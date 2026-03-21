గద్దర్ అవార్డ్స్ వేడుకలో గడబిడలు - నిర్వాహకులపై విమర్శలు ?
Vijayendra Prasad, R. Narayana Murthy
తెలంగాణా ప్రభుత్వం తలపెట్టిన గద్దర్ అవార్డ్ లు 2025లో అవార్డు వచ్చిన వారికి సన్మానించడం వరకు బాగానే వుంది. కానీ ఆహ్వానితులుగా వచ్చినవారికి సరైన కుర్చీలు కూడా కొందరికీ లేవని వారు కినుక వహించినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. గతంలో గద్దర్ అవార్డులు వేడుకలో సినీరంగానికి చెందిన ప్రముఖులు రాలేదనీ సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి కోమటిరెడ్డి ఘాటుగానే స్పందించారు. అయితే ఈసారి వేడుకలలో ఆయన మచ్చుకైనా కానరాలేదు. అందుకు కారణం ఆయన సినిమా రంగంపైన చులకన భావంతో గతంలో మాట్లాడిన మాటలు కారణమని ట్రేడ్ వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నాయి.
ఇక మరో విషయం ఏమంటే.. గద్దర్ అవార్డ్స్ హైలెట్స్ ఏంటంటే సినీ సెలబ్రిటీస్ ఎవరో తెలియకుండా ఈవెంట్ మేనేజర్స్ ప్రవర్తించారని తెలిసింది. రాజమౌళి తండ్రి బాహుబలి కథకుడు విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారి గురించి తెలియకపోగా ఆయనను మీరు ఆర్. నారాయణ మూర్తి గారు కదా అంటూ మాట్లాడటంతో ఇబ్బంది పడి అవార్డ్స్ ఫంక్షన్ నుండి వెళ్ళిపోయినట్లు సమాచారం. కొద్దిసేపు ఓ మూలన కూర్చునా పట్టించుకునేవారు లేక వెళ్ళిపోయారని తెలుస్తోంది. ఇక అవార్డు గ్రహీతలకు సైతం కుర్చీ లు లేకపోవటం హాస్యాస్పదం.
గతేడాది 10 ఏళ్ల అవార్డ్స్ నిర్వహిస్తే రాని ఇబ్బంది ఇపుడు ఒక ఏడాదికి ఎందుకు వచ్చింది. నిర్వాహకులకే తెలియాలి అంటూ వాపోతున్న సినిమా వాసులు. కొసమెరుపు ఏమంటే.. అవార్డు కమిటీల్లో నిర్మాతలు, మీడియా ప్రతినిధులు కూడా వున్నారు. కనీసం వారిని కూడా అడగకుండా నిర్వాహకులు ప్రవర్తించడం చిత్రంగా వుందని కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి.