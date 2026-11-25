Varanasi postponed? : వారణాసి ఏరియల్ షాట్ లీక్, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఆలస్యం, విడుదల వాయిదా .?
వారణాసి పై తాజా సమాచారం పేరిట సోషల్ మీడియాలో రకరకాలుగా వార్తలు వస్తున్నాయి. తాజాగా వారణాసి సెట్ కు సంబంధించిన ఏరియల్ షాట్ లీక్అయిందని ఓ పోటో బయటకు వచ్చింది. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తయి పోస్ట్ ప్రడక్షన్ కార్యక్రమాలు జరుగుతుండగా సినిమా విడయిదా అంటూ మరో వార్త వినిపిస్తోంది.
Aerial shot of Varanasi
ఏప్రిల్ 7, 2027 అనేది ఇక లక్కీ తేదీ కాకపోవచ్చు; తాజా సమాచారం ప్రకారం, ఈ విడుదల తేదీ ఆగస్టు 2027కి మారే అవకాశం ఉందని బలమైన సంకేతాలు అందుతున్నాయి. అత్యాధునిక VFX సాంకేతికతతో అద్భుతమైన ప్రపంచాన్ని సృష్టిస్తున్న రాజమౌళి, కేవలం గడువు కోసం నాణ్యత విషయంలో రాజీ పడటానికి సిద్ధంగా లేనట్లు కనిపిస్తోంది. త్వరలో అధికారిక ప్రకటన కోసం వేచి చూడాలి.
ఎస్.ఎస్.రాజమౌళి, సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు కాంబినేషన్ లో వారణాసి కనుక ధీనిపై మరింత క్రేజ్ ఏర్పడింది. ఈ చిత్రాన్ని 2027 ఏప్రిల్ 7న రిలీజ్ చేస్తామని మేకర్స్ గతంలోనే వెల్లడించారు. చిత్ర వర్గాల టాక్. నిన్నటివరకు ఈ సినిమా వాయిదా పడుతుందని.. దానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయంటూ సోషల్ మీడియాలో వార్తలు చక్కర్లు కొట్టాయి. కానీ, ఇప్పుడు రాజమౌళి స్వయంగా ఈ చిత్రాన్ని వాయిదా వేయాలంటూ చిత్ర యూనిట్కు ఆర్డర్ వేసినట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి ప్రధాన కారణం ఈ చిత్ర వీఎఫ్ఎక్స్ వర్క్ ఔట్పుట్ అని తెలుస్తోంది. .