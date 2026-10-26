17ఏళ్ల విరామం తర్వాత టాలీవుడ్లో ఎంట్రీ ఇస్తోన్న ప్రభాస్ హీరోయిన్
బాలీవుడ్ నటి, బీజేపీ ఎంపీ కంగనా రనౌత్ దాదాపు 17 ఏళ్ల విరామం తర్వాత తెలుగు సినిమాల్లోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. బాలీవుడ్లో పలు విజయవంతమైన చిత్రాల్లో నటించిన కంగనా, ప్రస్తుతం పార్లమెంటు సభ్యురాలిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.
ఆమె గతంలో ప్రభాస్తో కలిసి ఏక్ నిరంజన్ చిత్రంలో కనిపించారు. సినీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, అల్లరి, అనసూయ వంటి చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించిన రవిబాబు రూపొందించే ఒక తెలుగు హారర్ చిత్రంలో కంగనాను తీసుకునే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
రవిబాబు ఆమెను సంప్రదించి, ఈ ప్రాజెక్టులో భాగమయ్యేలా ఒప్పించారని సమాచారం. ఆమె ఈ చిత్రంలో నటిస్తున్నట్లు అధికారిక ప్రకటన ఏదీ వెలువడనప్పటికీ, ఇప్పటికే ఈ సినిమా షూటింగ్ మొదలై ఉండవచ్చని ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. ఒకవేళ ఈ వార్తలు నిజమైతే, దాదాపు 17 ఏళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత కంగనా మళ్లీ తెలుగు చిత్రసీమలోకి అడుగుపెట్టినట్లవుతుంది.