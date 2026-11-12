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  4. Did Sekhar Master meet with a car accident during the journey for the filming of an item song with Chiranjeevi ?
Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Thursday, 12 November 2026 (13:15 IST)

Sekar Master Car Accident : చిరంజీవితో కాకా ఐటం సాంగ్ చిత్రీకరణ జర్నీలో శేఖర్ మాస్టర్‌కు కారు ప్రమాదం జరిగింది ?

Kaka - sekar Master
Written By: దేవీ
Updated: Thu, 12 Nov 2026 (13:15 IST)
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Kaka - sekar Master
మెగాస్టార్ చిరంజీవి  దర్శకుడు బాబీ కొల్లి కలిసి 'కాకా' అనే ప్రతిష్టాత్మక చిత్రంలో పనిచేస్తున్నారు. 'కెవిఎన్ ప్రొడక్షన్స్  బ్యానర్‌పై వెంకట్ కె. నారాయణ ఈ చిత్రాన్ని అత్యంత భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్నారు. చిరంజీవి పుట్టినరోజు సందర్భంగా విడుదలైన టైటిల్ గ్లింప్స్, ఆయనను సరికొత్త కోణాల్లో పరిచయం చేస్తూ సినిమాపై అంచనాలను మరింత పెంచాయి. తాజాగా, దీపావళి పండుగ సందర్భంగా చిత్ర బృందం ఒక కొత్త పోస్టర్‌ను విడుదల చేసింది.
 
 
కాగా, తాజాగా కాకా షూటింగ్ హైదరాబాద్ శివార్లోని ముచ్చింతల్ లో వేసిన సెట్లో జరుగుతోంది. గత రెండురోజులుగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి బాలీవుడ్ నటితో ఐటెం సాంగ్ ను ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నట్లు సమాచారం. బుధవారం రెగ్యులర్ డాన్స్ చిత్రీకరణ ప్రారంభమైంది. అయితే కొరియోగ్రఫీ చేస్తున్న శేఖర్ మాస్టర్ సెట్ కు వచ్చేటప్పుడు ఆయన కారును ముచ్చితంల్ లోని ఓ మలుపులో ఓ వాహనం ఢీ కొంది. అయితే ఎవ్వరూ గాయపడలేదు. కారుకు చిన్న డేమేజ్ అయింది. అనంతరం ఆయన నేరుగా సెట్లోకి వచ్చి షూట్ లో పాల్గొన్నట్లు సమాచారం.
 
మెగాస్టార్ చిరంజీవి పాత్ర సరికొత్తగా వుండబోతోందని తెలుస్తోంది. డాన్ గా మరోవైపు సాధారణ వ్యక్తిగా రెండు షేడ్స్ లో ఆయన కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే  'కాకా' చిత్రాన్ని 2027 జనవరి 13న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో ఘనంగా విడుదల చేయనున్నట్లు చిత్ర బృందం అధికారికంగా ప్రకటించింది. దీనితో, రాబోయే సంక్రాంతి సీజన్‌లో 'కాకా' చిత్రం ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనుంది.
 
ఈ చిత్రంలో అనస్వర రాజన్, నివేదా థామస్ మరియు బాలీవుడ్ దర్శకుడు, నటుడు అనురాగ్ కశ్యప్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. అనస్వర రాజన్‌ను ఇప్పటికే 'హార్ట్ ఆఫ్ కాకా'గా పరిచయం చేయగా, ఆమె పాత్ర పేరు 'అమ్ములు పాప' అని వెల్లడించారు. అనురాగ్ కశ్యప్ కూడా ఈ చిత్రంలో భాగం కావడంతో, సినిమాపై మరింత ఆసక్తి నెలకొంది.
 
ఎస్. తమన్ సంగీతం అందిస్తుండగా, విజయ్ కార్తీక్ కన్నన్ సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలు చేపట్టారు. ప్రొడక్షన్ డిజైనర్‌గా అవినాష్ కొల్లా, ఎడిటర్‌గా ఆంటోనీ ఎల్. రూబెన్ పనిచేస్తున్నారు. కోన వెంకట్ మరియు కె. చక్రవర్తి రెడ్డి స్క్రీన్ ప్లే అందించగా, హరి మోహన కృష్ణ మరియు వినీత్ పొట్లూరి అదనపు రచయితలుగా పనిచేస్తున్నారు. భాను-నందు డైలాగ్స్ అందిస్తున్నారు.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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