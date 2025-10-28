Rajinikanth: రజనీకాంత్ కు అదే ఆఖరి సినిమానా, రిటైర్ మెంట్ కారణమా?
కోలీవుడ్లోని ప్రముఖ దిగ్గజాలు రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ కొత్త చిత్రంలో నటించనున్నారు. దశాబ్దాల తర్వాత వారి పునఃకలయిక పట్ల అభిమానులు చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ ప్రాజెక్టుకు నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ దర్శకత్వం వహించడం దాదాపుగా ఖాయం అని తెలుస్తోంది.
కాగా, ఈ సినిమాతోపాటు మరో న్యూస్ కూడా షాకింగ్ వార్త సోషల్ మీడియాలో వ్యాపించింది. ఈ చిత్రాన్ని పూర్తి చేసిన తర్వాత రజనీకాంత్ రిటైర్ కావాలని యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. తలైవర్ అభిమానులకు ఇది పెద్ద షాక్గా మారింది. ఇటీవలే విజయ్ కూడా తన చివరి సినిమా అంటూ ప్రకటించి రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించారు. కానీ రజనీకాంత్ కు ఆరోగ్య సమస్య కారణంగా విరమించుకుంటున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
ఇక కమల్, రజనీ చిత్రం 2027 లో సెట్స్ పైకి వెళ్తుందని, దానికి ముందు, జైలర్ 2 పూర్తి చేసిన తర్వాత, రజనీ సుందర్ సితో కలిసి పనిచేయవచ్చని కూడా నివేదించబడింది. అధికారిక ప్రకటన నవంబర్ 7, 2025 న వెలువడే అవకాశం ఉందని కొనసాగుతున్న ప్రచారంలో ఉంది.
రాజ్ కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఈ మెగా మల్టీస్టారర్కు మద్దతు ఇస్తున్నట్లు ధృవీకరించబడినప్పటికీ, సుందర్ సి చిత్రం అదే బ్యానర్పై నిర్మించబడుతుందని పుకార్లు కూడా సూచిస్తున్నాయి. ఏది ఏమైనప్పటికీ, రిటైర్మెంట్ ఊహాగానాలు అభిమానులను తీవ్ర నిరాశకు గురిచేశాయి.