Peddi Latest: తాజా న్యూస్ - పెద్దిని షూటింగ్ సెట్లో కలిసి సలహాలచ్చిన ఉస్తాద్ గబ్బర్ సింగ్ ?
రామ్ చరణ్ ఉరఫ్ పెద్ది రెడ్డి ని పవన్ కళ్యాణ్ ఉరప్ ఉస్తాద్ గబ్బర్ సింగ్ మంగళవారంనాడు హైదరాబాద్ శివార్లో జరుగుతున్న షూటింగ్ లో కలిసినట్లు సమాచారం. అక్కడ ప్రత్యేకంగా వేసిన సెట్లో యాక్షన్ సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తున్నారని తెలిసింది. క్రికెట్ నేపథ్యంగా సాగుతున్న కథతో అని ప్రచారం జరిగింది. దానితోపాటు కుస్తీపోటీలు, కబడ్డీ ఆటలు కూడా ఈ చిత్రంలో కనిపించనున్నాయి. నిన్న కుస్తీ పోటీల సందర్భంగా రామ్ చరణ్ కు తగు సలహాలు ఇచ్చేందుకు పవన్ కళ్యాణ్ షూటింగ్ కు హాజరయినట్లు సన్నిహితవర్గాలు తెలియజేస్తున్నాయి.
ఉస్తాద్ గబ్బర్ సింగ్ ప్రమోషన్ సందర్భంగా హైదరాబాద్ వచ్చిన పవన్ కళ్యాణ్ పెద్ది సెట్ కు వెళ్ళినట్లు తెలుస్తోంది. ఇదిలా వుండగా, ఈ చిత్ర షూటింగ్, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. అందుకు రెండు టీమ్ లుగా ఏర్పాటుచేసి అనుకున్న టైంకు విడుదలచేసేందుకు దర్శకుడు బుజ్జి సనా, నిర్మాతలు క్రిషిచేస్తున్నారు. నిర్మాతల ప్రకారం, మొత్తం షూటింగ్ పూర్తి చేయడానికి వారికి మరో పది రోజుల కాల్ షీట్లు అవసరమని సమాచారం. అంతా ప్రణాళిక ప్రకారం జరిగితే, త్వరలోనే సినిమాను పూర్తి చేస్తామని చిత్ర బృందం ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది.
బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వం వహించిన 'పెద్ది' చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ కథానాయికగా నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి ఏ.ఆర్. రెహమాన్ సంగీతం సమకూర్చగా, దివ్యేందు శర్మ ఒక కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు.