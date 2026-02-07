శనివారం, 7 ఫిబ్రవరి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : శనివారం, 7 ఫిబ్రవరి 2026 (12:41 IST)

Allu Arjun: సినిమా వ్యాపారంలో కొత్త ఫార్మెట్ లో హీరో అల్లు అర్జున్

హీరోలు సినిమాకు పారితోషికం తీసుకోవడం అనేది పాత మాట. ఇప్పుడు కొత్త మాట కూడా వచ్చేసింది. ఇంతకుముందు కొందరు హీరోలు కొన్ని ఏరియాల్లో పంపిణీ వ్యవస్థను లేదంటే షేర్ అడిగేవారు. ఏది చేసినా కోట్లకు కోట్లకు రెమ్యునరేషన్ పరంగా తీసుకుంటున్నారు. అందుకు నిర్మాతలు కూడా సిద్ధమవుతున్నారు. రానురాను గ్లోబల్ సినిమా వ్యాపారంగా మారడంతో ఓవర్ సీస్ లో కూడా కొన్ని ఏరియాలను హీరోలు తీసుకున్న సందర్భాలున్నాయి.
 
ఒక సినిమా హిట్ అయితే రెమ్యునరేషన్ పెంచడం సినిమా ఫార్మెట్. ఇప్పుడు అల్లు అర్జున్ తన సినిమా పుష్ప రెండు భాగాలతో రేంజ్ బాగా పెరిగిపోయింది. ఇప్పుడు కొత్త రూటులో వెళుతున్నాడని వార్తలు ప్రధానంగా వినిపిస్తున్నాయి. తాజాగా తమిళ దర్శకుడు అట్లీ డైరెక్షన్‌లో AA22 అనే ప్రాజెక్టులో నటిస్తున్నాడు. ఈ సినిమాను సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ డబ్బును లెక్కచేయకుండా ఖర్చు చేస్తుందని తెలుస్తోంది. ఇది రన్నింగ్ లో వుండగానే మరో దర్శకుడు లోకేష్ కనగరాజ్‌తో అల్లు అర్జున్ సినిమా చేయబోతున్నాడు. ఇక్కడే ఓ ట్విస్ట్ వుంది.
 
ఆయన తన రెమ్యునరేషన్ విషయంలో చాలా కొత్తగా ఆలోచించాడని చెప్పాలి. ఈ చిత్రం కోసం మొత్తం బిజినెస్‌లో 27 శాతం వాటా తీసుకున్నాడు. ఇక ఆ సినిమాకు ఏకంగా వెయ్యి  కోట్ల మేర బిజినెస్ జరుగుతుందని నిర్మాతలు అంచనా వేయడంతో దానిని బట్టి రూ.270 కోట్లు తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.ఇలా వ్యాపారంలో కొత్త ఫార్మెట్ ను చూసుకున్న అల్లు అర్జున్ బాట వేసినట్లుందని ఫిలింనగర్ కథనాలు చెబుతున్నాయి. పుష్ప తర్వాత విదేశీ మార్కెట్ కూడా బాగా పెరగడంతో పాటు.ఈ మార్కెట్ విషయంలో బాగా అనుభవం వున్న వారు సుకుమార్, అల్లు శిరీష్. వీరి సూచనలుగా తోడయ్యాయనేది మారో టాక్.

