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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 7 November 2026 (09:07 IST)

సినీ నటి సురేఖావాణి ఏజ్ గ్యాప్ రిలేషన్‌షిప్ (వీడియో)

surekhavani
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sat, 7 Nov 2026 (09:07 IST)
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తెలుగు సినీ నటి, ప్రముఖ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ సురేఖావాణి మరోమారు వార్తలకెక్కారు. ఆమె ఏజ్ గ్యాప్ రిలేషన్‌షిప్‌లో ఉన్నారు. 25 యళ్ల కుర్రోడితో ఆమె రొమాన్స్ చేస్తూ కనిపించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌తో పాటు ఇతర సోషల్ మీడియా వేదికల్లో హల్చల్ చేస్తోంది. ఈ వీడియోలో సురేఖవాణి 25 యేళ్ళ కుర్రోడితో కలిసి పడక గది బెడ్‌పై పడుకునివున్నారు.
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ఈ వీడియోను చూసిన నెటిజన్లు పలు రకరకాలుగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. సురేఖవాణి ఏజ్ గ్యాప్ రిలేషన్‌లో ఉన్నారని, అది ఆమె ఇష్టమంటూ వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. మరోవైపు, పెళ్లీడుకొచ్చిన కుమార్తెను కలిగిన సురేఖవాణి.. ఇపుడు అంతే వయసున్న కుర్రోడితో రొమాన్స్ చేయడం ఏం పద్దతి అంటూ మండిపడుతున్నారు. 

 

About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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