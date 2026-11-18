actress Anita : విమాన టికెట్ పేరిట సినీ నటి అనితకు సైబర్ వల నిజమేనా?
బిజినెస్ క్లాస్ టికెట్లు బుక్ చేస్తామని చెప్పి సీనియర్ నటి అనిత నుంచి సైబర్ నేరగాళ్లు రూ.4.14 లక్షలు కాజేసినట్లు సోషల్ మీడియా వర్త వినిపిస్తోంది. మాదాపూర్ కావూరి హిల్స్లో నివాసం ఉంటూ, అమెరికాలోని వాషింగ్టన్లో ఉండే తన కొడుకు పుట్టినరోజు వేడుకల కోసం విమాన టికెట్ బుక్ చేసుకునేందుకు ఆన్లైన్లో ట్రావెల్ ఏజెంట్ కోసం వెతికిన సినీ నటి గోగినేని అనిత చౌదరి.
Anitha Chowdari
లో ఫ్లై టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ సంస్థ పేరిట ఆమెను సంప్రదించి, బిజినెస్ క్లాస్ టికెట్ ధర రూ.4,14,180 ఉంటుందని, డెబిట్ కార్డు వివరాలు చెప్పాలని కోరిన రాజేష్ అనే ఏజెంట్. డెబిట్ కార్డు వివరాలు ఇచ్చి, టికెట్ బుకింగ్ కోసం అని నమ్మి ఓటీపీ కూడా చెప్పిన అనిత
దీంతో అకౌంట్ నుంచి క్లియర్ ట్రిప్ పేరిట డబ్బులు కట్ అయ్యాక కూడా టికెట్ బుకింగ్ వివరాలు రాకపోవడంతో మోసపోయానని గ్రహించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన బాధితురాలు. మంగళవారంనాడు సైబర్ పోలీసులు దీనిపై ఆరా తీస్తున్నారు. ఇదిలా వుండగా, ఇటీవలే అమెరికా నేపథ్యంలో ఓ సినిమాలో నటిస్తోంది. ఇందుకు సంబంధించి షూట్ కూడా అక్కడ వుండనుంది.