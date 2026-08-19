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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 19 August 2026 (12:38 IST)

ముగిసిపోయిన బంధానికి అనుపమ మళ్లీ ప్రాణం పోయడం ఎందుకు?

Anupama
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (12:38 IST)
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Anupama
విడిపోవడం ఎప్పుడూ సులభం కాదు, ఆ బాధ కేవలం ఒకరికే పరిమితం కావడం కూడా అరుదు. ఒక బంధం ముగిసినప్పుడు, ఇద్దరు వ్యక్తులూ తమదైన భావోద్వేగాలు, సంఘర్షణలు, నిరాశలను ఎదుర్కొంటారు. అయితే, ఆ బంధం ముగిసిన తర్వాత, దాని గురించి పదే పదే మాట్లాడటం కంటే గతాన్ని వదిలేసి ముందుకు సాగడమే ఉత్తమ మార్గం. కానీ, ఒక బంధం నుండి బయటపడిన హీరోయిన్ అనుపమ పరమేశ్వరన్, తాను అనుభవించిన మానసిక వేదన గురించి, అలాగే ఆ బంధం తన ఆత్మవిశ్వాసం, కెరీర్, వ్యక్తిగత దృక్పథంపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపిందో పదే పదే ప్రస్తావిస్తున్నారు. బాధను వ్యక్తపరచడంలో తప్పు లేదు. తాము ఎదుర్కొన్న పరిస్థితుల గురించి మాట్లాడే హక్కు ప్రతి ఒక్కరికీ ఉంటుంది. 
 
కానీ ఒక సెలబ్రిటీ ఇంటర్వ్యూలలో లేదా సోషల్ మీడియాలో బాధాకరమైన బంధం గురించి పదే పదే చర్చించినప్పుడు, ప్రజల దృష్టి వారి పని నుండి వ్యక్తిగత జీవితం వైపు మళ్ళే అవకాశం ఉంది. ఆ బంధం అప్పటికే ముగిసిపోయింది. మరి దానికి మళ్లీ ప్రాణం పోయడం ఎందుకు? ఆ బాధాకరమైన ఘట్టం గురించి అనుపమ ఎంత ఎక్కువగా మాట్లాడితే, ఏం జరిగింది, ఎవరు బాధ్యులు, ఎక్కడ తేడా వచ్చింది అనే విషయాలపై ప్రజలు అంత ఎక్కువగా చర్చిస్తారు.
 
వివాదానికి ముగింపు పలకడానికి బదులుగా, ఇలాంటి విషయాలను బయటపెట్టడం ఆ వివాదాన్ని మరింత కొనసాగించేలా చేస్తుంది. కొన్నిసార్లు, నిశ్శబ్దంగా తప్పుకుని, పరిస్థితులు సద్దుమణిగేలా సమయం ఇవ్వడం ద్వారా మరింత బలమైన సందేశాన్ని ఇవ్వవచ్చు. 
 
గతాన్ని మార్చలేము, దాని గురించి పదే పదే మాట్లాడటం వల్ల జరిగిన విషయం మారదు. కానీ భవిష్యత్తులో ఏం జరుగుతుందనేది అనుపమ చేతిలో ఉంటుంది. కాబట్టి, మౌనం పాటించడం, ముందుకు సాగడం, తన పని ద్వారానే తన ప్రతిభను చాటుకోవడం అనుపమ కెరీర్‌కు అత్యుత్తమ ఎంపిక కావచ్చునని సినీ పండితులు అంటున్నారు. 
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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