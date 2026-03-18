బుధవారం, 18 మార్చి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : బుధవారం, 18 మార్చి 2026 (12:34 IST)

Peddi Latest: తాజా న్యూస్ - పెద్దిని షూటింగ్ సెట్లో కలిసి సలహాలచ్చిన ఉస్తాద్ గబ్బర్ సింగ్ ?

Peddi and Ustaad Gabbar Singh
రామ్ చరణ్ ఉరఫ్ పెద్ది రెడ్డి ని పవన్ కళ్యాణ్ ఉరప్ ఉస్తాద్ గబ్బర్ సింగ్ మంగళవారంనాడు హైదరాబాద్ శివార్లో జరుగుతున్న షూటింగ్ లో కలిసినట్లు సమాచారం. అక్కడ ప్రత్యేకంగా వేసిన సెట్లో యాక్షన్ సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తున్నారని తెలిసింది. క్రికెట్ నేపథ్యంగా సాగుతున్న కథతో అని ప్రచారం జరిగింది. దానితోపాటు కుస్తీపోటీలు, కబడ్డీ ఆటలు కూడా ఈ చిత్రంలో కనిపించనున్నాయి. నిన్న కుస్తీ పోటీల సందర్భంగా రామ్ చరణ్ కు తగు సలహాలు ఇచ్చేందుకు పవన్ కళ్యాణ్ షూటింగ్ కు హాజరయినట్లు సన్నిహితవర్గాలు తెలియజేస్తున్నాయి.
 
ఉస్తాద్ గబ్బర్ సింగ్ ప్రమోషన్ సందర్భంగా హైదరాబాద్ వచ్చిన పవన్ కళ్యాణ్ పెద్ది సెట్ కు వెళ్ళినట్లు తెలుస్తోంది. ఇదిలా వుండగా, ఈ చిత్ర షూటింగ్, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. అందుకు రెండు టీమ్ లుగా ఏర్పాటుచేసి అనుకున్న టైంకు విడుదలచేసేందుకు దర్శకుడు బుజ్జి సనా, నిర్మాతలు క్రిషిచేస్తున్నారు. నిర్మాతల ప్రకారం, మొత్తం షూటింగ్ పూర్తి చేయడానికి వారికి మరో పది రోజుల కాల్ షీట్లు అవసరమని సమాచారం. అంతా ప్రణాళిక ప్రకారం జరిగితే, త్వరలోనే సినిమాను పూర్తి చేస్తామని చిత్ర బృందం ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది.
 
బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వం వహించిన 'పెద్ది' చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ కథానాయికగా నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి ఏ.ఆర్. రెహమాన్ సంగీతం సమకూర్చగా, దివ్యేందు శర్మ ఒక కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు.

ప్రి-వెడ్డింగ్ ఫోటోషూట్ పిచ్చి పీక్స్, చచ్చినట్లు నీళ్లలో పడివున్న వరుడు, వధువు

ప్రి-వెడ్డింగ్ ఫోటోషూట్ పిచ్చి పీక్స్, చచ్చినట్లు నీళ్లలో పడివున్న వరుడు, వధువుఈమధ్య కాలంలో వివాహానికి ముందు ప్రి-వెడ్డింగ్ షూట్ అంటూ పలు జంటలు భారీగా చేసుకుంటున్నారు. ఈ ఫోటోషూట్ చేస్తూ కొందరు ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్న ఘటనలు కూడా జరిగాయి. ప్రమాదకర వాటర్ ఫాల్స్ వద్ద నిలబడి ఫోటోషూట్, వీడియో షూట్ చేస్తున్న క్రమంలో ఓ జంట నీటిలో కొట్టుకునిపోయి మృతి చెందారు. ఐనప్పటికీ కొత్తకొత్త ఐడియాలతో కాబోయే భార్యాభర్తలు మాత్రం ప్రి-వెడ్డింగ్ షూట్ చేస్తూనే వున్నారు. తాజాగా ఓ ప్రి-వెడ్డింగ్ వీడియో షూట్ దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఓ జంట నీటిలో తేలియాడుతూ వీడియో షూట్ చేసుకున్నారు.

అందమైన ఆంటీలతో సరదాగా గడపాలని వుందా.. ఈ యాప్ ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోండంటూ...

అందమైన ఆంటీలతో సరదాగా గడపాలని వుందా.. ఈ యాప్ ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోండంటూ...అందమైన ఆంటీలు, అమ్మాయిలతో సరదాగా గడపాలని వుందా, మీ రంగు, రూపంతో మాకు పనిలేదు... పైగా, మీరు ఒంటరిగా ఉన్నారా... అయితే, సరదాగా మాట్లాడుతూ ఎంజాయ్ చేయండి అంటూ ఒక అందమైన అమ్మాయి మాట్లాడుతున్న ఓ వీడియో ఒకటి యువతను ఆకర్షించే రీతిలో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంటాయి. ఈ అందమైన అమ్మాయి తియ్యని మాటలు నమ్మారో ఇక మీరు సెక్స్ టార్చర్‌కు గురికావాల్సిందే. హానీ ట్రాప్ పేరుతో నిలువు దోపిడీకి గురవుతారు. దీనిపై హైదరాబాద్ నగర పోలీసులు విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు.

ఎలక్ట్రిక్ కారు ఛార్జింగ్ పాయింట్ వద్ద మంటలు.. పేలిన సిలిండర్లు.. ఏడుగురు మృతి

ఎలక్ట్రిక్ కారు ఛార్జింగ్ పాయింట్ వద్ద మంటలు.. పేలిన సిలిండర్లు.. ఏడుగురు మృతిమధ్యప్రదేశ్‌లోని ఇండోర్ నగరంలో ఎలక్ట్రిక్ కారు ఛార్జింగ్ పాయింట్ వద్ద పేలుడు సంభవించింది. బుధవారం తెల్లవారుజామున ఒక మూడు అంతస్థుల ఇంటి బయట ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ కారు ఛార్జింగ్ పాయింట్ వద్ద పేలుడు సంభవించి, ఆ తర్వాత మంటలు చెలరేగడంతో ఏడుగురు వ్యక్తులు మరణించారని అధికారులు తెలిపారు. ఇంటి లోపల ఉన్న కొన్ని వంట గ్యాస్ సిలిండర్లు కూడా పేలిపోవడంతో, మంటల తీవ్రత మరింత పెరిగింది. బ్రజేశ్వరి అనెక్స్ కాలనీలో ఉన్న ఆ ఇంట్లో తెల్లవారుజామున 3:30 నుండి 4:30 గంటల మధ్య ఈ అగ్నిప్రమాదం సంభవించిందని అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ (ఏసీపీ) కుందన్ మండలోయ్ తెలిపారు.

హనీ ట్రాప్‌ పట్ల జాగ్రత్త.. 1930కు డయల్ చేయండి.. లింకులతో జాగ్రత్త.. సజ్జనార్

హనీ ట్రాప్‌ పట్ల జాగ్రత్త.. 1930కు డయల్ చేయండి.. లింకులతో జాగ్రత్త.. సజ్జనార్సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో ప్రచారంలో ఉన్న నకిలీ డేటింగ్, వీడియో-కాలింగ్ అప్లికేషన్‌లకు సంబంధించిన సైబర్ మోసాలు పెరిగిపోతున్న నేపథ్యంలో, ప్రజలను హెచ్చరిస్తూ నగర పోలీసులు గట్టి సలహా జారీ చేశారు. ఈ మోసపూరిత ప్రకటనలు తరచుగా ఆకర్షణీయమైన మహిళలతో చాట్ చేసే అవకాశం కల్పిస్తామని వాగ్దానాలు చేసి వినియోగదారులను ఆకర్షిస్తాయి. కానీ వాస్తవానికి ఇవి, ముఖ్యంగా యువత వంటి సున్నితమైన వ్యక్తులను లక్ష్యంగా చేసుకుని సైబర్ నేరగాళ్లు పన్నిన ఉచ్చులు. దీనిపై హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ వి.సి. సజ్జనార్ మాట్లాడుతూ.. ఇలాంటి ప్రకటనలలో ఉపయోగించే చాలా వీడియోలు నిజమైనవి కావని, అవి నమ్మశక్యంగా కనిపించేలా చేయడానికి అధునాతన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగించి రూపొందించబడ్డాయని అన్నారు.

కుక్క కాటుకు గురైన ఏడేళ్ల బాలుడి మృతి-రూ.65లక్షలు ఖర్చు.. 15 నెలల పాటు?

కుక్క కాటుకు గురైన ఏడేళ్ల బాలుడి మృతి-రూ.65లక్షలు ఖర్చు.. 15 నెలల పాటు?వీధికుక్క కాటుకు గురైన ఏడేళ్ల బాలుడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. 15నెలల పాటు మృత్యువుతో పోరాడి ఆదివారం మృతి చెందాడు. ఈ ఘటన జగిత్యాలలో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. కుక్క కరవడంతో మంచానికే పరిమితమైన ఏడేళ్ల బాలుడు మంచికట్ల మణితేజ చికిత్స కోసం కుటుంబ సభ్యులు రూ. 65 లక్షలు ఖర్చు చేసినప్పటికీ, అతని ఆరోగ్య పరిస్థితిలో ఎటువంటి మెరుగుదల కనిపించలేదు.

వేసవిలో పెరుగు, మజ్జిగ: ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

వేసవిలో పెరుగు, మజ్జిగ: ప్రయోజనాలు ఏమిటి?వేసవి కాలంలో పెరుగు, మజ్జిగ తీసుకుంటుంటే శరీరానికి చలవచేస్తుందని చెబుతారు పోషకాహార నిపుణులు. పాల పదార్థమైన పెరుగుతోనే చాలామంది అన్నం తింటుంటారు. ఉదయాన్నే పెరుగులో ఉల్లిపాయ లేదా మిరపకాయ నంజుకుని తినేస్తారు. పెరుగుతో శరీరానికి కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 1. కొద్దిగా జీల‌క‌ర్ర ‌ను తీసుకుని పొడి చేసి దాన్ని ఓ కప్పు పెరుగులో క‌లుపుకుని తింటే త్వ‌ర‌గా బ‌రువు త‌గ్గుతారు. 2. కొద్దిగా న‌ల్ల ఉప్పును తీసుకుని బాగా పొడి చేయాలి. దాన్ని ఓ క‌ప్పు పెరుగులో క‌లుపుకుని తాగాలి. దీంతో జీర్ణ సంబంధ స‌మ‌స్య‌లు దూర‌మ‌వుతాయి. ప్ర‌ధానంగా గ్యాస్‌, అసిడిటీ వంటివి త‌గ్గుతాయి.

భవిష్యత్ ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం సైన్స్-పరిశోధనలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలి: డాక్టర్ అంజిరెడ్డి స్మారక ఉపన్యాసం

భవిష్యత్ ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం సైన్స్-పరిశోధనలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలి: డాక్టర్ అంజిరెడ్డి స్మారక ఉపన్యాసంహైదరాబాద్: శాస్త్రవేత్త, పారిశ్రామికవేత్త, దాత అయిన డాక్టర్ కె. అంజిరెడ్డి 13వ వర్ధంతి సందర్భంగా, ఆయన జ్ఞాపకార్థం ఏర్పాటు చేసిన డాక్టర్ అంజిరెడ్డి మెమోరియల్ లెక్చర్ నాల్గవ ఎడిషన్‌ను డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్(డాక్టర్ రెడ్డీస్) ఈరోజు నిర్వహించింది. ఆయన జీవితం, వారసత్వం యొక్క ప్రధాన స్తంభాలను ప్రతిబింబించేలా, సైన్స్, సొసైటీ- సస్టైనబిలిటీ (సైన్స్, సమాజం, స్థిరత్వం) నినాదంగా.. డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ మరియు డాక్టర్ రెడ్డీస్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ లైఫ్ సైన్సెస్ సంయుక్తంగా 2023లో ఈ ఉపన్యాస సిరీస్‌ను ప్రారంభించాయి.

శరీర బరువు పెరిగితే వచ్చే వ్యాధులు ఏమిటి?

శరీర బరువు పెరిగితే వచ్చే వ్యాధులు ఏమిటి?అధిక బరువు లేదా ఊబకాయం కలిగి ఉండటం వల్ల కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. చాలామంది బొద్దుగా వుంటే మంచిది అనుకుంటారు కానీ ఎత్తు తగిన బరువుకి మించి వుంటే అది అనారోగ్యానికి మూలకారణం అవుతుంది. అధికబరువు తెచ్చే అనారోగ్య సమస్యలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శరీర అదనపు బరువు మధుమేహం 2 ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్ సమస్యలు అధికబరువు వల్ల వస్తాయి. అధిక రక్త కొలెస్ట్రాల్ పెరగడం వల్ల సమస్యలు వస్తాయి. అధిక రక్తపోటు వ్యాధి వస్తుంది. మూత్రపిండాలకు సంబంధించిన వ్యాధికి మూలకారణం ఇదే అవుతుంది. కొవ్వు కాలేయ వ్యాధి బారిన పడే అవకాశం వుంటుంది.

ఇలా చేస్తే మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా వుంటాయి

ఇలా చేస్తే మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా వుంటాయికిడ్నీ సమస్యలు ఇటీవలి కాలంలో పెరుగుతున్నాయి. ఈ సమస్య రాకుండా వుండాలంటే.. దుంపలు వంటివి తీసుకుంటుండాలి. ఇవి మూత్రపిండాల్లో రాళ్లు ఏర్పడే అవకాశాలను తగ్గిస్తాయి. కొబ్బరి నీరు, దోసకాయ రసం, చెర్రీస్ కూడా మేలు చేస్తాయి. కిడ్నీలను ఆరోగ్యంగా వుంచుకునేందుకు ఇంకా ఎలాంటి ఆరోగ్య సూత్రాలు పాటించాలో తెలుసుకుందాము. ఆరోగ్యకరమైన ఆహార ఎంపికలు క్యాలీఫ్లవర్, బ్లూబెర్రీలు వంటివి తీసుకుంటుండాలి. శారీరక శ్రమను దినచర్యలో భాగంగా చేసుకోవాలి. ఆరోగ్యకరమైన బరువును నిర్వహించాలి. ప్రతిరోజూ తగినంత నిద్ర పొందాలి. పొగత్రాగే అలవాటు వున్నవారు దాన్ని మానేయాలి.

శరీర మర్దనకు ఎలాంటి నూనెలు వాడాలి?

శరీర మర్దనకు ఎలాంటి నూనెలు వాడాలి?బాడీ మసాజ్. కనీసం 15 రోజులుకోసారైనా శరీర మర్దన చేయాలి. ఇందుకోసం ఉపయోగించే నూనెలు చర్మంలోకి చొచ్చుకుపోతాయి, చర్మ స్థితిస్థాపకతను మెరుగుపరుస్తాయి. ఏ నూనెలు మర్దనకు ఉపయోగిస్తారో తెలుసుకుందాము. ఆలివ్ నూనెతో చేసే మసాజ్ చాలా నెమ్మదిగా చర్మంలోకి శోషించబడుతుంది. కొబ్బరి నూనె తేలికైనది, జిడ్డు లేనిది, త్వరగా చర్మంలోకి శోషించబడుతుంది. తీపి బాదం నూనె తేలికపాటి తీపి సువాసనతో కూడిన లేత పసుపు నూనె. అవోకాడో నూనెలో సహజ రబ్బరు పాలు ఉంటాయి కాబట్టి దీనికి అలెర్జీ వున్నవారు ఈ నూనెకి దూరంగా వుండాలి.
