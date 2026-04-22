Disha Patani: రొమాన్స్ జానర్లో చరిత్ర సృష్టించడానికి సిద్ధం అవుతున్న దిశాపటానీ
ఇమ్రాన్ హష్మీ, దిశా పటానీ ప్రధాన పాత్రలలో నటిస్తున్న 'అవరపన్ 2', 2026లో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న బాలీవుడ్ చిత్రాలలో ఒకటి. ఈరోజు, చిత్ర నిర్మాతలు అధికారికంగా సినిమా విడుదల తేదీని ప్రకటించడంతో, బాక్సాఫీస్ అభిమానులలో ఉత్సాహం పెరిగింది. రాబోయే ఈ సీక్వెల్కు భారీ గిరాకీ ఉన్నప్పటికీ, సన్నీ డియోల్ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రంతో ఇది పోటీ పడుతుండటంతో సినీ అభిమానులు ఇప్పుడు మరింత ఉత్సాహంగా ఉన్నారు.
అవరపన్' సీక్వెల్ 2026 ఆగస్టు 14న థియేటర్లలోకి రానుందని ప్రకటించారు. అయితే, ఈ వారాంతంలో ఇది ఒంటరిగా విడుదల కావడం లేదు, ఎందుకంటే సన్నీ డియోల్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'బత్వారా 1947' ఆగస్టు 13న విడుదల కానుంది. కాబట్టి, సన్నీ భారీ చిత్రం ఒక రోజు ముందుగానే వస్తోంది, తద్వారా ఇమ్రాన్ హష్మీ, దిశా పటానీ నటించిన చిత్రానికి గట్టి పోటీని ఇస్తోంది.
ఇంత పెద్ద పోటీ ఉన్నప్పటికీ, 'అవరపన్ 2'కు పరిస్థితులు అనుకూలంగానే కనిపిస్తున్నాయి. ఈ చిత్రానికి ఉన్న అతిపెద్ద సానుకూల అంశం ఏమిటంటే, ఇది సంవత్సరాలుగా కల్ట్ స్టేటస్ సంపాదించుకున్న చిత్రానికి సీక్వెల్ కావడం. ఈ సినిమా సంగీతానికి కూడా ప్రత్యేక అభిమాన గణం ఉంది. ఇప్పుడు, ఇమ్రాన్ హష్మీ తన ఐకానిక్ చిత్రాలలో ఒకదానికి సీక్వెల్తో తిరిగి వస్తుండటంతో, ఈ చిత్రంపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి.
దిశా పాత్ర గురించి విశేష్ భట్ మాట్లాడుతూ, దిశా పాత్ర గ్లామర్ తోపాటు యాక్షన్ సీన్స్ లో హైలైట్ గా నటించింది. ఎమోషన్స్ బాగా పండించింది. ఇమ్రాన్ హష్మీ మరియు దిశా పటానీ కెమెస్ట్రీ హైలైట్ గా నిలుస్తుందని చెప్పారు.