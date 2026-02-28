తమిళ హీరో విజయ్ రిలేషన్లో వున్న నటి ఎవరో తెలిసినా చెప్పేందుకు ధైర్యం లేక పిసుక్కుంటున్నారట
తమిళ నటుడు, టీవీకె పార్టీ చీఫ్ విజయ్ భార్య సంగీత తన భర్తపై విడాకుల పిటిషన్ దాఖలు చేయడంతో తమిళనాడులో తీవ్ర చర్చ జరుగుతోంది. సెలబ్రిటీలలో విడాకులు తీసుకోవడం సర్వసాధారణమే అయినప్పటికీ, విజయ్ ఒక నటితో ప్రేమలో ఉన్నాడని సంగీత చెప్పడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.
తన భర్త విజయ్ 5 సంవత్సరాలకు పైగా ఒక నటితో సంబంధంలో ఉన్నాడనీ, దీని గురించి చాలాసార్లు మాట్లాడినప్పటికీ, విజయ్ వినలేదని ఆరోపిస్తోంది. అంతేకాకుండా అతను ఒక సైకోలా ప్రవర్తించాడనీ, తనను ఇంట్లో ఉంచి హింసించాడనీ, తనను ఆర్థికంగా కుంగదీసేందుకు ప్రయత్నించాడంటూ ఆరోపణలు చేసింది.
కాగా కొన్ని రోజుల క్రితం, తమిళనాడు బిజెపి నాయకుడు నైనార్ నాగేంద్రన్ మాట్లాడుతూ... ముందు విజయ్ను త్రిషను విడిచిపెట్టమని చెప్పు అనే ప్రకటనపై చాలా మంది వ్యతిరేకించారు. దీనిపై ఆయన తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. కానీ ఇప్పుడు విజయ్ భార్య సంగీత కూడా అలాంటి ఫిర్యాదు చేసింది. ఐతే అసలు సంగతి ఏమిటంటే.. నటుడు విజయ్తో రిలేషన్లో వున్న నటి ఎవరో చాలామందికి తెలుసుననీ, ఐతే పేరు చెప్పేందుకు ధైర్యం చాలక పిసుక్కుంటూ కూర్చుంటున్నారని అంటున్నారు. ఇదిలావుంటే తమిళనాడు బ్లూ సట్టై అంటూ సోషల్ మీడియాలో సెటైర్లు వేసే యూట్యూబర్ మాత్రం విజయ్ వ్యవహారంపై మీమ్స్ పోస్ట్ చేస్తూ బాగా మైలేజ్ పెంచుకున్నాడు.