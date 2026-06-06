సంబంధిత వార్తలు
- Devi Sri Prasad: పేపర్ లోని వార్తలనే ట్యూన్స్గా మార్చేవాడిని, పవన్ కళ్యాణ్ తో జీసస్ చేయాలనుకున్నాం : దేవిశ్రీ ప్రసాద్
- మహిళకు పవన్ 'ఓజీ' సినిమా చూపిస్తూ బ్రెయిన్ సర్జరీ
- పవన్ కల్యాణ్ ఓజీ సినిమా చూపిస్తూ.. మహిళకు ఆపరేషన్.. వైద్యులు సక్సెస్
- ఏనుగుదాడిలో ఐపీఎస్ సతీమణి మృతి.. ఎక్కడ?
- 06-06-2026 శనివారం ఫలితాలు - సర్వత్రా మీదే పైచేయి
Varanasi: వారణాసి కథ కల్కి తరహాలో వుండే ఆసక్తికర కథనమా?
మహేష్ బాబు, రాజమౌళి కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న సినిమా వారణాసి. ఆమద్య విడుదలచేసిన గ్లింప్స్ లో పురాణాలు ఇతిహాసాల నేపథ్యంగా వుంటోంది. ప్రస్తుతం షూటింగ్ ఒకవైపు విజువల్ వర్క్ మరోవైపు జరుగుతున్నాయి. ఈ సినిమా నుంచి కేవలం ఒక కాన్సెప్ట్ టీజర్ ని విడుదల చేసి రాజమౌళి భారీ లెవెల్ అంచనాలు సెట్ చేశారు.
Varanasi new poster
అయితే, ఇందులో రాముడిగా మహేష్ కనిపిస్తాడని వార్తలు కూడా వచ్చాయి. కానీ నందీశ్వరునిపై వచ్చే టీజర్ లో ఆయన ఏమిటనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. కాగా, ఇటీవలే రచయిత వి విజయేంద్ర ప్రసాద్ ఇచ్చిన బిగ్ రివీల్ ఇపుడు సోషల్ మీడియాని షేక్ చేస్తుంది. రామాయణ ఎపిసోడ్ లో వార్ కేవలం రామునికి, కుంభకర్ణుడికి మాత్రమే అని వెల్లడించారు.
అయితే చాలా మంది ఈ ఎపిసోడ్ రావణ పాత్రతో కూడా ఉంటుంది అని భావించి ఉండొచ్చు కానీ ఇది కేవలం రాముడికి కుంభకర్ణుడి నడుమ జరిగే పతాక సన్నివేశం అని క్లారిటీ ఇచ్చేసారు. అయితే ఇక్కడ ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ థియరీ కనిపిస్తుంది. ఈ సినిమాలో విలన్ పాత్రను వెర్సటైల్ నటుడు పృథ్వీ రాజ్ సుకుమారన్ చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.
అయితే, కల్కి తరహాలో ఫ్యూచర్ ప్రపంచం వుంటుంది. అందులో పృథ్వీ రాజ్ పాత్రని కూడా ‘కుంభ’ గా పరిచయం చేశారు. అక్కడ కుంభకర్ణుడు, ఇక్కడ కుంభ సో ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ లింక్ కనిపిస్తుంది. సో కుంభ కంటే మరో పవర్ఫుల్ విలన్ కూడా సినిమాలో ఉంటాడా? అనే ప్రశ్న ఇక్కడ లేవనెత్తుతుంది. అలాగే ఈ ఎపిసోడ్ అంతా కల్కి తరహాకు మించి వుంటుందని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. కల్కి లో నటుడు కమల్ హాసన్ పోషించిన సుప్రీం యాస్కీన్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ విలన్ కానీ తనకి మించిన కనిపించేట్లుగా వుంటుందని తెలుస్తోంది. ఈ సినిమాలో కమల్ హాసన్ పాత్ర కూడా చాలా కీలకంగా మారనుంది. త్వరలో మరిన్ని వివరాలు తెలియనున్నాయి.
అన్నామలై ఇదు నమ్మ ఇయక్కమ్లో 10 గంటల్లో 10 పది లక్షల మంది సభ్యులు
బీజేపీకి అధికారికంగా రాజీనామా చేసిన తర్వాత, తమిళనాడు బీజేపీ మాజీ అధ్యక్షుడు కె. అన్నామలై ప్రారంభించిన ఇదు నమ్మ ఇయక్కమ్ (ఇది మన ఉద్యమం) అనే రాజకీయ ఉద్యమంలో కేవలం 10 గంటల వ్యవధిలోనే 10 లక్షల మందికి పైగా సభ్యులు చేరారు. కేవలం 10 గంటల్లోనే 10 లక్షల మందికి పైగా స్వచ్ఛంద కార్యకర్తలు నమోదు చేసుకోవడం ద్వారా ఈ ఉద్యమం ఒక కీలక మైలురాయిని అధిగమించిందని అన్నామలై ఎక్స్ వేదికగా పేర్కొన్నారు. ప్రజల్లో ఈ ఉద్యమ లక్ష్యంపై పెరుగుతున్న నమ్మకానికి ఇది నిదర్శనమని ఆయన అభివర్ణించారు. అలాగే తమపై నమ్మకం ఉంచిన మద్దతుదారులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
మంజీరా నదిలో మునిగిన ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు
కామారెడ్డి జిల్లా బాన్సువాడ మండలం బుడిమి గ్రామంలో శుక్రవారం విషాదం అలుముకుంది. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు పిల్లలు మంజీరా నదిలో మునిగి మరణించారు. మధ్యాహ్న భోజనం చేసి, 'ఎల్లమ్మ సంబరం'లో పాల్గొన్న తర్వాత ఆ పిల్లలు నీటిలోకి దిగారు. కొద్ది నిమిషాల్లోనే వారు నదిలోని సుడిగుండాల్లో చిక్కుకుని మునిగిపోయారు. మరణించిన పిల్లలందరూ పదేళ్ల ఏళ్ల లోపు వయసున్నవారే. మరో ఘటనలో, పిట్లం మండలం బొల్లక్పల్లికి చెందిన అనిత, పావని, శ్రీవాణి, భాను అనే నలుగురు వ్యక్తులు కూడా మంజీరా నదిలో మునిగి ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
Cockroach Janta Party: ఢిల్లీకి చేరుకున్న కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ చీఫ్ అభిజీత్ దీప్కే
ఆన్లైన్ ఉద్యమమైన కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కే, జంతర్ మంతర్ వద్ద జరగనున్న నిరసన కార్యక్రమం కోసం శనివారం ఢిల్లీకి చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన తన మద్దతుదారులను క్రమశిక్షణ పాటించాలని, నిరసన శాంతియుతంగా సాగేలా చూడాలని కోరారు. ఈ నిరసనకు మద్దతు ప్రకటించిన సామాజిక కార్యకర్త సోనమ్ వాంగ్చుక్, ఒకవేళ దిప్కేను అరెస్టు చేస్తే తాను ఆరు వారాల పాటు నిరాహార దీక్ష చేస్తానని పేర్కొన్నారు. ఎక్స్ వేదికగా స్పందించిన దిప్కే, జంతర్ మంతర్ వద్ద మద్దతుదారులను కలవనున్నందుకు ఉత్సాహం వ్యక్తం చేస్తూ, వారితో పాటు ఒక పుస్తకాన్ని, జాతీయ జెండాను తీసుకురావాలని సూచించారు.
మహిళకు పవన్ 'ఓజీ' సినిమా చూపిస్తూ బ్రెయిన్ సర్జరీ
పవన్ కల్యాణ్ ఓజీ సినిమా చూపిస్తూ.. మహిళకు ఆపరేషన్.. వైద్యులు సక్సెస్
ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ నటించిన ఓజీ సినిమా చూపిస్తూ.. ఓ మహిళకు శస్త్రచికిత్స చేశారు వైద్యులు. ఈ ఘటన గుంటూరు జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. గుంటూరు జిల్లాలో ఓ మహిళకు వైద్యులు వినూత్న పద్ధతిలో బ్రెయిన్ సర్జరీని విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. ప్రకాశం జిల్లా దర్శికి చెందిన గనిపిశెట్టి కోటేశ్వరమ్మ, తన భర్తతో కలిసి గుంటూరు జిల్లా పొన్నూరులో కిచిడీ సెంటర్ నిర్వహిస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. కొద్దిరోజులుగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆమె, ఇటీవల మూర్ఛ రావడంతో కిందపడిపోయారు.
ఆ.. కొబ్బరినీళ్లే కదా ఏం చేస్తాయి అని వీళ్లు మాత్రం తాగరాదు, ఎవరు?
ఆరోగ్యానికి కొబ్బరి నీరు ఎంతగానో మేలు చేస్తాయి. ఐతే కొంతమంది మాత్రం కొబ్బరి నీరు తాగరాదు అని చెబుతున్నారు వైద్య నిపుణులు. ఎవరు తాగకూడదో తెలుసుకుందాము. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు: మధుమేహం వున్నవారు కొబ్బరి నీళ్లు తాగకూడదు. ఎందుకంటే కొబ్బరి నీటిలో సహజ చక్కెరలు వుంటాయి. అందువల్ల మోతాదుకి మించి కొబ్బరి నీళ్లు తాగితే రక్తంలో చక్కెరస్థాయిలు పెరిగి సమస్య వస్తుంది. రక్తపోటు మందులు వాడేవారు: కొబ్బరినీళ్లు రక్తపోటును తగ్గించే గుణాన్ని కలిగి వుంటాయి. అందువల్ల రక్తపోటు తగ్గేందుకు మందులు వాడేవారు మోతాదుకి మించి తాగితే రక్తపోటు తగ్గిపోతుంది. ఫలితంగా మైకం, మత్తుగా అనిపించడం జరుగుతుంది.
సబ్జా గింజల నీటిని తాగితే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?
సబ్జా గింజలు. ఇవి ఆయుర్వేద ఔషధాలలో ఈ గింజలు కీలకం. వీటిని తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు చాలా వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. సబ్జా గింజలు తీసుకుంటే అధిక రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్, ఒత్తిడి, టైప్ 2 మధుమేహం నుండి ఉపశమనాన్ని అందిస్తాయి. సబ్జా గింజల మిల్క్ షేక్ తాగితే చాలాసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. సబ్జా విత్తనాల్లో మల్టీవిటమిన్లతో పాటు క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్, ఫాస్పరస్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి. సబ్జాల్లో వున్న ఆల్ఫా-లినోలెనిక్ యాసిడ్ శరీరంలో కొవ్వును కరిగించడంలో సహాయపడుతుంది. సబ్జా గింజలను తినడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ మెరుగ్గా పనిచేస్తుంది, ఇది టైప్ 2 డయాబెటిస్ రోగులకు మంచిది.
కావేరీ ఆస్పత్రిలో అరుదైన అత్యంత క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ సక్సెస్
చెన్నై, వడపళని కావేరి ఆసుపత్రి వైద్య రంగంలో ఒక అరుదైన ఘనతను సాధించింది. వివిధ వైద్య విభాగాల నిపుణుల సమష్టి కృషితో ఒక సంక్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. స్త్రీ జననేంద్రియాలలోని పెద్దప్రేగు (కోలన్), యోని భాగం మధ్య ఏర్పడిన అసాధారణ రంధ్రం కారణంగా, 73 ఏళ్ల వృద్ధురాలు 2018 నుండి తరచుగా యోని స్రావాలు, తరచుగా వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ల వంటి తీవ్రమైన సమస్యలతో బాధపడుతోంది. సాధారణంగా గుండెలోని రంధ్రాలను మూసివేయడానికి ఉపయోగించే ఒక వైద్య పరికరాన్ని ఉపయోగించి, వైద్యులు ఈ మహిళ పెద్ద ప్రేగు, యోని మధ్య ఉన్న రంధ్రాన్ని విజయవంతంగా మూసివేశారు.
ఎంజీఎం మలర్ హెల్త్కేర్ ఆస్పత్రిలో అతి క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ సక్సెస్
చెన్నై నగరంలో ఉన్న కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఒకటైన ఎంజీఎం మలర్ హెల్త్కేర్ ఆస్పత్రిలో అత్యంత క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. ఒకేసారి పక్షపాతం, గుండెపోటు వచ్చిన 68 మంది యేళ్ల మహిళకు ఏకకాలంలో ఈ క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను పూర్తి చేశారు. వైద్యులు అతి తక్కువ కోతతో చేసే సింగిల్ - పోర్టల్ విధానం ద్వారా మెదడులో స్టెంట్ అమర్చడం, కెరోటిడ్ యాంజియోప్లాస్టీ, కరోనరీ యాంజియోప్లాస్టీని విజయవంతంగా నిర్వహించారు. ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
టీలో కల్తీని ఎలా గుర్తించాలి?
టీ అనేది కేవలం ఒక అలవాటు కంటే ఎక్కువ; అది సౌకర్యం, సంప్రదాయంలో లోతుగా మిలితమైపోయిన ఒక ఆచారం. అయినప్పటికీ, దాని సుపరిచితమైన సువాసన, రుచి వెనుక ఒక ఆందోళనకరమైన విషయం దాగి ఉంది: అదే టీ ఆకులు లేదంటే ప్యాకెట్లు కాకుండా వదులుగా వుండే టీ పొడిలో కల్తీ. ఆహార భద్రతపై అవగాహన పెరగడంతో వినియోగదారులు అసలైన టీని ఎలా గుర్తించాలో, నాణ్యత, ఆరోగ్యం రెండింటికీ హాని కలిగించే ఉత్పత్తులను ఎలా నివారించాలో తెలుసుకోవడానికి ఎక్కువగా ప్రయత్నిస్తున్నారు.