Neha Sharma: నేహా శర్మకు చెందిన రూ.1.26 కోట్ల విలువైన ఆస్తుల జప్తు
నటి నేహా శర్మకు చెందిన రూ.1.26 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ తాత్కాలికంగా జప్తు చేసింది. అక్రమ బెట్టింగ్ యాప్లతో ముడిపడి ఉన్న మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తులో భాగంగా ఈ చర్య తీసుకోవడం జరిగింది. ఆమె సినిమా నేపథ్యం, గతంలో ఆమె చేసిన ఎండార్స్మెంట్ల కారణంగా ఈ కేసు అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. నేహా శర్మ ఆఫ్షోర్ బెట్టింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ప్రమోట్ చేయడంలో ముడిపడి ఉందని ఏజెన్సీ పేర్కొంది. ఈ ప్రమోషన్లు సర్రోగేట్ ప్రకటనల ద్వారా జరిగాయని ఆరోపించారు.
ఇటువంటి ప్రచారాలు వ్యవస్థీకృత ఆర్థిక నేరాలకు ఆజ్యం పోసేందుకు సహాయపడ్డాయని దర్యాప్తు అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఇతర ప్రముఖుల నుండి రూ.8 కోట్లకు పైగా విలువైన ఆస్తులను కూడా ఈడీ స్వాధీనం చేసుకుంది. పేరున్న వారిలో యువరాజ్ సింగ్, రాబిన్ ఉతప్ప, సోను సూద్, ఊర్వశి రౌతేలా, మిమి చక్రవర్తి, అంకుష్ హజ్రా ఉన్నారు.
సెలబ్రిటీలతో సంబంధం ఉన్న ఆర్థిక మార్గాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంది. అధికారుల ప్రకారం, మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం కింద దాదాపు రూ.7.93 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను జప్తు చేశారు. ఆరోపించిన ప్రమోషన్ల కోసం అందుకున్న చెల్లింపులపై దర్యాప్తు దృష్టి సారించింది. లావాదేవీలు అనుమానాస్పద ఆర్థిక విధానాలను చూపిస్తున్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు.
నేహా శర్మ చిరుతలో రామ్ చరణ్తో కలిసి తన నటనను ప్రారంభించింది. ఆ తర్వాత ఆమె క్రూక్, తుమ్ బిన్ 2 వంటి బాలీవుడ్ చిత్రాలలో నటించింది. ఈ ఆరోపణలపై ఆమె ఇప్పటివరకు ఎటువంటి బహిరంగ ప్రకటన విడుదల చేయలేదు. ఆమె తండ్రి అజీత్ శర్మ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు.
ఆయన ఇటీవల 2025 బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో భాగల్పూర్ నుంచి పోటీ చేసి బిజెపి అభ్యర్థి రోహిత్ పాండే చేతిలో 13,000 ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయారు.