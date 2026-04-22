బుధవారం, 22 ఏప్రియల్ 2026
Written By దేవీ
Last Updated : బుధవారం, 22 ఏప్రియల్ 2026 (11:37 IST)

Disha Patani: రొమాన్స్ జానర్‌లో చరిత్ర సృష్టించడానికి సిద్ధం అవుతున్న దిశాపటానీ

Disha Patani, Emraan Hashmi,
ఇమ్రాన్ హష్మీ, దిశా పటానీ ప్రధాన పాత్రలలో నటిస్తున్న 'అవరపన్ 2', 2026లో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న బాలీవుడ్ చిత్రాలలో ఒకటి. ఈరోజు, చిత్ర నిర్మాతలు అధికారికంగా సినిమా విడుదల తేదీని ప్రకటించడంతో, బాక్సాఫీస్ అభిమానులలో ఉత్సాహం పెరిగింది. రాబోయే ఈ సీక్వెల్‌కు భారీ గిరాకీ ఉన్నప్పటికీ, సన్నీ డియోల్ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రంతో ఇది పోటీ పడుతుండటంతో సినీ అభిమానులు ఇప్పుడు మరింత ఉత్సాహంగా ఉన్నారు.
 
అవరపన్' సీక్వెల్  2026 ఆగస్టు 14న థియేటర్లలోకి రానుందని ప్రకటించారు. అయితే, ఈ వారాంతంలో ఇది ఒంటరిగా విడుదల కావడం లేదు, ఎందుకంటే సన్నీ డియోల్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'బత్వారా 1947' ఆగస్టు 13న విడుదల కానుంది. కాబట్టి, సన్నీ భారీ చిత్రం ఒక రోజు ముందుగానే వస్తోంది, తద్వారా ఇమ్రాన్ హష్మీ, దిశా పటానీ నటించిన చిత్రానికి గట్టి పోటీని ఇస్తోంది.
 
ఇంత పెద్ద పోటీ ఉన్నప్పటికీ, 'అవరపన్ 2'కు పరిస్థితులు అనుకూలంగానే కనిపిస్తున్నాయి. ఈ చిత్రానికి ఉన్న అతిపెద్ద సానుకూల అంశం ఏమిటంటే, ఇది సంవత్సరాలుగా కల్ట్ స్టేటస్ సంపాదించుకున్న చిత్రానికి సీక్వెల్ కావడం. ఈ సినిమా సంగీతానికి కూడా ప్రత్యేక అభిమాన గణం ఉంది. ఇప్పుడు, ఇమ్రాన్ హష్మీ తన ఐకానిక్ చిత్రాలలో ఒకదానికి సీక్వెల్‌తో తిరిగి వస్తుండటంతో, ఈ చిత్రంపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి.
 
దిశా పాత్ర గురించి విశేష్ భట్ మాట్లాడుతూ, దిశా పాత్ర గ్లామర్ తోపాటు యాక్షన్ సీన్స్ లో హైలైట్ గా నటించింది. ఎమోషన్స్ బాగా పండించింది. ఇమ్రాన్ హష్మీ మరియు దిశా పటానీ కెమెస్ట్రీ హైలైట్ గా నిలుస్తుందని చెప్పారు.

ప్రపంచంలోని 20 అత్యంత వేడి నగరాల జాబితా- భారత్‌లోనే 19 నగరాలుప్రపంచంలోని 20 అత్యంత వేడి నగరాల జాబితాను ఏప్రిల్ 21న ఏక్యూఐడాట్ఇన్ విడుదల చేసిన డేటా ప్రకారం తెలిసింది. ఈ జాబితాను పరిశీలిస్తే అందులో 19 నగరాలు భారత్‌లోనే ఉన్నాయి. మరోవైపు, ఏప్రిల్ 22 నుంచి 24 వరకు దేశంలో వడగాల్పుల తీవ్రత కొనసాగుతుందని, గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 43 డిగ్రీల వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. సాధారణంగా గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 40 డిగ్రీలు దాటితే దానిని వడగాల్పుగా పరిగణిస్తారు.

తమిళనాడు శాసనసభ ఎన్నికల పోలింగ్.. మొత్తం 75,064 పోలింగ్ బూత్‌లు సిద్ధంతమిళనాడు శాసనసభ ఎన్నికల పోలింగ్ గురువారం జరగనున్న నేపథ్యంలో, సునాయాసంగా, శాంతియుతంగా, ఓటర్లకు అనుకూలంగా పోలింగ్ జరిగేలా చూసేందుకు ఎన్నికల సంఘం (ఈసీఐ) రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది. మౌలిక సదుపాయాలు, అందుబాటు, పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద నిజ-సమయ పర్యవేక్షణపై గట్టిగా దృష్టి సారించి, సన్నాహాలు పూర్తి స్థాయిలో జరుగుతున్నాయని అధికారులు తెలిపారు.

గెటౌట్ ఆఫ్ హియర్ అంటూ మహారాష్ట్ర మంత్రిపై మహిళ చిందులు.. వీడియో వైరల్...మహారాష్ట్ర మంత్రిపై ఓ మహిళ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు ఆమోదం పొందకుండా విపక్ష పార్టీలు అడ్డుకున్నాయి. ఈ చర్యకు నిరసనగా ముంబై మహానగరంలో బీజేపీ మహిళా విభాగం సంకల్ప యాత్ర పేరులో ఓ ర్యాలీని నిర్వహించింది. దీంతో తీవ్రంగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. ఈ ట్రాఫిక్‌లో చిక్కుకున్న ఓ మహిళకు ఆగ్రహం కట్టలు తెంచుకుంది. తన బిడ్డను పికప్ చేసుకోవడానికి వచ్చిన ఆమె ట్రాఫిక్‌లో గంటల తరబడి నిలబడాల్సి వచ్చింది. దీంతో తీవ్ర ఆగ్రహంతో పాటు అసహనానికి గురైంది. దీంతో ఆమె నేరుగా ర్యాలీ జరిగే ప్రాంతంలో ఉన్న మంత్రి గిరీష్ మహాజన్‌ను నిలదీసింది.

సర్‌ప్రైజ్ ప్రపోజ్ పేరుతో ప్రియుడి కళ్ళకు గంతలు కట్టి పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించిన ప్రియురాలు...కర్నాటక రాష్ట్రంలో ఓ దారుణం జరిగింది. ప్రేమించిన ప్రియుడుని ప్రియురాలు హత్య చేసింది. సర్‌ప్రైజ్ పేరుతో కళ్లకు గంతలు కట్టి పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

ప్రియుడితో కలిసి భర్త హత్యకు భార్య కుట్ర... అద్భుతంగా తప్పించుకున్న భర్త..గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని వడోదరలో ఓ సంచలన కుట్ర వెలుగులోకి వచ్చింది. తన ప్రియుడితో కలిసి కట్టుకున్న భర్తను హత్య చేసేందుకు భార్య ప్లాన్ వేసింది. ఈ కుట్ర నుంచి భర్త అద్భంతంగా తప్పించుకుని ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. ఈ కేసులో పోలీసులు బాధితుడి భార్య, ఆమె ప్రియుడుని అరెస్టు చేశారు.

వేసవిలో హైడ్రేటెడ్‌గా వుంచే పండ్లు ఇవేవేసవికాలంలో శరీరం డీహైడ్రేషన్‌కి గురవుతుంటుంది. అందువల్ల శరీరానికి పుష్కలంగా నీరు అందించాల్సి వుంటుంది. వేసవి వడదెబ్బ తగలకుండా వుండాలంటే ఈ క్రింది 8 పండ్లను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకోవాలి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. కొబ్బరి నీళ్లలో ప్రోటీన్లు, విటమిన్లు, మినరల్స్, పొటాషియం, ఫైబర్, కాల్షియం, మినరల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. అందుకే కొబ్బరి నీళ్లు తాగితే శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్‌గా వుంచుకోవచ్చు. పుచ్చకాయంలో 92 శాతం నీరు వుంటుంది. కనుక వీటిని వేసవిలో తింటుంటే శరీరం హైడ్రేట్‌గా వుంటుంది. కీరదోసలో 95 శాతం వరకూ నీరు వుంటుంది కనుక వేసవిలో శరీరంలో నీటి శాతాన్ని తగ్గకుండా చూస్తాయి.

ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో తినదగిన ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?ఖాళీ కడుపుతో ఉదయాన్నే తినే ఆహారం శరీరానికి తక్షణ శక్తినిచ్చి రోజంతా చలాకీగా వుండేట్లు చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఖాళీ కడుపుతో తినే ఆహారం తేలికగా జీర్ణమవదగినదిగా వుండాలి. అలాంటి ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఖాళీ కడుపుతో గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం పిండుకుని తాగితే అది గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. నానబెట్టిన బాదం కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో, జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది. ఓట్స్ తీసుకుంటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గడం, గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది. స్ట్రాబెర్రీలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్స్, ఫైటోకెమికల్స్ పుష్కలంగా ఉండటం చేత, కీళ్ళనొప్పులను నివారిస్తుంది.

గోల్డెన్ మిల్క్ హెల్త్ సీక్రెట్స్పసుపు పాలు... గోల్డెన్ మిల్క్‌లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి. ఈ పాలు తాగుతుంటే కొన్ని వ్యాధుల నుండి రక్షణ పొందవచ్చు. పసుపు పాలు తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పసుపు పాలు తాగుతుంటే వాపు, కీళ్ల నొప్పులను తగ్గించడంలో సహాయపడుతాయి. మెదడు పనితీరును మెరుగుపరచి జ్ఞాపకశక్తిని పెంపొదిస్తుంది. గుండె జబ్బుల నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది. పసుపు పాలు తాగుతుంటే బ్లడ్ షుగర్ స్థాయి అదుపులో వుంచుకోవచ్చు. క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని రాకుండా అడ్డుకునే అవకాశం వుంటుంది. గోల్డెన్ మిల్క్ తాగుతుంటే ఇది జలుబుకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది. పసుపు పాలు తాగేవారిలో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.

గుండె సంబంధ వ్యాధులు రాకుండా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?ఈరోజుల్లో గుండె సంబంధిత సమస్యలు ఎక్కువవుతున్నాయి. ఈ సమస్యలతో ప్రాణాలు పోతున్నవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. గుండెపోటుతో ఇటీవల మరణిస్తున్నవారు ఎక్కువవుతున్నారు. కనుక గుండె ఆరోగ్యం కోసం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. ఆరోగ్యకరమైన సమతుల ఆహారం తీసుకోవాలి. పలు రకాల పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు, లీన్ ప్రోటీన్లు, వంటలో తక్కువ మొత్తంలో నూనెను వుపయోగించాలి. ప్రతిరోజూ కనీసం 30 నిమిషాలు క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి. కొలెస్ట్రాల్, అధిక రక్తపోటును నియంత్రించాలి. ధూమపానం మానేయాలి, మద్యం సేవించడం మానేయాలి. గుండె ఆరోగ్యంపై వైద్యులతో పరీక్ష చేయించుకోవాలి. రాత్రివేళ నిద్ర సమయం కనీసం 7 నుంచి 9 గంటలు వుండేట్లు చూసుకోవాలి.

మూలికల రాజు అశ్వగంధ ఆకుల వినియోగంపై కేంద్రం నిషేధంకేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మూలికల రాజుగా పేరుగడించిన అశ్వగంధ ఆకుల వినియోగంపై నిషేధం విధించింది. ఆహార ఉత్పత్తులు, హెల్త్ సప్లిమెంట్స్‌లో అశ్వగంధ ఆకులను వాడటంపై పూర్తిస్థాయిలో నిషేధం విధించింది. ఆరోగ్య భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా కేవలం అశ్వగంధ వేర్లు, వాటి నుంచి తీసిన రసాన్ని మాత్రమే వాడాలని స్పష్టం చేసింది.
