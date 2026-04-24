Dimple Hayathi: చిరంజీవి, బాలయ్య చిత్రాల్లో డింపుల్ హయాతి.. దశ తిరిగినట్టేనా?
రవితేజ సరసన భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి చిత్రంలో నటించిన డింపుల్ హయాతి తన కెరీర్లో మరో అడుగు ముందుకేయనుంది. గోపీచంద్ మలినేని దర్శకత్వంలో నందమూరి బాలకృష్ణ నటిస్తున్న రాబోయే చిత్రంలో ఆమె నటించే అవకాశం వుందని టాక్ వస్తోంది.
ఈ నేపథ్యంలో దర్శకుడు బాబీతో చిరంజీవి చేయనున్న తదుపరి ప్రాజెక్ట్లో కూడా డింపుల్ హయాతి నటిస్తుందని తెలుస్తోంది. ఇందులో ప్రధాన కథానాయిక పాత్రకు బదులుగా, ఒక ప్రత్యేక పాత్ర కోసం డింపుల్ హయాతిని పరిశీలిస్తున్నారని టాక్ వస్తోంది. చిరంజీవి కెరీర్లో 158వ చిత్రంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. ఏప్రిల్ 11న గ్రాండ్గా లాంచ్ అయిన ఈ చిత్రానికి 'కాకాజీ' అనే ఆసక్తికరమైన టైటిల్ను పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం.
సాధారణంగా ఐటెం సాంగ్స్, గ్లామర్ పాత్రలకే పరిమితమయ్యే డింపుల్ హయాతికి దర్శకుడు బాబీ కొల్లి ఈసారి ఒక పవర్ఫుల్ ఛాన్స్ ఇచ్చారని తెలుస్తోంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం ఈమె ఈ సినిమాలో హీరోయిన్గా కాకుండా నెగటివ్ షేడ్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్లో కనిపించబోతున్నారట.
దశాబ్దానికి పైగా చిత్ర పరిశ్రమలో ఉన్నప్పటికీ, డింపుల్కు ఇంకా పెద్ద ప్రాజెక్టులు దక్కలేదు. ఆమె ఇప్పుడు తన గ్లామర్ ఇమేజ్ను అధిగమించి, వెరైటీ రోల్స్తో రాణించేందుకు ఆమె సిద్ధం అవుతోంది.