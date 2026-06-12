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  4. Youth Trapped in Uppal Skywalk Lift for Over Two Hours, Rescued Safely
Written By సెల్వి
Last Updated : Friday, 12 June 2026 (17:23 IST)

లిఫ్టులోనే రెండు గంటల పాటు చిక్కుకుపోయిన యువకుడు

Lift
BY: సెల్వి
Publish: Fri, 12 Jun 2026 (17:19 IST) Updated: Fri, 12 Jun 2026 (17:23 IST)
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Lift
హైదరాబాద్ ఉప్పల్ స్కైవాక్‌లోని లిఫ్ట్‌లో చిక్కుకుపోయిన ఒక యువకుడు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యాడు. ఉప్పల్‌లోని శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర బాయ్స్ హాస్టల్‌లో ఉంటూ ఒక ప్రైవేట్ సంస్థలో పనిచేస్తున్న రాహుల్ (20), పనులు ముగించుకుని హాస్టల్‌కు తిరిగి వెళ్తుండగా ఈ ఘటన జరిగింది.
 
స్కైవాక్ వద్ద ఉన్న 6బీ లిఫ్ట్‌లో కిందకు దిగుతుండగా, అది మధ్యలోనే ఆగిపోవడంతో అతను లోపలే చిక్కుకుపోయాడు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే హైడ్రా అధికారులు, ఉప్పల్ పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. 
 
లిఫ్ట్ తలుపులు తెరవడానికి రెండు గంటలకు పైగా సమయం పట్టింది. చివరకు, ఒక టెక్నీషియన్ అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత సుమారు 1:15 గంటలకు రాహుల్‌ను సురక్షితంగా బయటకు తీశారు. 
 
కాగా, లిఫ్ట్ నిర్వహణ బాధ్యత కలిగిన కృష్ణ కన్‌స్ట్రక్షన్స్ సిబ్బంది మరియు హెచ్‌ఎండీఏ అధికారుల నుంచి సకాలంలో స్పందన లేకపోవడం వల్లే సహాయక చర్యల్లో జాప్యం జరిగిందనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.
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సెల్వి

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