, 12 ఆగస్టు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 11 ఆగస్టు 2025 (23:30 IST)

వరంగల్ యువత రోడ్ల ప్రవర్తన మార్చడంలో ముందడుగు

వరంగల్: హోండా మోటార్‌సైకిల్- స్కూటర్ ఇండియా తెలంగాణలోని వరంగల్‌లో రోడ్డు భద్రత అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. హనుమకొండ, హనుమకొండలోని గ్రీన్‌వుడ్ హై స్కూల్‌లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో 'రోడ్ సేఫ్టీ ఛాంపియన్స్'గా మారడం ద్వారా జాగ్రత్తగా డ్రైవింగ్ చేయడం, తెలివైన నిర్ణయాలు, పరస్పర బాధ్యత యొక్క ప్రాముఖ్యతను చర్చించారు. HMSI శిక్షణ పొందిన రోడ్డు భద్రతా బోధకుల మార్గదర్శకత్వంలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో 2500 మందికి పైగా పాల్గొన్నారు.
 
ఇండియా రవాణా, మౌలిక వసతుల రంగాల్లో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతూనే ఉన్నా, పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్‌ దట్టత కేవలం నైపుణ్యం ఉన్న రైడర్లకే కాకుండా బాధ్యతాయుతమైన రైడర్ల అవసరాన్ని కూడా మరింత పెంచింది. యువత ఉత్సాహానికి తగ్గట్టుగా రూపుదిద్దుకున్న ఈ కార్యక్రమంలో, ఆటలు, ప్రశ్నోత్తరాలు, రెండు చక్రాల వాహన భద్రత, ట్రాఫిక్ నిబంధనలు, బాధ్యతాయుతమైన రహదారి ప్రవర్తనపై సెషన్లు వంటి ఇంటరాక్టివ్‌ లెర్నింగ్‌ ఉన్నాయి. హెల్మెట్‌ ధరించడం, బ్లైండ్‌ స్పాట్స్‌ గుర్తించడం వంటి విషయాల్లో పాల్గొన్నవారు ప్రాక్టికల్‌గా అనుభవించారు. సందేశం ఒక్కటే భద్రత మన ఆలోచనా విధానాన్ని మార్చుకోవడం నుంచి మొదలవుతుంది.
 
రోడ్డు భద్రతను కేవలం నియమాలు, జరిమానాలు కంటే ఎక్కువగా చర్చించారు. ఇది ఒక్కరినే కాకుండా చుట్టుపక్కల ఉన్న వారందరినీ రక్షించే జీవన నైపుణ్యంగా పరిచయం చేశారు. ఇది HMSI యొక్క విస్తృతమైన రోడ్ సేఫ్టీ ప్రయత్నాల్లో భాగం. చిన్నప్పటినుంచే రోడ్ సేఫ్టీ అలవాట్లు పెంపొందించాలనే ఉద్దేశ్యంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. మనసులో మార్పు తీసుకురావడంపై దృష్టి సారించడం ద్వారా, ప్రతి ఒక్కరూ మార్పుకు రాయబారులుగా మారి తమ కుటుంబం, స్నేహితులు, సమాజంపై ప్రభావం చూపుతారని HMSI ఆశిస్తోంది. ఇది ఒక్క ఈవెంట్‌కే పరిమితం కాదు. రోడ్ సేఫ్టీ అనేది ఒకసారి నేర్చుకునే పాఠం కాదు. జీవితాంతం కొనసాగాల్సిన అలవాటు అని భావనను నాటడం లక్ష్యం. ఆ అలవాటు చిన్నప్పుడే పాతుకుపోతే, రేపటి రహదారులు ఇవాళివి కాకుండా భిన్నంగా ఉంటాయి

సత్తెనపల్లి మొల్లమాంబ వృద్ధాశ్రమంలో నాట్స్ అన్నదానం

సత్తెనపల్లి మొల్లమాంబ వృద్ధాశ్రమంలో నాట్స్ అన్నదానంసత్తెనపల్లి: తెలుగునాట నాట్స్ సేవా కార్యక్రమాలను ముమ్మరంగా చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే నాట్స్ అధ్యక్షుడు శ్రీహరి మందాడి ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లా సత్తెనపల్లిలోని మొల్లమాంబ వృద్ధాశ్రమంలో అన్నదానం చేశారు. గత ఎనిమిదేళ్లుగా వృద్ధాశ్రమం నిర్వహిస్తున్న నిర్వాహకులను శ్రీహరి మందాడి ప్రశంసించారు. మొల్లమంబ వృద్ధాశ్రమానికి నాట్స్ తన వంతు చేయూత అందిస్తుందని శ్రీహరి భరోసా ఇచ్చారు. కన్న తల్లిదండ్రులను ఎవరూ విస్మరించకూడదని శ్రీహరి అన్నారు. పేద వృద్ధులకు మానవత్వంతో సాయం చేయడం అందరి బాధ్యత అని పేర్కొన్నారు. అమెరికాలో నాట్స్ అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తుందని, ముఖ్యంగా పేదల ఆకలి బాధలు తీర్చేందుకు తన వంతు కృషి చేస్తుందని శ్రీహరి తెలిపారు.

టమేటోలు తింటే కలిగే ఆరోగ్యప్రయోజనాలు ఏమిటి?

టమేటోలు తింటే కలిగే ఆరోగ్యప్రయోజనాలు ఏమిటి?టమోటాలు రుచికరంగా ఉంటాయి. అలాగే ఇవి జీర్ణక్రియకు బాగా ఉపయోగపడుతాయి. ఉదరానికి సంబంధించిన రోగాలుంటే టమోటాలు దివ్యౌషధంలా పనిచేస్తుంది. త్రేన్పులు, కడుపు ఉబ్బరంగా ఉండటం, నోట్లో పొక్కులు రావడంలాంటివి ఉంటే టమోటా సూప్ తయారు చేసుకుని అల్లం, నల్ల ఉప్పు కలుపుకుని సేవించండి. దీంతో ఉపశమనం కలుగుతుంది. టమోటా సూప్‌ను సేవిస్తుంటే శరీరంలో కొత్త శక్తి పుట్టుకొస్తుంది. కడుపు తేలికగా ఉంటుంది. టమోటా సూప్ సేవిస్తే జలుబు సంబంధిత వ్యాధులు దరిచేరవు. రక్తలేమితో బాధపడేవారు నిత్యం టమోటాలు తింటుంటే మంచి ఫలితాలుంటాయి. మధుమేహం వ్యాధితో బాధపడేవారు సరిపడ మోతాదులో టమోటాలు తింటే మేలు చేస్తాయి.

Chapati Wheat Flour: ఫ్రిజ్‌లో చపాతీ పిండిని నిల్వ చేస్తే ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుందా?

Chapati Wheat Flour: ఫ్రిజ్‌లో చపాతీ పిండిని నిల్వ చేస్తే ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుందా?ఫ్రిజ్‌లో ఉల్లిపాయలు పెట్టకూడదు. అలాగే దుంపలకు సంబంధించిన పదార్థాలను ఫ్రిజ్‌లో వుంచకూడదు. అలాగే ఎప్పటికప్పుడు పిండిని కలిపేసి చపాతీలను చేసే టైం అందరికీ ఉండకపోవచ్చు. అందుకే చాలా మంది ఒకేసారి ఎక్కువ పిండిని కలిపేసి ఫ్రిజ్‌లో పెట్టేస్తుంటారు. అలా ఫ్రిజ్‌లో కలిపిన చపాతీ పిండిని వుంచకూడదు అంటున్నారు చాలామంది. చపాతీ పిండి ఎక్కువ సేపు ఫ్రిజ్‌లో ఉంటే దానిపై పొర గడ్డకడుతుంది. అలాగే పిండి వాసన కూడా వస్తుంది. అందుకే చాలా మంది ఇది మంచిది కాదని, ఇలాంటి పిండి చపాతీలను తినకూడదని చెప్తుంటారు. అలాగే కొంతమంది అయితే ఫ్రిజ్‌లో ఉంచిన పిండి విషంలా మారుతుందని కూడా అంటుంటారు. ఒకవేళ నిల్వ చేయాలనుకుంటే పిండిని సరిగ్గా నిల్వ చేయడం చాలా అవసరం.

మహిళలు వంకాయను తీసుకుంటే.. ఏంటి లాభం?

మహిళలు వంకాయను తీసుకుంటే.. ఏంటి లాభం?మహిళలు వంకాయను తీసుకుంటే బరువు సులభంగా తగ్గుతారు. వంకాయ తినడం బరువు తగ్గడానికి చాలా మంచిది. ఇది కొవ్వు బర్నింగ్ రేటును మరింత పెంచుతుంది. కళ్ళను ఆరోగ్యంగా ఉంచడంతో పాటు, వంకాయ రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేయడంలో కూడా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ఇది చర్మాన్ని లోపలి నుండి మెరుస్తూ, ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. వంకాయ తినటం వల్ల గుండె సమస్యలకు అడ్డుకట్ట వేయవచ్చు.

కూల్‌డ్రింక్స్ తాగితే పక్షవాతం తప్పదంటున్న వైద్య నిపుణులు

కూల్‌డ్రింక్స్ తాగితే పక్షవాతం తప్పదంటున్న వైద్య నిపుణులుఅనేక ప్రతిరోజు ఇష్టానుసారంగా శీతలపానీయాలు తాగుతుంటారు. అలాగే డైట్ సోడా కూడా తాగుతుంటారు. ఇలాంటి వారికి పక్షవాతం తప్పదని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ మాస పత్రికలో ఈ అధ్యయన నివేదిక ప్రచురితమైంది. అధ్యయనకారులు 45 ఏళ్లు దాటిన 2,800 మందిని పదేళ్లపాటు పరిశీలించారు. వారి పరిశోధనలో దిగ్భ్రాంతికరమైన విషయాలు వెల్లడయ్యాయి.
