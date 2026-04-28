NTR, Charan: భారతీయ బాక్సాఫీస్ను ఏలడానికి రామ్ చరణ్, ఎన్.టి.ఆర్ మరోసారి కలుస్తున్నారా?
భారతీయ బాక్సాఫీస్ను ఏలడానికి వస్తున్న సోదరులు అంటూ సోషల్ మీడియాలో రామ్ చరణ్, ఎన్.టి.ఆర్. ఫొటోలు కనబడ్డాయి. అవి ఒరిజినలా. ఎ.ఐ. అనేది పక్కన పెడితే వీరి కాంబినేషన్ కలయిక మరో ఆర్.ఆర్.ఆర్. సినిమాను తలపిస్తున్నాయి. ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయంలోనో, ఆస్కార్ అవార్డు సందర్భంగా ఇలా కనిపించారనేది కూడా తేటతెల్లం కాలేదు. అయితే వీరి కలయిక మాత్రం మరలా వస్తే మరో ట్రెండ్ సెట్టర్ అవుతుందని చెబుతున్నారు.
కాగా, ప్రస్తుతం రామ్ చరణ్ తాజాగా పెద్ది సినిమా షూటింగ్ లో వున్నారు. అందులో ఆయన బాక్సర్ గా నటిస్తున్నారు. కనుక బాడీని వ్యాయామంతో బిల్డప్ చేసుకున్నారు. అందుకు సంబంధించిన చిత్రాలు కూడా బయటకు వచ్చాయి. ఇక అందులో నటించిన ఓ నటి ఇటీవలే ఓ ఇంటర్వ్యూలో రామ్ చరణ్ ను చూస్తుంటే హనుమంతుడు గుర్తుకువచ్చాడని కితాబిచ్చింది.
ఇదిలా వుండగా, ఎన్.టి.ఆర్. చిత్రం ప్రశాంత్ నీల్ కాంబినేషన్ లో జరుగుతుంది. కొంత భాగం షూటింగ్ పూర్తయింది. కొద్ది కాలం గేప్ తీసుకున్నారు. ఈ గేప్ లో ఆయన పలు వ్యాపార ప్రకటనలో బిజీగా వున్నారు. అయితే ఈ సినిమాలో ఎన్.టి.ఆర్. కూడా తన బాడీని మార్చుకున్నాడు. అందుకే దానికి సంబంధించిన గెటప్ అనేది కూడా వినిపిస్తోంది. ఏది ఏమైనా ఇద్దరి కలయిక మరోసారి అభిమానులకు కనువిందు చేసిందనే చెప్పాలి.