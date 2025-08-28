గురువారం, 28 ఆగస్టు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 28 ఆగస్టు 2025 (14:56 IST)

Divvela Madhuri: బిగ్ బాస్ గేమ్ షోలోకి అడుగుపెట్టనున్న దివ్వెల మాధురి

Divvela Madhuri
దువ్వాడ శ్రీనివాస్, దివ్వెల మాధురి ప్రేమ జంట గురించి తెలిసిందే. ఈ జోడీ ఏపీ పాలిటిక్స్‌లో సంచలనంగా మారింది. ఈ క్రమంలోనే దివ్వెల మాధురి.. ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ గేమ్ షోలోకి అడుగుపెట్టనుందని సమాచారం. 
 
అయితే.. మాధురి సమేతంగా దువ్వాడ శ్రీనివాస్‌ కూడా బిగ్ బాస్‌ లోకి అడుగుపెట్టబోతున్నారని కొంతమంది అంటున్నారు. కపుల్ కోటాలో వీరిద్దరూ ఎంట్రీ ఇస్తున్నారని టాక్ వస్తోంది. కానీ ఇంకొంత మంది మాత్రం దువ్వాడ కాకుండా మాధురి మాత్రమే బిగ్ బాస్‌‌కి వెళుతుందంటూ అంటున్నారు. 
 
ఇప్పటికే ఆమె కన్ఫర్మ్ కూడా అయినట్టు పోస్టులు పెడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రసన్న కుమార్, దమ్ము శ్రీజ తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ పడాలా, ప్రియా శెట్టి, శ్వేతా శెట్టి వంటి వారు ఓటింగ్‌లో ఉన్నారు. ఓటింగ్‌లో మొదటి స్థానంలో ఉన్న ప్రసన్న కుమార్ ఎలిమినేట్ అయినట్లు బయటి ప్రపంచానికి తెలిసింది. 
 
దీనిపై అతని ఇంటర్వ్యూలు కూడా వచ్చాయి. అత్యధిక ఓట్లు సాధించినా అతనెందుకు ఎలిమినేట్ అయ్యాడు, అసలు ఈ ఎంపిక ప్రక్రియ ఏంటి అనే విషయాలు రాబోయే ఎపిసోడ్స్‌లో వెల్లడి కానున్నాయి. 

ట్రంప్ ఫోన్ కాల్‌ని లిఫ్ట్ చేయని ప్రధాని మోడి?, ట్రంప్ నెత్తిపైన టారిఫ్‌ల తాటికాయ

ట్రంప్ ఫోన్ కాల్‌ని లిఫ్ట్ చేయని ప్రధాని మోడి?, ట్రంప్ నెత్తిపైన టారిఫ్‌ల తాటికాయఅమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ భారతదేశ ఎగుమతులపై 50 శాతం టారిఫ్ లు విధింపు ఈరోజు నుంచి అమలులోకి వచ్చేసాయి. ఐతే ఈ విధింపులకు భారత్ భయపడి కాళ్లబేరానికి వస్తుందనుకున్నారు ట్రంప్. కానీ ప్రధాని మోడి ఎలాంటి జంకు లేకుండా తన పని తను చేసుకుపోతున్నారు. టారిఫ్ లకు బెంబేలెత్తిపోయి ప్రధాని మోడి తనకు కాల్ చేస్తారనుకున్నారు ట్రంప్. ఐతే సీన్ రివర్స్ కావడంతో స్వయంగా ట్రంప్ నేరుగా ప్రధానికి 4 సార్లు ఫోన్ చేసారట. ఆ ఫోన్ కాల్స్‌ని ప్రధాని లిఫ్ట్ చేయలేదంటూ జర్మనీ పత్రిక ఉటంకించింది. దీనికి కారణాన్ని కూడా రాసుకొచ్చింది.

Army Choppers: రాత్రంతా పోరాడి వరదల్లో చిక్కుకున్న ఏడుగురు రైతులను కాపాడిన ఆర్మీ హెలికాప్టర్లు (video)

Army Choppers: రాత్రంతా పోరాడి వరదల్లో చిక్కుకున్న ఏడుగురు రైతులను కాపాడిన ఆర్మీ హెలికాప్టర్లు (video)సిరిసిల్లలో వరదల్లో చిక్కుకున్న ఏడుగురు రైతులను ఆర్మీ హెలికాప్టర్లు కాపాడాయి. గంభీరావుపేట మండలం నర్మల గ్రామంలోని అప్పర్ మానేరు ప్రాజెక్టు వద్ద రాత్రిపూట జరిగిన ఆపరేషన్ తర్వాత ఆర్మీ హెలికాప్టర్ల సహాయంతో సురక్షితంగా రక్షించబడ్డారు. వరదల్లో చిక్కుకుపోయిన రైతులు.. జంగం స్వామి, పిట్ల స్వామి, పిట్ల మహేష్, పిట్ల నర్సింలు, ధ్యానబోయిన స్వామి, బిసే ప్రదీప్, బిసే ఛాయలుగా గుర్తించారు.

Andhra Pradesh: ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద కృష్ణానదిలో పెరుగుతున్న వరద నీరు

Andhra Pradesh: ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద కృష్ణానదిలో పెరుగుతున్న వరద నీరువిజయవాడలోని ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద కృష్ణా నదిలో వరద నీరు పెరుగుతోందని, ఇక్కడ ఇన్‌ఫ్లోలు, అవుట్‌ఫ్లోలు 3.62 లక్షల క్యూసెక్కులుగా ఉన్నాయని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ (APSDMA) గురువారం తెలిపింది. బ్యారేజీ వద్ద వరదలు తీవ్రంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. గురువారం ఉదయం 10.45 గంటల నాటికి 3.62 లక్షల క్యూసెక్కుల ఇన్‌ఫ్లోలు, అవుట్‌ఫ్లోలు నమోదయ్యాయని ఏపీఎస్డీఎంఏ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖార్ జైన్ తెలిపారు.

తెలంగాణాలో భారీ వర్షాలు - ఏకంగా 38 రైళ్లు రద్దు

తెలంగాణాలో భారీ వర్షాలు - ఏకంగా 38 రైళ్లు రద్దుతెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ కారణంగా అనేక ప్రాంతాల్లో వాగులు, వంకలు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో రైలు కట్టలు దెబ్బతినివున్నాయి. ఇంకొన్ని ప్రాంతాల్లో రైలు పట్టాల కింద కంకర కొట్టుకునిపోయింది. దీంతో ప్రయాణికుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని పలు రైళ్లను దక్షిణ మధ్య రైల్వే రద్దు చేసినట్టు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ముఖ్య పీఆర్వో శ్రీధర్ తెలిపారు.

కర్నాటకలో వింత - నీలి రంగు గుడ్డు పెట్టిన కోడి

కర్నాటకలో వింత - నీలి రంగు గుడ్డు పెట్టిన కోడికర్నాటక రాష్ట్రంలోని దావణగెరె జిల్లాలో అరుదైన ఘటన ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. ఓ కోడి వింతగా నీలి రంగు గుడ్డుపెట్టింది. సయ్యద్ నూర్ అనే రైతు పెంచుతున్న కోళ్లలో ఈ అరుదైన ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఈ గుడ్డును పరిశీలించిన పౌల్ట్రీ నిపుణులు... బైలివెర్డిన్ అనే పిగ్మెంట్ కారణంగానే ఈ రంగు గుడ్డు వచ్చిందని వెల్లడించారు. కాగా, ఈ వింత గుడ్డును చూసేందుకు చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలు తండోపతండాలుగా తరలివస్తున్నారు.

శొంఠి పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, మోతాదుకి మించి తాగితే?

శొంఠి పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, మోతాదుకి మించి తాగితే?శొంఠి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఎంతో వుంది. కావల్సినంత మోతాదులో శొంఠిని పాలులో లేదా గోరువెచ్చని మంచినీటిలో వేసుకుని తాగితే పలు అనారోగ్య సమస్యలు దూరమవుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. శొంఠి పాలు జీర్ణక్రియకు చాలా మేలు చేస్తాయి. అజీర్ణం, గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను కూడా తగ్గిస్తుంది. శొంఠిలో శోథ నిరోధక గుణాలు పుష్కలం. శొంఠి పాలను తాగడం వల్ల కీళ్ల నొప్పులు, కండరాల నొప్పులు, మైగ్రేన్ తలనొప్పి వంటివి తగ్గుతాయి. శొంఠి పాలకు రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు కూడా ఉపశమనం కలిగించే శక్తి వుంది.

ఉదయం పూట గుండె పోటు వచ్చే ప్రమాదం అధికం, కారణాలు ఏమిటి?

ఉదయం పూట గుండె పోటు వచ్చే ప్రమాదం అధికం, కారణాలు ఏమిటి?గుండె పోటు. ఇది పనిదినాల్లో ఉదయం 6 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల మధ్య వచ్చే ప్రమాదం అధికంగా ఉంటుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ మధ్యలో ప్రమాదం 40 శాతం ఎక్కువగా ఉంటుందని జర్నల్ ఆఫ్ ది అమెరికన్ మెడికల్ అసోసియేషన్‌లో ప్రచురించబడిన ఒక అధ్యయనం పేర్కొంది. ఈ పరిస్థితిని ఉదయం సమయపు గుండెపోటు అని కూడా అంటారు. అయితే, ఆదివారాలు, సెలవుల్లో గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుందని ఆ అధ్యయనం చెబుతోంది. ఉదయం వేళ గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం పెరగడానికి పలు కారణాలు ఉన్నాయి.

రుతుక్రమం రాకుండా వుండేదుకు హార్మోన్ పిల్ వేసుకున్న 18 ఏళ్ల యువతి మృతి, ఎందుకో తెలుసా?

రుతుక్రమం రాకుండా వుండేదుకు హార్మోన్ పిల్ వేసుకున్న 18 ఏళ్ల యువతి మృతి, ఎందుకో తెలుసా?ఓ మతపరమైన వేడుకలో పాల్గొనేందుకు 18 ఏళ్ల యువతి రుతుక్రమం రాకుండా వుండేదుకు హార్మోన్ మాత్రలు వేసుకున్నది. ఆ తర్వాత ఆమె మృత్యువాత పడింది. ఢిల్లీలో జరిగిన ఈ విషాదకర ఘటన వివరాలు ఇలా వున్నాయి. మృతి చెందిన బాలిక డీప్ వెయిన్ థ్రాంబోసిస్ (DVT) అనే అనారోగ్య సమస్యతో బాధపడుతోంది. లోతైన సిరలో రక్తం గడ్డకట్టిన సమస్యతో ఆమె బాధపడుతోంది. రుతుక్రమం జాప్యం అయ్యేందుకు ఆమె మాత్ర వేసుకోవడంతో పరిస్థితి మరింత దిగజారింది. తీవ్రమైన కాలు నొప్పి, వాపుతో బాధపడుతూ ఆసుపత్రికి వెళ్లింది. ఐతే అప్పటికే ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితి క్షీణిచడంతో కన్నుమూసింది.

లెమన్ గ్రాస్ టీ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

లెమన్ గ్రాస్ టీ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలులెమన్ గ్రాస్ టీ. లెమన్ గ్రాస్ గడ్డిని కుండీలలో కూడా మొక్కలుగా పెంచుకోవచ్చు. దీన్ని తీసుకోవడం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. లెమన్ గ్రాస్ శరీరంలోని అంతర్గత అవయవాలు ఆరోగ్యంగా వుండేట్లు చేస్తుంది. క్యాన్సర్ కణాలు పెరగకుండా నిరోధించడానికి కూడా ఇది పనిచేస్తుంది. ఇనుము లోపాన్ని భర్తీ చేస్తుంది కనుక రక్తహీనత సమస్య వున్నవారు తీసుకుంటారు. మలబద్ధకం, అజీర్ణం, అపానవాయువు ఉదర సమస్యలను అడ్డుకోవడంలో మేలు చేస్తుంది. లెమన్ గ్రాస్ టీ తాగడం వల్ల తలనొప్పి, కీళ్ల నొప్పులు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. శరీర నొప్పులను వదిలించుకోవడానికి దీనిని తరచుగా తీసుకుంటారు.

అల్లం టీ తాగితే అధిక బరువు తగ్గవచ్చా?

అల్లం టీ తాగితే అధిక బరువు తగ్గవచ్చా?తాజాగా కట్ చేసిన అల్లం ముక్కలను నీటిలో ఉడకబెట్టి జింజర్ టీ లేదా అల్లం టీని తయారు చేస్తారు. అల్లం టీ తాగి చూడండి, తేడా తెలుస్తుంది అల్లం టీని వడకట్టి, పర్ఫెక్ట్ టీని తయారు చేయడానికి కొంచెం తేనె కలపాలి. ఈ అల్లం టీ కీళ్ల నొప్పులు, వాపును తగ్గిస్తుంది. వికారం నుండి ఉపశమనం ఇస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ సంఖ్యను తగ్గిస్తుంది. యాంటీ కార్సినోజెనిక్ లక్షణాలు దీనిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. జీర్ణక్రియలో సహాయపడుతుంది.
