హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరుకు వెళ్లిపోతున్న అనుష్క శెట్టి.. కారణం ఏంటి?
నటి అనుష్క శెట్టి హైదరాబాద్లోని జూబ్లీ హిల్స్లో ఉన్న తన అపార్ట్మెంట్ను అమ్మినట్లు సమాచారం. తెలుగు చిత్రసీమలో తన కెరీర్ ఉచ్ఛస్థితిలో ఉన్నప్పుడు, ఎంతో అభిరుచితో డిజైన్ చేయబడిన ఈ బ్యూటిక్ అపార్ట్మెంట్ను ఆమె కొనుగోలు చేశారు. ఆమె అక్కడ చాలా సంవత్సరాలు నివసించారు. ఈ అపార్ట్మెంట్తో పాటు, ఆమెకు హైదరాబాద్లో ఒక ఫామ్హౌస్, ప్లాట్లు కూడా ఉన్నాయి.
అయితే, అనుష్క ఇప్పుడు హైదరాబాద్కు దూరంగా ఉండి, తన సొంత ఊరైన బెంగళూరులో శాశ్వతంగా స్థిరపడాలని యోచిస్తున్నట్లు వదంతులు వస్తున్నాయి. తెలుగు చిత్రసీమకు తిరిగి రావడానికి కూడా ఆ నటికి తక్షణ ప్రణాళికలు ఏమీ లేవని సమాచారం. ఆమె కొంతకాలంగా పెద్దగా బయట కనిపించడం లేదు. చురుకుగా సినిమాలు ఒప్పుకోవడం లేదు.
ఇదిలా ఉండగా, ఆమె వివాహం గురించి ఊహాగానాలు ఎప్పటికప్పుడు వస్తూనే ఉన్నాయి. అయితే, అనుష్క బృందం అటువంటి వార్తలను పదేపదే ఖండించింది. మరి ఆమె తెలుగు సినిమాలకు దూరమవుతుందా అనే వార్తలకు ఆమె హైదరాబాద్ను ఖాళీ చేసి వెళ్లిపోవడం మరింత ఊతమిచ్చినట్లవుతుంది.