Chiranjeevi: మళ్ళీ మన శంకర వరప్రసాద్ టికెట్ ధరలు పెరగనున్నాయా?
Chiranjevvi, Anil Ravipudi
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, వెంకటేష్ నటించిన చిత్రం మన శంకర వరప్రసాద్ గారు. సంక్రాంతికి పండుగకు విడుదలైన మంచి రన్ లో ప్రదర్శించబడుతోంది. ఓవరాల్ గా చూస్తే ఓవర్ సీస్ లో బాగా కలెక్లన్లు రాబట్టింది. రిలీజ్ కు ముందు తెలుగు రాష్ట్రాలలో టికెట్ ధరలు పెరిగాయి. కాగా, పండుగ తర్వాత అటు ఆంధ్ర, తెలంగాణాలోనూ సాధారణ టిక్కెట్ ధరలకే ప్రదర్శించబడుతోంది.
ఇదిలా వుండగా, ఈ వారం వీకెండ్ అయిన శని, ఆదివారం, సోమవారం గణతంత్ర దినోత్సవం కారణంగా తగ్గించిన టిక్కెట్ ధరలు పెంచేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు ఫిలింనగర్ కథనాలు తెలియజేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే అన్ని ప్రాంతాలలో బ్రేక్-ఈవెన్ సాధించారు, ఇప్పుడు దానిని ఇంకెంత సంపాదించగలదో చూడాలి.ఈ సందర్భంగా చిరంజీవి, అనిల్ రావిపూడి పాత వీడియోను మరలా రిలీజ్ చేస్తూ, సంక్రాంతికి రఫ్ ఆడించేద్దాం అంటూ మరోసారి బయటకు వదిలారు. ఇంకా చూడవనివారు మిస్ కాకండి అంటూ తెలియజేస్తున్నారు.
నయనతార కథానాయికగా నటించగా, కేథరిన్ ట్రెసా, సచిన్ ఖేడేకర్, హర్షవర్ధన్, అభినవ్ గోమఠం ఇతర పాత్రలలో నటించారు. ఈ చిత్రాన్ని షైన్ స్క్రీన్స్, గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్లపై సాహు గారపాటి, సుస్మిత కొణిదెల నిర్మించారు.