Anirudh and Kavya : గ్రీస్ లో అనిరుధ్ రవిచందర్, కావ్య మారన్ వివాహం జరగనుందా ?
సంగీత దర్శకుడు, సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ బంధువు అనిరుధ్ రవిచందర్,, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH) సీఈఓ కావ్య మారన్ తో వివాహం జరగనున్నదని పలు మీడియాల ద్వారా తెలుస్తోంది. అధికారికంగా వారు ఇంకా ప్రకటించకపోయినా సోషల్ మీడియా పుణ్యమా అని వారి పరిచయం గురించి కథనాలు కూడా వస్తున్నాయి. దీపావళి ముగిసిన రెండు రోజుల తర్వాత, అంటే 2026 నవంబర్ 10న ఈ వివాహం జరగవచ్చని, ఇందుకోసం గ్రీస్ను వేదికగా ఎంచుకున్నారని నెటిజన్లు తెలియజేస్తున్నారు.
Anirudh and Kavya Maran
అయితే, వివాహం జరిగే ఖచ్చితమైన ప్రదేశం, ఏర్పాట్ల గురించి వివరాలు వెల్లడి కాలేదు. సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ అధినేత్రి కావ్య తో అనిరుధ్ మధ్య ప్రేమ చిగురించినట్లుగా చాలా కాలంగా వినిపిస్తున్న ఊహాగానాలకు మరింత ఆసక్తిని జోడించాయి.
ఇక బాలీవుడ్ లో పలువురి సెలబ్రిటీల గురించి సోషల్ మీడియా లో ఎలర్ట్ గా వుండే కొల్లి కూడా వీరి వివాహం గురించి పోస్ట్ చేశారు. అలాగే సంగీత వ్యాపారంలో వారు కలిసి పనిచేయవచ్చని సూచించారు. అనిరుధ్ ప్రస్తుతం దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలో అత్యంత డిమాండ్ ఉన్న సంగీత దర్శకులలో ఒకరిగా కొనసాగుతున్నారు మరియు ఆయన చేతిలో అనేక భారీ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. మరోవైపు, కావ్య సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ మరియు దాని ఐపీఎల్ (IPL) కార్యకలాపాలతో సన్నిహితంగా కొనసాగుతున్నారు. ప్రస్తుతానికి, గ్రీస్లో వివాహం జరగనుందన్న వార్త కేవలం ఒక ఊహాగానం మాత్రమే; ఆ తేదీ మరియు వేదిక ఖరారయ్యాయని భావించే ముందు అభిమానులు వారిద్దరి నుంచీ అధికారిక ప్రకటన కోసం వేచి చూడాల్సిందే.
KPTతో జరిగిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో, మహేంద్ర, అనిరుధ్కు అభినందనలు తెలుపుతూ, అతను "చాలా పెద్ద వివాహం" దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాడని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా కావ్య గురించి కూడా సానుకూలంగా మాట్లాడటంతో, ఆయన వ్యాఖ్యలు అభిమానుల మధ్య త్వరగానే చర్చనీయాంశమయ్యాయి. ఒక ప్రధాన IPL ఫ్రాంచైజీని నిర్వహించడంలో ఆమెకున్న సామర్థ్యాన్ని ఆయన ప్రశంసించారు మరియు అటువంటి బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వహించగల వ్యక్తిగా ఆమెను అభివర్ణించారు.