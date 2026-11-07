సినీ నటి సురేఖావాణి ఏజ్ గ్యాప్ రిలేషన్షిప్ (వీడియో)
తెలుగు సినీ నటి, ప్రముఖ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ సురేఖావాణి మరోమారు వార్తలకెక్కారు. ఆమె ఏజ్ గ్యాప్ రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు. 25 యళ్ల కుర్రోడితో ఆమె రొమాన్స్ చేస్తూ కనిపించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇన్స్టాగ్రామ్తో పాటు ఇతర సోషల్ మీడియా వేదికల్లో హల్చల్ చేస్తోంది. ఈ వీడియోలో సురేఖవాణి 25 యేళ్ళ కుర్రోడితో కలిసి పడక గది బెడ్పై పడుకునివున్నారు.
ఈ వీడియోను చూసిన నెటిజన్లు పలు రకరకాలుగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. సురేఖవాణి ఏజ్ గ్యాప్ రిలేషన్లో ఉన్నారని, అది ఆమె ఇష్టమంటూ వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. మరోవైపు, పెళ్లీడుకొచ్చిన కుమార్తెను కలిగిన సురేఖవాణి.. ఇపుడు అంతే వయసున్న కుర్రోడితో రొమాన్స్ చేయడం ఏం పద్దతి అంటూ మండిపడుతున్నారు.
Actress Surekha Vani, reportedly 49, is making headlines over her alleged relationship with a young guy. Despite having a 25-year-old daughter, she has reportedly shared romantic moments with him on Instagram before deleting the video. Age-gap relationships and personal choices are once again sparking debate on social media.— KR!SH (@Krish_RC_) November 6, 2026