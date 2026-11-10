Imanvi Ismail and Prabhas :ఫౌజీ చిత్రం కోసం రొమాంటిక్ పెళ్లి సన్నివేశం చిత్రీకరణ !
ప్రభాస్ నటించిన 'ఫౌజీ' చిత్రం కోసం చిత్ర బృందం రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో ఒక అందమైన వివాహ సన్నివేశాన్ని చిత్రీకరిస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని 2027 మార్చి 19న విడుదల చేసేందుకు నిర్మాణ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. హను రాఘవపుడి దర్శకత్వం వహించిన ఈ పీరియడ్ వార్ డ్రామాలో, ఆజాద్ హింద్ ఆర్మీకి గూఢచారిగా ప్రభాస్ నటిస్తుండగా, నూతన నటి ఇమాన్వి ఇస్మాయిల్ నాయికగా నటిస్తోంది.
Imanvi Ismail and Prabhas
దీపావళి తర్వాత తాజా షెడ్యూల్ చిత్రీకరణ జరుగుతోంది. ఇప్పటివరకు దేవాలయం సెట్లో కొన్ని కీలక సన్నివేశాలు, బ్రిటీష్ సైనికులతో ఫౌజీ పోరాడే సన్నివేశాల చిత్రీకరణ జరిగింది. ఈ షెడ్యూల్ లో కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నవారంతా నటించారని సమాచారం.
ఇంకా ఈ సినిమాలో అనుపమ్ ఖేర్, మిథున్ చక్రవర్తి వంటి సీనియర్ నటులు కూడా నటిస్తున్నారు. డిసెంబర్ నాటికి ప్రధాన చిత్రీకరణ పూర్తి కానున్న నేపథ్యంలో, ఇటీవల సంగీత దర్శకుడు విశాల్ చంద్రశేఖర్ పుట్టినరోజును ఆయన సంగీతానికి ఫిదా అయి వేడుక జరుపుకున్నారు.