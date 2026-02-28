శనివారం, 28 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. గుసగుసలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శనివారం, 28 ఫిబ్రవరి 2026 (11:57 IST)

తమిళ హీరో విజయ్ రిలేషన్‌లో వున్న నటి ఎవరో తెలిసినా చెప్పేందుకు ధైర్యం లేక పిసుక్కుంటున్నారట

vijay issue
తమిళ నటుడు, టీవీకె పార్టీ చీఫ్ విజయ్ భార్య సంగీత తన భర్తపై విడాకుల పిటిషన్ దాఖలు చేయడంతో తమిళనాడులో తీవ్ర చర్చ జరుగుతోంది. సెలబ్రిటీలలో విడాకులు తీసుకోవడం సర్వసాధారణమే అయినప్పటికీ, విజయ్ ఒక నటితో ప్రేమలో ఉన్నాడని సంగీత చెప్పడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.
 
తన భర్త విజయ్ 5 సంవత్సరాలకు పైగా ఒక నటితో సంబంధంలో ఉన్నాడనీ, దీని గురించి చాలాసార్లు మాట్లాడినప్పటికీ, విజయ్ వినలేదని ఆరోపిస్తోంది. అంతేకాకుండా అతను ఒక సైకోలా ప్రవర్తించాడనీ, తనను ఇంట్లో ఉంచి హింసించాడనీ, తనను ఆర్థికంగా కుంగదీసేందుకు ప్రయత్నించాడంటూ ఆరోపణలు చేసింది.
 
కాగా కొన్ని రోజుల క్రితం, తమిళనాడు బిజెపి నాయకుడు నైనార్ నాగేంద్రన్ మాట్లాడుతూ... ముందు విజయ్‌ను త్రిషను విడిచిపెట్టమని చెప్పు అనే ప్రకటనపై చాలా మంది వ్యతిరేకించారు. దీనిపై ఆయన తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. కానీ ఇప్పుడు విజయ్ భార్య సంగీత కూడా అలాంటి ఫిర్యాదు చేసింది. ఐతే అసలు సంగతి ఏమిటంటే.. నటుడు విజయ్‌తో రిలేషన్‌లో వున్న నటి ఎవరో చాలామందికి తెలుసుననీ, ఐతే పేరు చెప్పేందుకు ధైర్యం చాలక పిసుక్కుంటూ కూర్చుంటున్నారని అంటున్నారు. ఇదిలావుంటే తమిళనాడు బ్లూ సట్టై అంటూ సోషల్ మీడియాలో సెటైర్లు వేసే యూట్యూబర్ మాత్రం విజయ్ వ్యవహారంపై మీమ్స్ పోస్ట్ చేస్తూ బాగా మైలేజ్ పెంచుకున్నాడు.

సంగారెడ్డిలో ఘోర ప్రమాదం.. బస్సు, లారీ ఢీ.. 15మందికి తీవ్ర గాయాలు

సంగారెడ్డిలో ఘోర ప్రమాదం.. బస్సు, లారీ ఢీ.. 15మందికి తీవ్ర గాయాలుసంగారెడ్డి జిల్లా సదాశివపేటలోని ఎన్‌హెచ్ 65 బైపాస్‌లో మలుపు వద్ద ఒక ఆర్టీసీ బస్సు, మరొక లారీ ఢీకొంది. జహీరాబాద్ నుండి సదాశివపేట బస్టాండ్‌కు వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్సు, వ్యతిరేక దిశలో వెళ్తున్న లారీ ఢీకొన్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో పదిహేను మందికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. ప్రయాణీకులు, స్థానికులు వేగంగా స్పందించి, గాయపడిన ప్రయాణికులకు సహాయం చేసి, వారిని అంబులెన్స్‌లో సదాశివపేట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.

కౌన్సిల్ మీటింగ్‌లోకి వచ్చిన తాచుపాము.. ఆ తర్వాత ఏమైందంటే?

కౌన్సిల్ మీటింగ్‌లోకి వచ్చిన తాచుపాము.. ఆ తర్వాత ఏమైందంటే?తూర్పుగోదావరి జిల్లా నిడదవోలులో ఓ వింత ఘటన చోటుచేసుకుంది. పట్టణంలోని 20వ వార్డు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కౌన్సిలర్ దాకే అనిల్‌కుమార్‌, కౌన్సిల్ సమావేశానికి ఏకంగా ఓ తాచుపామును తీసుకురావడం తీవ్ర కలకలం రేపింది. శుక్రవారం జరిగిన కౌన్సిల్ సమావేశానికి హాజరైన అనిల్‌కుమార్‌ ఓ సీసాలో బంధించిన పామును సంచిలో పెట్టుకొని హాల్‌లోకి వచ్చారు.

వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసు.. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు.. సీబీఐ దర్యాప్తు పునఃప్రారంభం

వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసు.. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు.. సీబీఐ దర్యాప్తు పునఃప్రారంభంమాజీ మంత్రి వై.ఎస్. వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసుకు సంబంధించి.. సుప్రీంకోర్టు ఇటీవలి ఆదేశాల నేపథ్యంలో కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ (సీబీఐ) తన దర్యాప్తును పునఃప్రారంభించింది. కడప జిల్లా పులివెందులలో శుక్రవారం పలువురిని విచారించి, హత్య జరిగిన రోజు నాటి కాల్ డేటాపై దృష్టి సారించింది. వివరాల్లోకి వెళితే, 2019 మార్చి 15న వై.ఎస్. వివేకానంద రెడ్డి పులివెందులలోని తన నివాసంలో దారుణహత్యకు గురయ్యారు. ఈ కేసు దర్యాప్తును 2020లో సీబీఐ చేపట్టింది. అయితే, గత కొంతకాలంగా దర్యాప్తులో స్తబ్ధత నెలకొంది.

చంద్రబాబు సార్, నా ఆఫీస్, ఇల్లు కూల్చి నన్ను జీవచ్ఛవం చేసాడు దుర్మార్గుడు: RRR పైన వెంకటేశ్వర రాజు

చంద్రబాబు సార్, నా ఆఫీస్, ఇల్లు కూల్చి నన్ను జీవచ్ఛవం చేసాడు దుర్మార్గుడు: RRR పైన వెంకటేశ్వర రాజుఉండి నియోజకవర్గంలో తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన పొత్తూరు వెంకటేశ్వర రాజు గద్గద స్వరంతో ఏపీ అసెంబ్లీ డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామకృష్ణరాజుపై ఆరోపణలు చేసారు. తెలుగుదేశం పార్టీ జెండాను భుజాన వేసుకున్న వెంకటేశ్వర రాజు నేరుగా సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ ఓ వీడియో షేర్ చేసారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... సార్, చంద్రబాబు గారు నన్ను క్షమించండి. ఉండి నియోజకవర్గంలో నా ఆఫీస్, నా ఇల్లు కూల్చి నన్ను ప్రాణం లేని జీవచ్ఛాన్ని చేసాడు దుర్మార్గుడు రఘురామకృష్ణమరాజు. 40 ఏళ్లుగా పార్టీకి ఎలాంటి ద్రోహం చేయకుండా పనిచేస్తున్నాను. రఘురామ అరాచకాలు ఏంటో నేను చెప్పాల్సిన పనిలేదు. అందరికీ తెలుసు.

Brazil: బ్రెజిల్‌లో భారీ వర్షాలు- 68కి పెరిగిన మృతుల సంఖ్య

Brazil: బ్రెజిల్‌లో భారీ వర్షాలు- 68కి పెరిగిన మృతుల సంఖ్యబ్రెజిల్‌లోని ఆగ్నేయ రాష్ట్రమైన మినాస్ గెరైస్‌లో భారీ వర్షాల కారణంగా మరణించిన వారి సంఖ్య 68కి పెరిగిందని స్థానిక అధికారులు తెలిపారు. బాధితులందరిలో 62 మంది జుయిజ్ డి ఫోరా నగరంలో నమోదయ్యారు. మరో ఆరుగురు ఉబా నగరంలో ఉన్నారని అధికారులు తెలిపారు. మృతుల సంఖ్యలో శిథిలాల కింద చనిపోయిన వ్యక్తులు, సజీవంగా రక్షించబడిన వారు ఉన్నారు, కానీ తరువాత వారి గాయాల తీవ్రత కారణంగా ఆరోగ్య కేంద్రాలలో మరణించారు.

Watch More Videos

అధునాతన మధుమేహ నిర్వహణ కోసం నోవో నార్డిస్క్ ఇండియాతో అబాట్ భాగస్వామ్యం

అధునాతన మధుమేహ నిర్వహణ కోసం నోవో నార్డిస్క్ ఇండియాతో అబాట్ భాగస్వామ్యంటైప్ 2 డయాబెటిస్‌తో నివసించే వ్యక్తుల కోసం ఎక్స్‌టెన్సియర్‌ను వాణిజ్యీకరించడానికి నోవో నార్డిస్క్ ఇండియాతో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంరక్షణ దిగ్గజం అబాట్ ఈరోజు ప్రకటించింది. ఈ భాగస్వామ్యం GLP-1లలో నోవో నార్డిస్క్ శాస్త్రీయ నాయకత్వాన్ని, అబాట్ బలమైన పంపిణీ నెట్‌ వర్క్‌ను ఉపయోగించుకుని, నోవో నార్డిస్క్ ప్రస్తుతం సేవలందిస్తున్న ప్రాంతాలకు మించి భారతదేశంలో అధిక-నాణ్యత, సాక్ష్యా ధారిత డయాబెటిస్ చికిత్సకు ప్రాప్యతను విస్తరించింది. ఎక్స్‌ టెన్సియర్ అనేది ప్రపంచంలోనే అత్యంతగా సూచించబడిన GLP-1 RA (రిసెప్టర్ అగోనిస్ట్) మాలిక్యూల్ అయిన ఓజెంపిక్ రెండో బ్రాండ్.

వయసు పైబడకుండా చేసే బాదం పప్పు, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

వయసు పైబడకుండా చేసే బాదం పప్పు, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?మన దైనందిన జీవితంలో ఆహారాల్లో బాదంను చేర్చుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. బాదంలో మెగ్నీషియం, ప్రోటీన్, రిబోఫ్లేవిన్, జింక్, ఫైబర్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, మరిన్నింటితో సహా 15 ముఖ్యమైన పోషకాలకు మూలం. ఈ పోషకాలు మొత్తం ఆరోగ్యంకు దోహదం చేస్తాయి. బాదములతో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. విటమిన్ E యొక్క గొప్ప మూలం బాదం. ఇది ఆరోగ్యకరమైన, మెరిసే చర్మానికి తోడ్పడుతుంది. దీనిలోని యాంటీ ఏజింగ్ లక్షణాలు మేలు చేస్తాయి. బాదంలోని ప్రోటీన్ కండర ద్రవ్యరాశి పెరుగుదల, నిర్వహణకు మద్దతు ఇచ్చే పోషకంగా నిలుస్తుంది.

తుమ్ములు, వదలని దగ్గు వస్తే HMPV వ్యాధి కావచ్చు, ఏం చేయాలి?

తుమ్ములు, వదలని దగ్గు వస్తే HMPV వ్యాధి కావచ్చు, ఏం చేయాలి?ఇటీవలి కాలంలో చాలామంది తుమ్ములు, ఎంతకీ వదలని దగ్గుతో బాధపడుతున్న కేసులు నమోదవుతున్నాయి. అది HMPV వైరస్ కావచ్చు. ఈ శ్వాసకోశ వైరస్ తుమ్ములు, దగ్గు, తేలికపాటి జ్వరం వంటి సాధారణ జలుబు లాంటి లక్షణాలను కలిగిస్తుంది. ఇది సాధారణంగా అన్ని వయసుల వారిని ప్రభావితం చేస్తున్నప్పటికీ, చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు, బలహీనమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థలు ఉన్నవారు న్యుమోనియా, బ్రోన్కైటిస్ వంటి తీవ్రమైన సమస్యలున్నవారికి వచ్చేస్తుంది. HMPVని నిరోధించేందుకు ఈ చిట్కాలను పాటిస్తే తప్పించుకోవచ్చు.

తులసి రసంతో తేనెను కలిపి తీసుకుంటే ఏమవుతుంది?

తులసి రసంతో తేనెను కలిపి తీసుకుంటే ఏమవుతుంది?తులసి, తేనె. ఈ రెండింటిని కలిపి రసంలా చేసుకుని సేవిస్తే ఉబ్బసం సమస్యను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాము. తులసి ఆకు మతపరమైన ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉండటమే కాకుండా, అనేక ఆరోగ్య సమస్యలకు పరిష్కారం కూడా. ముఖ్యంగా ఆస్తమా రోగులకు ఇది ప్రభావవంతమైన ఔషధం. తేనె ఒక సహజ యాంటీబయాటిక్, ఇది శరీరానికి శక్తిని అందిస్తుంది, ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడే సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది. తులసి ఆకుల రసం, తేనె మిశ్రమం ఆస్తమా చికిత్సలో చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ఈ రెండింటిని కలిపి తీసుకుంటే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శ్వాస తీసుకోవడానికి సహాయపడతాయి. తులసిలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు ఉన్నాయి, ఇది ఉబ్బసం వల్ల కలిగే మంటను తగ్గిస్తుంది.

సీజనల్ వ్యాధులను దరిచేరకుండా చేసే సూప్స్, ఏంటవి?

సీజనల్ వ్యాధులను దరిచేరకుండా చేసే సూప్స్, ఏంటవి?ఈ కాలంలో సీజనల్ వ్యాధులలో జలుబు, దగ్గు వెంటనే పట్టుకుంటాయి. వీటిని ఎదుర్కోవడమే కాకుండా శరీరానికి బలాన్నిచ్చి, రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచే సూప్‌లను గురించి తెలుసుకుందాం. జలుబు, ఇన్ఫెక్షన్, రోగనిరోధక శక్తి బలహీనతను నివారించడంలో ఈ సూప్‌లు సహాయపడతాయి. క్యారెట్ కొత్తిమీర సూప్ - క్యారెట్లు విటమిన్ ఎ యొక్క మంచి మూలం, ఇది రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తుంది. కొత్తిమీర దీనికి తాజా రుచిని ఇస్తుంది. పప్పు కూరగాయల సూప్ - పప్పుధాన్యాలలో ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. కూరగాయలతో కలిపిన ఈ సూప్ రోజంతా మీకు శక్తిని ఇస్తుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com