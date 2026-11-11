Trivikram vs Naga Vamsi : త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్, నాగవంశీ మధ్య విభేదాలు? డివివి దానయ్యతో సినిమా భాగస్వామ్యం ?
గత కొన్ని నెలలుగా త్రివిక్రమ్, హారిక అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ బేనర్ పై సినిమాలు చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని సినిమాలు వరసగా ప్లాప్ కావడంతోపాటు వెంకటేష్ నటించిన ఆదర్శ కుటుంబం కూడా డిజాస్టర్ గా మారడంతో నాగవంశీల మధ్య పలు అంశాలపై తీవ్ర విభేదాలు తలెత్తినట్లు సమాచారం.
Trivikram and dvv danayya
ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా నిర్మాత DVV దానయ్యతో చేతులు కలిపారని, ఆయన బ్యానర్లో ఒక ప్రాజెక్టుకు సంతకం చేశారని తెలుస్తోంది. అయితే ఇది కేవలం ఆ ఒక్క సినిమాకే నా? కలిసి జర్నీ చేస్తారా? అనేది అనుమానమే. సహజంగా దానయ్య మరో బేనర్ తో కలిసి షేర్ చేసుకోవడం గిట్టదు. ఇండస్ట్రీ కథనం ప్రకారం రంగస్థలం అనే బేనర్ ను త్రివిక్రమ్ నెలకొల్పాడని అంటున్నారు.
రెండు సార్లు వాయిదాపడి బడ్జెట్, పారితోషికం భారీగా తీసుకున్న వెంకటేష్ నటించిన ఆదర్శ కుటుంబం అనే ఫ్యామిలీ చిత్రం ఆశించిన స్థాయిలో ఆడకపోవడం వంటి విషయాలపై వచ్చిన విభేదాల కారణంగా త్రివిక్రమ్ తన పాత బ్యానర్తో సంబంధాలు తెంచుకుంటున్నారని నవంబర్ 11న ఊహాగానాలు సూచిస్తున్నాయి. ఆయన ఇప్పుడు DVV ఎంటర్టైన్మెంట్స్ మరియు నిర్మాత DVV దానయ్యతో సంబంధాలు కలిగి ఉన్నారని, చిరంజీవితో ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ కోసం చర్చలు జరుపుతున్నారని నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి.
కాగా, పాత బ్యానర్పై 2027లో జూనియర్ ఎన్టీఆర్తో చిత్రీకరణ జరపనున్నట్లు ప్రకటించిన ఆయన పౌరాణిక చిత్రం 'గాడ్ ఆఫ్ వార్' పై ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతోంది. ఆదర్శకుటుంబం డిజాస్టర్ తర్వాత ఎన్.టి.ఆర్. డేట్స్ ఇస్తాడా? లేదా? అనేది కూడా అనుమానంగా కనిపిస్తోంది.