అంతర్జాతీయ హ్యాపీ పెట్స్ డే: వేడుకగా నిర్వహించిన సికింద్రాబాద్, బేగంపేట్లోని జిగ్లీ పెట్ కేర్
సికింద్రాబాద్: భారతదేశపు మొట్టమొదటి ఓమ్నిఛానల్ పెట్ కేర్ బ్రాండ్ అయిన జిగ్లీ పెట్ కేర్, తమ సికింద్రాబాద్ జిగ్లీ పెట్ కేర్ సెంటర్లో అంతర్జాతీయ హ్యాపీ పెట్స్ డే (IHPD) మూడవ ఎడిషన్ ను ఘనంగా జరుపుకుంది. గత రెండు ఎడిషన్ల విజయం స్ఫూర్తితో జరిగిన ఈ వార్షిక వేడుక, స్నేహితుల దినోత్సవంతో పాటుగా జరగటంతో పాటుగా పెంపుడు జంతువుల యజమానులు, వారి ఫర్ ఫ్రెండ్స్ మధ్య ఉన్న ప్రత్యేక బంధాన్ని వేడుక జరుపుకోవడానికి, అలాగే చురుకైన రీతిలో పెంపుడు జంతువుల ఆరోగ్య సంరక్షణను ప్రోత్సహించడానికి వారిని ఒకచోట చేర్చింది. ఈ కార్యక్రమంలో, నాణ్యమైన పశువైద్య సంరక్షణను మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావటం, సమీకృతంగా మరియు సమాజ ఆధారితంగా చేయటం ద్వారా భారతదేశ పెంపుడు జంతువుల సంరక్షణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి తమ నిబద్ధతను జిగ్లీ పెట్ కేర్ పునరుద్ఘాటించింది.
దేశవ్యాప్తంగా 15కు పైగా నగరాల్లోని 35 కేంద్రాలలో రోజంతా నిర్వహించిన వేడుకలో 2,500కు పైగా పెంపుడు జంతువులు, 3,500కు పైగా పెంపుడు జంతువుల యజమానులు పాల్గొన్నారు. కలిసి ఉంటే, నిస్సందేహంగా జీవితం మరింత బాగుంటుంది అనే ఇతివృత్తంతో నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ హ్యాపీ పెట్స్ డే 2026, పెంపుడు జంతువులు, వాటి యజమానుల కోసం అనేక ఆసక్తికరమైన అనుభవాలను అందించింది. అదే సమయంలో, ఉచిత ఆరోగ్య పరీక్షలు, వెల్నెస్ కన్సల్టేషన్లతో చురుకైన ఆరోగ్య సంరక్షణను ప్రోత్సహించింది. ఈ కార్యక్రమంలో పెట్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్లను కూడా ఆవిష్కరించారు, ఇది చురుకైన రీతిలో పెంపుడు జంతువుల ఆరోగ్య సంరక్షణపై బ్రాండ్ యొక్క దృష్టిని మరింతగా పునరుద్ఘాటించింది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా, సికింద్రాబాద్ జిగ్లీ పెట్ కేర్ సెంటర్లోని పెంపుడు జంతువుల యజమానులు, పశువైద్యుని ఆధ్వర్యంలో జరిగిన పెట్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ వర్క్షాప్లో కూడా పాల్గొన్నారు. అక్కడ వారు అవసరమైన అత్యవసర సంరక్షణ పద్ధతులను నేర్చుకున్నారు.
ఈ సందర్భంగా జిగ్లీ పెట్ కేర్ సీఈఓ సౌరభ్ జైన్ మాట్లాడుతూ, పెంపుడు జంతువులు , వాటి కుటుంబాల మధ్య ఉండే షరతులు లేని ప్రేమను వేడుకగా జరుపుకోవడానికి అంతర్జాతీయ హ్యాపీ పెట్స్ డే ఉద్దేశించబడింది. ఈ సంవత్సరం, మేము చురుకైన రీతిలో పెంపుడు జంతువుల ఆరోగ్య సంరక్షణను ఈ వేడుకకు కేంద్రంగా ఉంచడం ద్వారా ఆ లక్ష్యాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లాలని అనుకున్నాము. పెంపుడు జంతువుల సంఘాలను ఒకచోట చేర్చడంతో పాటు, మేము ఆధునీకరించిన 24x7 సౌకర్యాలు, మరిన్ని కేంద్రాలలో ప్రత్యేక పశువైద్య సేవలు, పెట్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ల ఆవిష్కరణ ద్వారా మా వెటర్నరీ సేవలను విస్తరిస్తున్నాము. ఈ కార్యక్రమాలన్నీ, భారతదేశంలో అత్యంత విశ్వసనీయమైన, సమగ్రమైన పెంపుడు జంతువుల ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థను సృష్టించాలనే మా లక్ష్యంను ప్రతిబింబిస్తాయి. ఇక్కడ పెంపుడు జంతువుల యజమానులు తమకు అవసరమైనప్పుడు నాణ్యమైన సంరక్షణ, నిపుణుల సలహా, అవసరమైన ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలను పొందగలరు అని అన్నారు.
ఈ కార్యక్రమాన్ని మరింత ఆసక్తికరంగా మార్చడానికి, స్నఫుల్ మ్యాట్ ఛాలెంజ్, బెస్ట్ ట్రిక్ షోడౌన్, పెట్ బింగో వంటి విభిన్నమైన ఆటలు పెంపుడు జంతువులకు, వాటి యజమానులకు మధ్య బంధాన్ని బలపరిచాయి. ఈ జ్ఞాపకాలను సజీవంగా ఉంచుకోవడానికి, ఇప్పటివరకు సాగిన ఈ ప్రయాణాన్ని వేడుకగా జరుపుకోవడానికి, పెంపుడు జంతువుల యజమానులు క్యారికేచర్ మరియు ఫోటో బూత్ సెషన్లను కూడా ఆస్వాదించారు. సికింద్రాబాద్లో జరిగిన ఈ వేడుకలు, పెంపుడు జంతువుల కమ్యూనిటీలోని స్ఫూర్తిదాయకమైన కథలను గుర్తించే జిగ్లీ పెట్ కేర్ అవార్డులతో ముగిశాయి. దీని తర్వాత పెంపుడు జంతువుల యజమానులు, క్రియేటర్స్, జంతు ప్రేమికులను ఒకచోట చేర్చిన సామూహిక వేడుక జరిగింది.
ఈ వేడుకలకు ఒక సార్థకతను జోడిస్తూ, అంతర్జాతీయ హ్యాపీ పెట్స్ డే టిక్కెట్ల అమ్మకాల ద్వారా వచ్చిన రూ. 6 లక్షల ఆదాయంలో 100 శాతాన్ని జిగ్లీ ఫౌండేషన్కు అందజేశారు. ఈ నిధులు యాంటీ-రాబిస్ వ్యాక్సినేషన్, డీవార్మింగ్, రిఫ్లెక్టివ్ కాలర్ డ్రైవ్లు, రెస్క్యూ ప్రయత్నాలు, కమ్యూనిటీ కుక్కల దత్తతను సులభతరం చేయడం వంటి కార్యక్రమాలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి సహాయపడతాయి. జిగ్లీ పెట్ కేర్ యొక్క ప్రధాన వార్షిక సామాజిక కార్యక్రమమైన 'అంతర్జాతీయ హ్యాపీ పెట్స్ డే', పెంపుడు జంతువుల యజమానులు, పశువైద్యులు, క్రియేటర్లు మరియు జంతు ప్రేమికులను ఏకం చేస్తూనే ఉంది. అంతేకాకుండా, సమాజంలోని జంతువుల సంక్షేమానికి మద్దతు ఇవ్వడం ద్వారా పెంపుడు జంతువుల సంరక్షణకు అతీతంగా అర్థవంతమైన ప్రభావాన్ని సృష్టిస్తోంది.
'అంతర్జాతీయ హ్యాపీ పెట్స్ డే' కార్యక్రమం ద్వారా, జిగ్లీ పెట్ కేర్ కేవలం పెంపుడు జంతువుల సంరక్షణ రిటైలర్ స్థాయిని దాటి, ఒక సమగ్ర పెంపుడు జంతువుల ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థగా అభివృద్ధి చెందుతూనే ఉంది. వేడుకలు, అవగాహన, విస్తరించిన పశువైద్య మౌలిక సదుపాయాలు, చురుకైన రీతిలో పెంపుడు జంతువుల ఆరోగ్య సంరక్షణ, సామాజిక భాగస్వామ్యాన్ని మిళితం చేయటం ద్వారా ఈ బ్రాండ్ పెంపుడు జంతువులకు, వాటి కుటుంబాలకు జీవితంలోని ప్రతి దశలో మద్దతునిచ్చే ఒక సమీకృత సంరక్షణ ప్రయాణాన్ని సృష్టిస్తోంది. అదే సమయంలో, భారతదేశం అంతటా నాణ్యమైన పెంపుడు జంతువుల సంరక్షణను మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే తమ లక్ష్యంను కూడా ముందుకు తీసుకువెళుతోంది.