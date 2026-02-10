కె.వి. అనుదీప్ కు నాయిక కయాదు లోహర్ మధ్య మంచి కెమిస్ట్రీ అదుర్స్
Kayad Lohar, K.V. Anudeep, Vishwak Sen
జాతి తర్నాలు దర్శకుడు కె.వి. అనుదీప్ కుమంచి పేరు వచ్చింది. కానీ ఆ తర్వాత వచ్చిన సినిమాలు పెద్దగా ప్రేక్షకులను మెప్పించలేదు. ఎందుకని అడిగితే, అవి సరిగ్గా తీయలేకపోయానని నిర్మొహమాటంగా తెలియజేస్తున్నారు. తాజాగా విశ్వక్ సేన్ తో ఫంకీ సినిమా రూపొందించారు. ఇందులో ఇటీవలే విడుదలైన పాట కూడా తనకు నచ్చలేదనీ, పాటకు కాస్త టైం తీసుకుని చేస్తే బాగుండేదని కానీ ఆ పాటకు భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం, బీట్స్ కానీ అదుర్స్ అంటూ చెబుతున్నారు.
మాటల్ని పొందికగా పలికే దర్శకుడు కె.వి. అనుదీప్ కు ఇంకా పెండ్లి కాలేదు. దానిమీద పెద్ద యావ లేదని కూడా తెలుస్తోంది. అయినా ఫంకీ సినిమా షూటింగ్ లో హీరో విశ్వక్ కంటే దర్శకుడు కె.వి. అనుదీప్ కూ నాయిక కయాదు లోహర్ మధ్య మంచి కెమిస్ట్రీ వుందని టాక్ వచ్చేసింది. అందుకు కారణం వారిద్దరూ కలిసి ఓ ప్రమోషన్ కూడా చేశారు. దీనిపై అడిగినప్పుడు మీ ఇద్దరి కెమిస్ట్రీ బాగుంది. సోషల్ మీడియాలో పెద్ద వైరల్ అవుతుందని చెప్పగానే, అది కేవలం సినిమా ప్రమోషన్ కోసమే చేశాం. మా ఇద్దరి మధ్య ఎటువంటి రిలేషన్ లేదు. నాెకు ఆడవాళ్లంటే కాస్త సిగ్గు అంటూ చెబుతున్నాడు.
ఇక జాతి రత్నాలు తర్వాత తన సినిమాలు పెద్దగా ఆడకపోవడానికి కారణాన్ని చెబుతూ, అవి సరిగ్గా తీయలేకపోయాననీ, మంచి కథలు కావని అందుకే ప్రేక్షకులు తిరస్కరించానని క్లారిటీ ఇస్తున్నాడు. ఫంకీ సినిమాను శ్రీకర స్టూడియోస్ సమర్పణలో సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్, ఫార్చూన్ ఫోర్ సినిమాస్ పతాకాలపై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఫిబ్రవరి 13న సినిమా విడుదలకాబోతోంది.