సనోజ్ మిశ్రాపై మళ్లీ మోనాలిసా ఆరోపణలు.. పదిసార్లు లైంగికంగా వేధించాడు
Kumbh Mela girl Monalisa Bhosle
కుంభమేళా గర్ల్ మోనాలిసా మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. ప్రేమ వివాహంతో కుటుంబానికి దూరమైన ఆమె ప్రస్తుతం తనను లైంగికంగా వేధించారంటూ బాలీవుడ్ దర్శకుడితో పాటు నలుగురిపై సంచలన ఆరోపణలు చేసింది. ఈ మేరకు కేరళలోని ఎర్నాకులం సెంట్రల్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఆమె ఫిర్యాదు చేసింది.
మోనాలిసా ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసులు పోక్సో చట్టంలోని కఠినమైన సెక్షన్ల కింద నలుగురిపై కేసు నమోదు చేశారు. ఈ ఎఫ్ఐఆర్లో బాలీవుడ్ దర్శకుడు సనోజ్ మిశ్రా, విశ్వ హిందూ పరిషత్ (వీహెచ్పీ) నాయకుడు, న్యాయవాది అయిన అనిల్ విలయిల్ పేర్లు కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం.
ది డైరీ ఆఫ్ మణిపూర్ అనే సినిమా షూటింగ్ సందర్భంగా ఈ ఘటనలు జరిగాయని మోనాలిసా తన ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. ఏప్రిల్ 29న ఈ ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైనట్లు సమాచారం.
కొచ్చిలో జరిగిన ఒక సమావేశంలో దర్శకుడు సనోజ్ మిశ్రా తనను చాలాసార్లు అసభ్యకరంగా తాకాడని మోనాలిసా ఆరోపించింది. అంతేగాకుండా తనపై పదిసార్లు లైంగికంగా వేధించాడని.. తెలిపింది. ఈ విషయాన్ని కుటుంబ సభ్యులతో చెప్పినా పట్టించుకోలేదని మోనాలిసా ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.
ఈ వ్యవహారంపై ఏప్రిల్ 30న మోనాలిసా కోర్టు ముందు హాజరై తన అధికారిక వాంగ్మూలాన్ని నమోదు చేసింది. ఇటీవల మోనాలిసా తన కుటుంబ సభ్యుల అనుమతి లేకుండా ఫర్మాన్ ఖాన్ అనే వ్యక్తిని వివాహం చేసుకోవడం తీవ్ర వివాదానికి దారితీసింది.