Balakrishna: తాజా న్యూస్... నందమూరి బాలక్రిష్ణ, మలినేని గోపీచంద్ సినిమా కథ మారిందా ?
Nandamuri Balakrishna, Malineni Gopichand
నందమూరి బాలక్రిష్ణ 111వ చిత్రం మలినేని గోపీచంద్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతోన్న విషయం తెలిసిందే. వ్రుద్ది సినిమా బేనర్ పై ఆమధ్య హైదరాబాద్ లో లాంఛనంగా రామానాయుడు స్టూడియోలో ప్రారంభమైంది. కథాపరంగా రాజుల కాలంనాటి కథతెో రూపొందనున్నట్లు టూకీగా చిత్ర యూనిట్ చెప్పింది. ఈ సినిమాకు రాజు- మహారాజు అనే టైటిల్ కూడా పరిశీలనలో వున్నట్లు కూడా వార్తలు వినిపించాయి. ఇక ఈ సినిమా అన్నీ అనుకూలిస్తే ఫిబ్రవరి మొదటివారంలోనే షూటింగ్ ప్రారంభించాల్సింది.
విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు నందమూరి బాలక్రిష్ణ 111వ చిత్రం కథను మార్చనున్నట్లు తెలుస్తోంది. రాజులకాలం నాటి కథను తీస్తే ఇంచుమించు 200 కోట్ల పైగా ఖర్చవుతుందని ట్రేడ్ వర్గాలు తెలియజేస్తున్నాయి. అంత బడ్జెట్ తో సినిమా చేయడం తాహతుమించిందని చిత్ర యూనిట్ భోగట్టా.ఇప్పటికే విజయ్ తో జననాయకుడు, యశ్ తో టాక్సిక్ సినిమాలు నిర్మించారు. రెండు సినిమాలలో ఒకటి ఆగిపోగా, మరొకటి యుద్ధం వల్ల వాయిదా పడింది.
కనుక ఇటువంటి సమయంలో ఆర్థికంగా బడ్జెట్ ఎక్కువ కావడంతో సినిమా కథను కూడా మార్చాలనే ఆలోచనలో వున్నట్లు మరో వార్త వినిపిస్తుంది. మాఫియా నేపథ్యంలో బాలక్రిష్ణను చూపించే ప్రయత్నంలో కథను రాసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో ఎంత నిజమనేది త్వరలో తెలియనుంది. ప్రస్తుతానికి మలినేని గోపీచంద్ చిత్రం రెగ్యులర్ షూటింగ్ కు కాస్త బ్రేక్ పడినట్లు తెలుస్తోంది.