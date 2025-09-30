Actress Sobhita: తమిళ సినిమా కోసం సంతకం చేసిన శోభిత దూళిపాళ
శోభిత ధూళిపాళ-నాగ చైతన్య రెండేళ్ల పాటు ప్రేమాయణం తర్వాత డిసెంబర్ 2024లో వివాహం చేసుకున్నారు. ఇటీవల వారు ఒక స్టోర్ ప్రారంభోత్సవంలో కలిసి కనిపించారు. వివాహం అయిన దాదాపు పది నెలల తర్వాత, శోభిత సినిమా సెట్స్పైకి తిరిగి వస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. కోలీవుడ్ సమాచారం ప్రకారం.. శోభిత, ఆర్య, దినేష్ రవిలతో కలిసి నటించే కొత్త తమిళ చిత్రానికి సంతకం చేసింది.
వెట్టువం అనే టైటిల్ తో ఈ చిత్రాన్ని పా. రంజిత్ దర్శకత్వం వహించనున్నారు. శోభిత ఇంతకు ముందు మణిరత్నం పొన్నియిన్ సెల్వన్ వంటి తమిళ చిత్రాలలో కనిపించింది. శోభిత, నాగ చైతన్య హైదరాబాద్లో నివసిస్తున్నారు. వివాహం తర్వాత తన నటనా జీవితాన్ని కొనసాగించాలని భావిస్తోంది.