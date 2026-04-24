Tamannaah: తమన్నాతో బ్రేకప్.. ఆలియా ఖురేషితో విజయ్ వర్మ లవ్వాయణం
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్ వర్మ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ల ద్వారా బాలీవుడ్లో తనకంటూ ఒక బలమైన స్థానాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు. ఆయన హైదరాబాద్కు చెందినవారే అయినప్పటికీ, ఒక తెలుగు సినిమాలో నటించినప్పటికీ, ఎక్కువగా హిందీ సినిమా నటుడిగానే గుర్తింపు పొందారు.
తమన్నా భాటియాతో ప్రేమాయణం సాగించిన సమయంలో, తెలుగు మీడియాలో అతనికి గుర్తింపు లభించింది. వీరిద్దరూ దాదాపు రెండేళ్ల పాటు ప్రేమించుకున్నారని, ఆ తర్వాత విడిపోయారని వార్తలు వచ్చాయి. ఆ తదనంతరం తమన్నా తన వ్యక్తిగత జీవితంలో ముందుకు సాగిపోయింది.
ఇప్పుడు, విజయ్ వర్మ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచాడు. ఈసారి కొత్త డేటింగ్ పుకార్ల కారణంగా.. ఇటీవల, గాయని, నటి అయిన ఆలియా ఖురేషితో కలిసి అతను విందులకు వెళ్లడం కనిపించింది. ఆలియా వయసు విజయ్ కంటే తక్కువ ఉంటుందని చెబుతున్నారు. దీనిపై విజయ్ వర్మ గానీ, ఆలియా ఖురేషి గానీ తమ బంధాన్ని అధికారికంగా ధృవీకరించలేదు.