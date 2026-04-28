మంగళవారం, 28 ఏప్రియల్ 2026
Written By దేవీ
Last Updated : మంగళవారం, 28 ఏప్రియల్ 2026 (19:21 IST)

NTR, Charan: భారతీయ బాక్సాఫీస్‌ను ఏలడానికి రామ్ చరణ్, ఎన్.టి.ఆర్ మరోసారి కలుస్తున్నారా?

Ramcharan - NTR
Ramcharan - NTR
భారతీయ బాక్సాఫీస్‌ను ఏలడానికి వస్తున్న సోదరులు అంటూ సోషల్ మీడియాలో రామ్ చరణ్, ఎన్.టి.ఆర్. ఫొటోలు కనబడ్డాయి. అవి ఒరిజినలా. ఎ.ఐ. అనేది పక్కన పెడితే వీరి కాంబినేషన్ కలయిక మరో ఆర్.ఆర్.ఆర్. సినిమాను తలపిస్తున్నాయి. ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయంలోనో, ఆస్కార్ అవార్డు సందర్భంగా ఇలా కనిపించారనేది కూడా తేటతెల్లం కాలేదు. అయితే వీరి కలయిక మాత్రం మరలా వస్తే మరో ట్రెండ్ సెట్టర్ అవుతుందని చెబుతున్నారు.
 
కాగా, ప్రస్తుతం రామ్ చరణ్ తాజాగా పెద్ది సినిమా షూటింగ్ లో వున్నారు. అందులో ఆయన బాక్సర్ గా నటిస్తున్నారు. కనుక బాడీని వ్యాయామంతో బిల్డప్ చేసుకున్నారు. అందుకు సంబంధించిన చిత్రాలు కూడా బయటకు వచ్చాయి. ఇక అందులో నటించిన ఓ నటి ఇటీవలే ఓ ఇంటర్వ్యూలో రామ్ చరణ్ ను చూస్తుంటే  హనుమంతుడు గుర్తుకువచ్చాడని కితాబిచ్చింది.
 
ఇదిలా వుండగా, ఎన్.టి.ఆర్. చిత్రం ప్రశాంత్ నీల్ కాంబినేషన్ లో జరుగుతుంది. కొంత భాగం షూటింగ్ పూర్తయింది. కొద్ది కాలం గేప్ తీసుకున్నారు. ఈ గేప్ లో ఆయన పలు వ్యాపార ప్రకటనలో బిజీగా వున్నారు. అయితే ఈ సినిమాలో ఎన్.టి.ఆర్. కూడా తన బాడీని మార్చుకున్నాడు. అందుకే దానికి సంబంధించిన గెటప్ అనేది కూడా వినిపిస్తోంది. ఏది ఏమైనా ఇద్దరి కలయిక మరోసారి అభిమానులకు కనువిందు చేసిందనే చెప్పాలి.

రేపే 5 రాష్ట్రాల ఎగ్జిట్ పోల్ రిజల్ట్స్దేశంలోని 5 రాష్ట్రాలు అస్సాం, కేరళ, తమిళనాడు, పశ్చిమ బెంగాల్, పుదుచ్చేరి అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించి ఎగ్జిట్ పోల్ (Exit Poll) ఫలితాలు నిబంధనల ప్రకారం వాటిని ప్రకటించడంపై ప్రస్తుతం నిషేధం ఉంది. ఎన్నికల కమిషన్ (ECI) నిబంధనల ప్రకారం, అన్ని దశల పోలింగ్ ముగిసే వరకు ఎగ్జిట్ పోల్స్ వెల్లడించకూడదు. ఏప్రిల్ 29, 2026 బుధవారం సాయంత్రం 6:30 గంటల తర్వాత అన్ని ప్రధాన వార్తా సంస్థలు తమ సర్వే ఫలితాలను వెల్లడిస్తాయి. తమిళనాడులో ఈ నెల 23న మొత్తం 234 స్థానాలకు ఎన్నికలు జరిగాయి. మ్యాజిక్ ఫిగర్ 118.

కుమార్తె పెళ్లి కోసం 30 మేకలు అమ్మిన తండ్రి, అవి లేవని మనస్థాపంతో ఆత్మహత్యకుమార్తె పెళ్లి చేసిన గంటల వ్యవధిలో తండ్రి ఆత్మహత్య చేసుకున్న విషాద ఘటన నిజమాబాద్ జిల్లాలో జరిగింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. నిజామాబాద్ జిల్లా నవీపేట మండలం నందిగామకు చెందిన దేవన్న మేకల కాపరి. ఈయనకు ఒక కుమార్తె ఇద్దరు కుమారులున్నారు. కాగా కుమార్తె ప్రవళ్లికను కామారెడ్డి జిల్లాకు చెందిన యువకుడికిచ్చి పెళ్లి నిశ్చయించారు. ఆదివారం నాడు పెళ్లి చేసారు. ఆరోజు రాత్రి తొమ్మిదిన్నర గంటలకు బంధువులు దేవన్న ఇంటికి వచ్చారు. మేకల మందను చూసి... అయ్యో, కూతురు పెళ్లి కోసం మేకలన్నీ అమ్మేశావా? ఎంత మంద వుండేదో, కూతురు పెళ్లితోనే నీ మేకల మంద కూడా పోయిందన్నారు.

#GoogleBreaksGroundInVizag : ట్రెండింగ్‌లో వైజాగ్‌లో గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ప్రముఖ సముద్రతీర ప్రాంతమైన విశాఖపట్టణంలోని తర్లువాడలో గూగుల్‌ ఏఐ డేటా సెంటర్‌ నిర్మాణానికి భూమి పూజ జరిగింది. కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్‌తో కలిసి ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఏపీ ఐటీ మంత్రి నారా లోకేశ్‌లు శంకుస్థాపన చేశారు.

Telangana SSC Results: ఏప్రిల్ 29న పదో తరగతి పరీక్షా ఫలితాలు విడుదలపదో తరగతి పరీక్షా ఫలితాలను ఏప్రిల్ 29, బుధవారం మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు విడుదల చేయనున్నట్లు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ప్రభుత్వ సలహాదారు కె. కేశవరావు ఈ ఫలితాలను విడుదల చేయనున్నారు. మార్చి 14న ప్రారంభమైన పదో పరీక్షలు, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏప్రిల్ 13న ముగిశాయి. ఈ ఏడాది సుమారు 5.15 లక్షల మంది రెగ్యులర్ విద్యార్థులు ఈ పరీక్షలకు హాజరయ్యారు.

ఇద్దరు కుమారులను హత్య చేశాడు.. ఆపై తండ్రి కూడా ఆత్మహత్యతెలంగాణ మహబూబాబాద్ జిల్లాలోని తొర్రూరు పట్టణంలో మంగళవారం నాడు ఒక విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. 35 ఏళ్ల వ్యక్తి, తన మూడేళ్లు, ఐదేళ్ల వయసున్న ఇద్దరు కుమారులను హత్య చేసి, ఆ తర్వాత తాను ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. మృతుడిని షా వాలిగా గుర్తించారు.

వేసవిలో మజ్జిగ తాగితే ఏమవుతుంది?

వేసవిలో మజ్జిగ తాగితే ఏమవుతుంది?వేసవి తాపానికి మజ్జిగ మందు లాంటిది. మండు వేసవిలో అలా బయటకు వెళ్లివచ్చినప్పుడు ఓ గ్లాసుడు మజ్జిగ తాగితే ప్రాణం లేచి వచ్చినట్లుంది. మజ్జిగా తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మజ్జిగలో వుండే విటమిన్ ఎ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. మజ్జిగ ఊపిరితిత్తులు, గుండె, మూత్రపిండాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. మజ్జిగలో ఉండే రిబోఫ్లావిన్ శరీరం యొక్క శక్తి ఉత్పత్తి వ్యవస్థలకు కీలకమైనది. మజ్జిగ తాగడం వల్ల రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తగ్గుతాయి. మజ్జిగ బీపీని తగ్గిస్తుంది, తద్వారా రక్తపోటు- గుండె జబ్బులతో బాధపడుతున్నవారికి మేలు చేస్తాయి. ఆహారంలో మజ్జిగను తీసుకుంటే కాల్షియంను జోడిస్తుంది. మజ్జిగలోని తక్కువ కేలరీలు, బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

summer herbal drinks, వేసవిలో ఆరోగ్యకర హెర్బల్ పానీయాలువేసవి ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ సమయంలో శరీరాన్ని చల్లబరిచేందుకు ఆయుర్వేదంలో కొన్ని హెర్బల్ పానీయాలను తెలిపారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పుదీనా ఆకు కషాయం తాగుతుంటే శరీరం చల్లబడుతుంది. మీజిల్స్, రొమ్ము క్యాన్సర్ వంటివి రాకుండా అడ్డుకుంటుంది. పుదీనా కుటుంబానికి చెందిన ఒక మూలిక, నిమ్మకాయ ఔషధతైలం దాని సిట్రస్ వాసనతో, వేడి ఒత్తిడిని ఎదుర్కోగలదు. మందార టీని తీసుకోవడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించడంలో, ఆర్ద్రీకరణలో సహాయపడుతుంది. ఇది వేసవిలో అద్భుతమైన పానీయం. సోంపు గింజలు సాంప్రదాయకంగా శరీరాన్ని చల్లబరచడానికి, జీర్ణక్రియకు సహాయపడతాయి. శరీరాన్ని చల్లబరిచే గుణం వున్న కొత్తిమీరను తీసుకుంటే వేసవిలో ప్రయోజనం వుంటుంది. జీర్ణ సమస్యలను కూడా ఇది అడ్డుకుంటుంది.

వేసవిలో కొబ్బరి నీరు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుకొబ్బరి నీళ్లలో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని తాగడం వల్ల శరీరంలో తిమ్మిర్లు రావు. కిడ్నీ వ్యాధి ఉన్నవారికి కొబ్బరి నీరు చాలా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరు చర్మానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరుతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేసవిలో కొబ్బరి నీరు శరీరానికి ఎనర్జీ బూస్టర్‌లా పనిచేస్తాయి. చక్కెరతో చేసిన పానీయ రసాల కంటే ఇది ఉత్తమ ప్రత్యామ్నాయంగా చెప్పుకోచ్చు. బరువు తగ్గడానికి కొబ్బరి నీరు సహాయపడుతుంది. మధుమేహం నిర్వహణకు కొబ్బరి నీరు ప్రయోజనకారి అని చెబుతారు. గుండె ఆరోగ్యానికి ఇవి మేలు చేస్తాయి. అధిక రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని చెపుతారు.

పార్కిన్సన్స్ రోగుల కోసం మెడ్‌ట్రానిక్ అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ సిస్టమ్‌పార్కిన్సన్ వ్యాధిగ్రస్తుల జీవన ప్రమాణాలను మరింత మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో, సంప్రదాయ డీబీఎస్ విధానంపై ఒక నూతన ఆవిష్కరణగా రూపొందించిన తన అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిము లేషన్(aDBS) వ్యవస్థను భారతదేశంలో ప్రారంభించినట్లు ఆరోగ్య సంరక్షణ సాంకేతికతలో ప్రపంచ అగ్రగామి అయిన మెడ్‌ట్రానిక్ నేడిక్కడ ప్రకటించింది. పార్కిన్సన్స్ అనేది క్రమంగా తీవ్రమయ్యే ఒక నాడీ సంబంధిత వ్యాధి. ఇది ఒక వ్యక్తి తన దైనందిన జీవితంలో కదిలే, పనిచేసే విధానాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. కాలక్రమేణా, ఇది నడవడం, రాయడం లేదా రోజువారీ వస్తువులను పట్టుకోవడం వంటి సాధారణ కార్యకలాపాలను మరింత కష్టతరం చేయవచ్చు.

heat stroke వడదెబ్బ తగ్గేందుకు చిట్కాలువేసవి ఎండలు మండుతున్నాయి. ఈ ఎండల్లో తిరిగేటప్పుడు వడదెబ్బ తగిలే ప్రమాదం ఉంది. వేసవిలో బయటకు వెళ్లేటప్పుడు గొడుగు, మంచినీళ్లు వంటివి వెంట తెచ్చుకోవాలి. సమయానికి తగిన ఆహారం తీసుకోవాలి. ఎండల్లో ఎక్కువగా తిరిగేవారికి ఒక్కోసారి వడదెబ్బ తగిలే ప్రమాదం ఉంటుంది. వడదెబ్బ తగిలినప్పుడు ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాము. ఉల్లిపాయను మెత్తగా నూరి వడదెబ్బ తగిలిన వ్యక్తి శరీరానికి పైపూతగా రాయాలి. జీలకర్ర దోరగా వేయించి పొడిచేసి అరస్పూన్ పొడి ఒకగ్లాసు నిమ్మరసంలో కలిపి ఉప్పు, పంచదార వేసుకొని తాగాలి. ఎండల్లో తిరిగి రాగానే లేదా నిద్రపోవడానికి ముందు చర్మాన్ని శుభ్రపరుచుకొని పౌడర్‌ను రాసుకోవాలి.
